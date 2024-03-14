Млади богослови учат по нотните листа на дядо Неофит

Партийрх Неофит не бе просто нашият духовен отец, а нашият колега, учител, приятел. Той е човекът, който наистина мислеше за Богословския факултет. И когато вляза в кабинета по музика, където той е изкарал като преподавател десетилетия, все още виждаме нотните листа, изписани с неговия великолепен и красив почерк, изпълняваме негови песнопения.

Това разказа доц. Иво Найденов, декан на Богословския факултет, пред Нова тв.

Неговият дух е в Богословския факултет и там ще остане, наша е задачата да пазим светла неговата памет, допълни доцентът.

Патриарх Неофит беше различен патриарх. Някак не успяхме да заменим строгия поглед на дядо Максим с благите очи на дядо Неофит. Дълго време го критикувахме за това, което днес с умиление слушаме по медиите - колко е добър и разбиращ, колко е любвеобвилен. Ние искахме като че ли някой да тропа по масата. Неслучайно той носеше името Неофит, трудно ще бъде заменен с друг, допълни доц. Найденов.

Който и патриарх да изберем, трябва да бъдем зад него и да разберем, че той се стреми да ръководи БПЦ по неговите разбирания, допълни той. Посоката на църквата е една, образецът е Христос. Това, че между човеците има разногласия, са политически и конюнктурни, временни явления, които с добра воля и Божия помощ се преодоляват, допълни доц. Найденов.