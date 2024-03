Питате ли се какво е да си студент по мода и дизайн в Италия? Интересно ли ви е върху какви проекти работят студентите в Nuova Academia di Belle Arti (NABA)? Елате на презентацията на 20 март от 18:30 часа в Grand Hotel Millennium Sofia.

Италия е определяна като страната на модата и изкуството, а университетите и академиите там са най-подходящият избор, ако искате да се развивате професионално в тези сфери. Често обаче кандидат-студентите не са сигурни точно каква специалност искат да запишат, а изборът е огромен.

Една от най-престижните академии за изкуства в Италия – Nuova Academia di Belle Arti (NABA), предлага широк избор от програми в сферата на модата, дизайна и визуалните комуникации. Като започнем с традиционните Design, Fashion Design, Film and Animation, преминем през по-модерните Creative Technologies, Graphic Design and Art Direction и завършим с Painting and Visual Arts и Set Design.

На 20 март от 18:30 часа в Grand Hotel Millennium Sofia се организира безплатна презентация за желаещите да се обучават в NABA. По време на семинара представител ще разкаже повече за специалностите, условията за кандидатстване, таксите, възможностите за стипендии, както и за летните курсове.

Запазете своето място тук

За да е в крак с най-новите тенденции в постоянно развиващите се сфери на модата, дизайна и визуалните изкуства, през последната година академията откри две нови специалности, а интересът към тях е повече от голям: Comics and Visual Storytelling и Fashion Marketing Management.

Ако сте любители на комиксите и цял живот сте си мечтали да създавате анимации и герои, то програмата Comics and Visual Storytelling е подходяща за вас. По време на обучението студентите преминават през различни жанрове – от супергерои до стила манга, от Мики Маус до Супермен. Всички обучаващи се научават как да разказват развлекателно визуални истории и да грабват аудиторията с кадри. Специалността е с продължителност 3 години, а завършването е с финален проект. По време на следването е предвидено участието в различни уъркшопи и стажантски програми, за да добиете опит в света на визуалните изкуства.

Маркетингът и рекламата е една от професионалните сфери, в които се търсят постоянно професионалисти. А определено да разработваш маркетинг проекти и бранд стратегии, в съответствие с най-новите изисквания на пазара на дигиталната търговия и с моделите на творческото предприемачество звучи страхотно.

Именно заради най-новите тенденции от NABA откриха специалността Fashion Marketing Management. Тя има за цел да обучи професионалисти, способни да управляват рекламните стратегии и брандове както на големи, така и на бутикови агенции. Курсът предоставя културни, дизайнерски и управленски умения. По време на обучението си студентите ще разработват визии на марки и проекти за идентичност, дигитална комуникация и дистрибуция. Курсът разглежда и теми, свързани с веригата за доставки и устойчивия дизайн.

Ако имате интерес да се развивате като продуктов дизайнер, бранд мениджър, мърчандайзер, мениджър за продажбите и всички свързани подобни роли, то определено тази специалност ще ви даде нужния начален тласък.

Научете повече за възможностите по време на презентацията на NABA в София от 18:30 часа в Grand Hotel Millennium Sofia. Регистрирайте се сега!

За по-конкретни насоки или подкрепа по време на процеса на кандидатстване, може да се свържете със „Скай Лайнс“. Агенцията е официален представител на академията за България. Това означава, че всички услуги около кандидатстването на студента са НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНИ, включително консултации, подготовка и изпращане на документи към университета, както и съдействие преди заминаване.