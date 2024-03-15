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Емил Велинов: Няма да се прощавам с патриарх Неофит, той е винаги с мен

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Емил Велинов

Ще говоря за товя как познавах приятеля Неофит. Ние бяхме приятели много дълго време. Споделяхме неща, които доведоха до този религиозен мир, който струи в България. Създадохме съвет на религиозните общности. Той допринесе за това да бъде благ с всички вероизповедания в страната. Това разказа Емил Велинов, началник отдел „Протокол" на Светия Синод за Би Ти Ви. 

Велинов допълни, че заедно с патриарх Неофит са обсъждали предложение да направят музей пред Централна баня в София. Всяка една религия да представи своята служба, атрибути, с които работи. Беше страхотно, тогава помогна и кметицата Фандъкова, допълни още той.

Питат ме защо се усмихвам. Той е в мен и аз го чувствам. Знам какво ще ми отговори във всеки един момент. Всеки път, когато съм ходил да го виждам, нито един път не ми е отказвал. В този период сме се срещали с 22 правителства, каза Емил Велинов.

Той допълни, че всички политици са искали да се срещнат с патриарх Неофит и да общуват с него извън протокола. "Мога да спомена Борисов, Станишев и Райков", каза Велинов. 

Той си беше сърдечен. Такъв си беше в София, такъв беше и в Русе. Отиде си с пролетта. Господ Бог ще го приеме с отворени ръце. Как да приема, че е умрял? Няма да се прощавам с него, той ще бъде винаги с мен. Това е, допълни Велинов, и разказа, че патриарх Неофит е имал чувство за хумор. 

Емил Велинов

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