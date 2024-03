Асен Василев отговори на Вебер, който нарече поведението на ПП-ДБ "обезпокоително"

Финансовият министър в оставка Асен Василев отговори на председателя на Европейската народна партия Манфред Вебер, който по-рано днес защити Мария Габриел и нарече поведението на лидерите на ПП-ДБ "обезпокоително".

"Господин Манфред Вебер, отговорно ли е да излъжеш българската нация, предлагайки кабинет, в който 11 от 19-те министри се оттеглиха, защото не знаеха, че ще бъдат предложени за такива? Буквално разбраха от телевизиите, че са част от кабинета", написа Василев в социалната мрежа "Екс". Mr @ManfredWeber, is it “responsible” to lie to the Bulgarian nation by proposing a cabinet in which 11 of the 19 ministers withdrew because they did not know they would be proposed as ministers? They literally learned they were part of the cabinet from the live TV coverage. https://t.co/fGvZFC7sDv — Assen Vassilev (@AssenVassilevBG) March 21, 2024

В четвъртък лидерът на ЕНП публикува в социалните мрежи изявление, в което казва, че партията твърдо застава зад Мария Габриел и е против неоправданите атаки.

"Обезпокоително е поведението на лидерите на ПП-ДБ. В интерес на всички българи, отговорността и спазването на споразумението трябва да надделеят. Всички проевропейски сили в Европейския съюз и България трябва да подкрепят този призив", написа Вебер.

Припомняме, че министърът на финансите в оставка Асен Василев заяви, че Мария Габриел е може би най-новото и най-красивото лице на мафията в България.

Борисов поиска извинение заради отправените обиди към нея. В сряда обаче по темата за извинение говори единствено Асен Василев, който каза, че се извинява на Габриел като на жена, но не и като на кандидат за министър-председател, тъй като е направила недопустимото - да занесе на президента папка с имена на министри, които не са били уведомени и не са дали съгласие за участие в този състав на МС.

В четвъртък сутрин лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отпусна на ПП още един ден - да помислят как да продължат заедно и да се извинят на Габриел за обвиненията.