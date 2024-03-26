Вижте какво решава правителството утре

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ СТАНОВИЩЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 9 ЗА 2024 Г.
Внася: министър-председателят
2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ТЕЖЕСТ.
Внася: министър-председателят
3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ЧЛЕН НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА.
Внася: министърът на икономиката и индустрията
4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕСТЪПНОСТТА (2021 – 2030 Г.), ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 718 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г.
Внася: министърът на вътрешните работи
5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 520 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ЕПИЗООТИЧЕН СЪВЕТ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.
Внася: министърът на земеделието и храните
6. ПРОЕКТИ НА РЕШЕНИЯ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗИ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ И ОТ ВОЕННА СЛУЖБА НА ОФИЦЕР ОТ ВИСШИЯ КОМАНДЕН СЪСТАВ И ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ И НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ НА ОФИЦЕР ОТ ВИСШИЯ КОМАНДЕН СЪСТАВ.
Внася: министърът на отбраната
7. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ПРЕВОЗВАЧ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПРЕВОЗНИ УСЛУГИ В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ.
Внася: министърът на транспорта и съобщенията
8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 346 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ТО 2023 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТАНДАРТИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ С НАТУРАЛНИ И СТОЙНОСТНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕЗ 2024 Г.
Внася: министърът на финансите
9. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2024 Г.
Внася: министър-председателят
10. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2024 Г.
Внася: заместник министър-председателят и министър на външните работи
11. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2024 Г.
Внася: заместник министър-председателят и министър на външните работи
12. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2024 Г.
Внася: министърът на културата
13. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ВЪЗМЕЗДНО БЕЗСРОЧНО ОГРАНИЧЕНО ВЕЩНО ПРАВО – СЕРВИТУТ, ВЪРХУ ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В ПОЛЗА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК.
Внася: министърът на земеделието и храните
14. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТНЕМАНЕ ПОРАДИ ОТПАДНАЛА НУЖДА ОТ ДЪРЖАВНИЯ АВИАЦИОНЕН ОПЕРАТОР НА ЧАСТ ОТ ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ОБЯВЯВАНЕТО МУ ЗА ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО МУ ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ, УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА СТРОЕЖ В ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В ПОЛЗА НА „БЪЛГАРИЯ ЕР МЕИНТЕНАНС" ЕАД, ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ ЗА НУЖДИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОФИЦИАЛЕН КОНТРОЛ НА ГРАНИЧНИЯ КОНТРОЛЕН ПУНКТ, ОБЯВЯВАНЕТО НА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.709.367.1, ЗА КОЯТО Е СЪСТАВЕН АКТ ЗА ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ № 12129 ОТ 8 МАРТ 2024 Г., ЗА СГРАДА – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ОБЯВЯВАНЕТО НА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.709.367.2, ЗА КОЯТО Е СЪСТАВЕН АКТ ЗА ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ № 12130 ОТ 8 МАРТ 2024 Г., ЗА СГРАДА – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ОТНЕМАНЕ ОТ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ ПОРАДИ ОТПАДНАЛА НУЖДА ОТ БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ НА ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗАЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В НЕГО СГРАДИ, И ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ ДА ИЗВЪРШИ ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ ЗАЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В НЕГО СГРАДИ.
Внасят: министърът на транспорта и съобщенията;
министърът на регионалното развитие и благоустройството;
министърът на земеделието и храните
15. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ" НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ ПО ПУБЛИЧНО ПРАВО – АГЕНЦИЯ ЗА МОРСКИ ТРАНСПОРТ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА ГРУЗИЯ ЗА ВЗАИМНО ПРИЗНАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВАТА ЗА МОРСКИ ЛИЦА СЪГЛАСНО ПРАВИЛО I/3 ОТ МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ВАХТЕНАТА СЛУЖБА И НОРМИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА И ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ НА МОРЯЦИТЕ ОТ 1978 Г.
Внася: министърът на транспорта и съобщенията
16. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ТРАНСПОРТ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ЕНЕРГЕТИКА, ЧАСТ „ТРАНСПОРТ", КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 3 И 4 АПРИЛ 2024 Г. В БРЮКСЕЛ.
Внася: министърът на транспорта и съобщенията
17. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ (ЕКОФИН), ПРОВЕДЕНО НА 23 И 24 ФЕВРУАРИ 2024 Г. В ГР. ГЕНТ, КРАЛСТВО БЕЛГИЯ.
Внася: министърът на финансите
18. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ВЪНШНИ РАБОТИ, ЧАСТ „ТЪРГОВИЯ", ПРОВЕДЕНО ОТ 25 ДО 29 ФЕВРУАРИ 2024 Г. В АБУ ДАБИ.
Внася: министърът на икономиката и индустрията
19. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ, ЧАСТ „ВЪТРЕШНИ РАБОТИ", ПРОВЕДЕНО НА 4 МАРТ 2024 Г. В БРЮКСЕЛ.
Внася: министърът на вътрешните работи
20. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ТРАНСПОРТ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ЕНЕРГЕТИКА, ЧАСТ „ЕНЕРГЕТИКА", ПРОВЕДЕНО НА 4 МАРТ 2024 Г. В БРЮКСЕЛ.
Внася: министърът на енергетиката
21. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 687 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЕКТИ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ И ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДВИЖИМИ ВЕЩИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО НА МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА, С КОЕТО СЕ ПРИЕМА ОТПРАВЕНО ОТ КОНЦЕСИОНЕРА „СОФ КЪНЕКТ" АД МОТИВИРАНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ „ГРАЖДАНСКО ЛЕТИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ СОФИЯ" – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, СКЛЮЧЕН НА 22 ЮЛИ 2020 Г. МЕЖДУ МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА И „СОФ КЪНЕКТ" АД, И ЗА ОТПРАВЯНЕ НА НАСРЕЩНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО КОНЦЕСИОНЕРА „СОФ КЪНЕКТ" АД ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.
Внася: министърът на транспорта и съобщенията
22. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ГЛИНЕСТИ МЕРГЕЛИ, ОТ НАХОДИЩЕ „СВЕТЛЕН", ОБЩИНА ПОПОВО, ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ, СКЛЮЧЕН НА 25 ОКТОМВРИ 2004 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО, И „РОДНА ИНДУСТРИЯ-91" ЕООД – ГР. ПОПОВО.
Внася: министърът на енергетиката
23. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ КОНЦЕСИОНЕРА ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ГЛИНИ, ОТ НАХОДИЩЕ „БАТАКА", ОБЩИНА КУКЛЕН, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ, СКЛЮЧЕН НА 20 СЕПТЕМВРИ 2007 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО, И „ТРАКИЯ КЕРАМ" ЕООД – ПЛОВДИВ.
Внася: министърът на енергетиката
24. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „ТРЪНКОВ ВРЪХ", РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩАТА НА С. ДРУГАН, ОБЩИНА РАДОМИР И С. СТУДЕНА, ОБЩИНА ПЕРНИК, ОБЛАСТ ПЕРНИК.
Внася: министърът на енергетиката
25. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН.
Внася: министърът на правосъдието
26. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ИНДУСТРИАЛНИТЕ ПАРКОВЕ.
Внася: министърът на икономиката и индустрията
27. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ И ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДОБРОВОЛНИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ ОВЛАДЯВАНЕ НА БЕДСТВИЯ, ПОЖАРИ И ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ТЯХ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 123 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г.
Внася: министърът на вътрешните работи
28. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ.
Внася: министърът на здравеопазването
29. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.
Внася: министърът на финансите