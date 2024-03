Наша ученичка със световно признание за разработка за изкуствен интелект

Единадесетокласничката от Първа Частна Математическа Гимназия Рени Паскалева стана първият български ученик в историята, който записва имената си сред авторите на статия в CVPR – най-авторитетната научна конференция за изкуствен интелект и компютърно зрение в света. Тя е съавтор на разработка, която позволява на машините да разпознават и създават по-реалистични изображения на човешки емоции.

Рени е стипендиантка в лятната AI изследователска програма за ученици (STARS) на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) към Софийския университет „Св. Климент Охридски". Тя работи под ръководството на учени от INSAIT и университета ETH Zürich, като активно се включва в разработването на един от проектите, който в последствие привлича внимание на световния форум и е приет за публикация.

Ученичката е носителка на бронзов медал от Младежката Балканиада по Информатика, бронзов медал по информатика от Международната Жаутиковска Олимпиада и участва в отбора, който спечели абсолютното първо място на Турнира на младите естествоизпитатели през 2021 г.

CVPR (Conference on Computer Vision and Pattern Recognition) е най-цитираният форум за AI и компютърно зрение в света (с хирш-5 индекс 422) и № 4 измежду всички научни сфери заедно със Science, Nature и New England Journal of Medicine. Всяка година стотици учени от цял свят кандидатстват за получаване на възможност да публикуват на конференцията, но малцина биват одобрени.