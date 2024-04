Европрокуратурата разследва фирми за тунел "Железница". "Джи Пи Груп": Не сме сред тях

6 фирми и четири частни жилища са обискирани днес по разследване за злоупотреби при строителството на тунел "Железница", съобщават от Европейската прокуратура. От "Джи Пи Груп" АД изпратиха позиция до медиите, в която категорично заявяват, че компанията им не е обект на разследване.

Събират се доказателства за присвояване, злоупотреба с еврофондове и пране на пари. „Железница" е най-дългият пътен тунел в България, който наскоро беше отворен за движение.

Строителството на тунел „Железница" по магистрала „Струма" се ръководи от Агенция „Пътна инфраструктура", която сключи с консорциум от три фирми проекта, съфинансиран от Европейския кохезионен фонд, по оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура". Изпълнителят получи 185 милиона лева, 85% от които са финансирани от фондовете на ЕС.

След сигнал, получен от ДАНС, Европейската прокуратура в София започна проверка, която разкри, че една от компаниите, част от консорциума, е заподозряна в няколко криминални престъпления, включително присвояване, злоупотреба с еврофондове и пране на пари. Твърди се, че разследваната компания е извършила за много кратко време няколко фиктивни парични превода на стойност над 11 милиона лева (5,6 милиона евро) към верига от кухи фирми, което е довело до теглене на големи суми в брой от физически лица с криминални досиета. Тези компании и лица се появяват и в друго текущо разследване на Европейската прокуратура за инфраструктурни проекти в железопътния сектор .

Днешните обиски са извършени от Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП) и Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС).

Ето какво гласи тя:

Във връзка с публикуваната информация за течаща проверка от Европейската прокуратура, свързана с изграждането на тунел „Железница" от ДЗЗД „АМ Струма Тунел 2018", категорично заявяваме, че „Джи Пи Груп" АД не е обект на разследване. Компанията оказа пълно съдействие на органите на реда, предоставяйки всички изискани документи в хода на проверката.

Очаквайте подробности!