Затъмнение на живо - от $5 до $2500

То ще продължи малко повече от четири минути в някои райони. Ще премине през Северозападно Мексико, 15 щата на САЩ и 5 канадски провинции

Черешката на всички събития е специалният

фестивал в Кливланд Total Eclipse Fest 2024

Между два и пет пъти годишно се случват слънчеви затъмнения от един или друг вид. Пълни затъмнения стават веднъж на всеки 18 месеца. Това обаче не означава, че всички можем да ги виждаме толкова често. Според Природонаучния музей в Лондон пълно слънчево затъмнение може да се види от всяко място на планетата приблизително веднъж на всеки 400 години.

Последното пълно слънчево затъмнение, видимо от Съединените щати, се случи през 2017 г. и имаше следа от Орегон към Южна Каролина. Пътят на тазгодишното ще започне от Тексас и ще се движи на североизток към Мейн. А следващото ще се случи през 2026 г. и ще се вижда от Арктика, Гренландия, Исландия и Северна Испания.

Освен това пълните слънчеви затъмнения могат да продължат от няколко секунди до няколко минути. Разликата в дължината е свързана с това колко далеч са Слънцето, Луната и Земята в даден момент.

Когато Земята е най-отдалечена от Слънцето, което прави звездата да изглежда по-малка, а Луната е най-близо до Земята, което я прави да изглежда голяма, явлението може да продължи над седем минути. Такива обстоятелства ще се наредят след около 160 години, когато слънчевото затъмнение на 16 юли 2186 г. ще продължи седем минути и половина.

Ако пък Земята е в най-близката си точка до Слънцето и Луната е в най-отдалечената си точка от Земята, хората няма да видят пълно слънчево затъмнение, дори ако всички небесни тела са в една линия. Тъй като всичко зависи от гледната точка на зрителя. Именно това е и причината всеки град да преживее затъмнението през 2024 г. по различен начин.

Тази година то ще продължи малко повече от четири минути в някои райони, което е значително повече от двете минути през 2017 г. Изключителният път на затъмнението ще премине през Северозападно Мексико, 15 щата на САЩ (Тексас, Оклахома, Арканзас, Мисури, Илинойс, Кентъки, Тенеси, Мичиган, Индиана, Охайо, Пенсилвания, Ню Йорк, Върмонт, Ню Хемпшир и Мейн) и пет канадски провинции (Онтарио, Квебек, Ню Брънзуик, остров Принц Едуард и Нюфаундленд).

Специално за посрещането и отпразнуването на това "падане на здрач" са организирани купища разнообразни фестивали и събития. Доста предприемчиви хора са се сетили как да спечелят от вълнението и еуфорията около затъмнението, имайки шанса да са на пътя му - едни финансово, а други за популяризиране на науката.

Черешката на всички събития е специалният фестивал в Кливланд Total Eclipse Fest 2024 - тридневен безплатен небесен празник на Научния център на Големите езера (Great Lakes Science Center), Изследователския център „Глен" на НАСА (Glenn Research Center) и Оркестъра на Кливланд.

Фестът ще бъде домакин на предаването на живо на NASA TV на пълното слънчево затъмнение от 13 до 16 часа в понеделник, 8 април. В сърцето на фестивала в North Coast Harbor в центъра на Кливланд е NASA Village - включващо основните мисии на НАСА и авангардни проекти в изследването на Космоса и революционизирането на въздушния транспорт.

Изложби ще се фокусират върху иновациите в аеронавтиката, Космоса, слънчевата и лунната наука и безопасността.

Чрез виртуални и разширени симулации присъстващите ще имат възможността да предприемат свръхзвуков полет, да се разходят по Марс и да посетят Международната космическа станция. Децата и възрастните могат да се насладят на практически дейности и да говорят с учени и инженери на НАСА за тяхната новаторска работа и как да се присъединят към екипа на НАСА.

В NASA Village ще има възможности за снимки, сесии за раздаване на автографи на астронавти, както и специални срещи. Фестивалът ще включва още "Авеню на изложители" с научни дейности от партньори от общността, концерти, уникални изложби и представления, както и Международен филмов фестивал "Кливланд 48".

Но събитията, организирани по повод затъмнението, едва започват с Кливланд.

Хиляди ентусиасти ще отидат на "Фестивала на кръстопътя" на Южен Илинойс на стадион "Салуки", където Мат Каплан, бивш водещ и създател на "Планетарно радио", ще бъде домакин и водещ. Разговори и презентации, слънчеви телескопи, граждански научни проекти, издигания на балони на голяма надморска височина и панаир на занаятите. Билетите струват $25 за възрастни и $5 за деца.

В университета "Шрайнер" в Кервил, Тексас, първият университет в САЩ, който ще попадне в ивицата на пълното затъмнение, са планирани специални дни от 4 до 8 април. Събитията ще включват гледане на звезди в обсерваторията "Лофтис", гост-лектори, филми и храна. Преживяването е скъпичко при $2500 за билет, но включва престой от четири нощувки, 13 хранения, участие във всички дейности и други екстри.

Discovery Channel ще предава на живо събитието, организирано от обсерваторията "Лоуел" във Флагстаф, Аризона, която беше домакин на епичното посрещане в Орегон през 2017 г. заедно с град Уако и университета "Бейлър". Тази година вещите в занаята предлагат изживяване с телескопи, астрономи и гледане с водач, както и 5-километрово бягане на стадион с капацитет от 45 000 души. Билетите, които включват ISO-сертифицирани соларни очила, струват $20 за възрастни и $10 за деца.

Слънчево затъмнение СНИМКА: Pixabay

Някои от най-известните живописни региони на Ню Йорк са на пътя на затъмнението. Очаква се няколко хиляди души да присъстват на тридневно събитие (6 - 8 април) в музея и научния център на Рочестър. Безплатните празненства ще включват научни лектории, музика, практически дейности, телескопи, камиони за храна и най-важното, известните "очила за затъмнение" с широчина 6 фута (1,8 метра) на Рочестър. Ще има два ключови акцента в програмата: едното в Strasenburgh Planetarium на 5 април, което ще включва гост-лектори, представления в планетариума и парти с космическа тематика Galactic Get Down на 6 април.

Пълно слънчево затъмнение рядко се случва точно над известна астрономическа обсерватория, но ще бъде факт на 8 април с "Мон Мегантик". Обсерваторията се намира на върха на Монт Мегантик, най-високата точка в Източна Канада, достъпна с кола. Планирано е събитие за 2500 души, включително сцена на открито, огромна анимация на развитието на затъмнението на екран и слънчеви телескопи в близкия музей ASTROLab. Билетите включват автобусен транспорт до обекта.

Повечето международни посетители на Масатлан - първото място, където Слънцето ще се скрие и едно от най-вероятните да има чисто небе - ще трябва да отседнат в големи хотели и курорти. Този фестивал обаче предлага различно изживяване, включващо къмпинг извън мрежата, йога и диджеи. Всичко ще се случи между 5 и 9 април в екотуристически курорт, наречен Ecovillage Sembrando Vida, близо до плажа южно от Масатлан. Билетите струват $295,99.

Малцина посветени в астрономията ще се отправят към планинските върхове на Нова Англия, където има вероятност от облаци, но скиори и сноубордисти са целевата група за The Whiteout. Организирано от Jay Peak Resort във Върмонт, събитието ще бъде озвучено и от албума "Тъмната страна на Луната" (Dark Side of the Moon) на "Пинк Флойд", изпълнен от трибют групата Pink Talking Fish. Билетите струват 365 долара на вечер за двама души и 516 долара на вечер за четиричленно семейство.

Слънцето ще се скрие отново и над Индианаполис, след като това се случи за първи път през 1204 г., а за трети - чак през 2153 г. Пистата Indianapolis Motor Speedway е с капацитет от 250 000 души и НАСА ще предава на живо. Вътрешен паркинг е включен във всеки билет, който струва $15 на човек.

Обикновено всяка години музикалният фестивал в Texas Hill Country продължава 18 дни. През 2024 г. продължителността му ще бъде намалена (5 - 9 април), но ще бъде обогатен, тъй като основното събитие ще бъде пълното слънчево затъмнение. Близо е до Бандера и пътя на централната линия на явлението. Билетите струват 350 долара за възрастни и 75 долара за деца и включват концерти и къмпинг.

Но земята не е единствената опция да гледате от първия ред затъмнението. Има още по-уникален начин за любителите на астрономията да се насладят на това небесно събитие, и то е от небето. Delta предлага специални полети - един от Остин и един от Далас-Форт Уърт, които ще кацнат в Детройт на 8 април.

Освен тези планирани маршрути пътуващите със самолет през Съединените щати на 8 април може да опаковат чифт очила за затъмнение, тъй като много редовни полети - като от Солт Лейк Сити до Остин и от Лос Анджелис до Далас-Форт Уърт, ще се пресекат със затъмнението.

Това ще са най-големите късметлии, защото нищо не може да се сравни с възможността да го наблюдаваш от 9144 метра височина.