Шофьор рита и обижда друг след спор в Пловдив

Водач на автомобил е задържан в Трето районно в Пловдив за проявена агресия, съобщиха от МВР. Около 10 ч. вчера съдействие от служителите полицията отърсил младеж, който бил ритнат и обиждан от непознат шофьор при възникнал спор помежду им на ул. „Напредък". В хода на проверката малко по-късно в Районното управление бил отведен извършителят – 51-годишен криминално проявен жител на пловдивско село. Срещу него е започнато бързо производство за хулиганство.