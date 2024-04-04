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Шофьор рита и обижда друг след спор в Пловдив

24 часа Пловдив онлайн

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Нападателят е задържан. СНИМКА: Пиксабей

Водач на автомобил е задържан в Трето районно в Пловдив за проявена агресия, съобщиха от МВР. Около 10 ч. вчера съдействие от служителите  полицията отърсил младеж, който бил ритнат и обиждан от непознат шофьор при възникнал спор помежду им на ул. „Напредък". В хода на проверката малко по-късно в Районното управление бил отведен извършителят – 51-годишен криминално проявен жител на пловдивско село. Срещу него е започнато бързо производство за хулиганство. 

Нападателят е задържан. СНИМКА: Пиксабей

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