Заловиха 18-годишен да шофира пиян в Пловдив

18-годишен пренощува в полицейския арест в Пловдив за шофиране след употреба на алкохол. Около 4.30 ч. вчера младият водач бил заловен зад волана на лек автомобил „Волво" на ул. „Загоре" в града от екип на Второ РУ. Проверката с дрегер отчела стойност над 1,9 промила и нарушителят бил отведен за едно денонощие в районното управление. Срещу него се води бързо производство.