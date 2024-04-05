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Заловиха 18-годишен да шофира пиян в Пловдив

24 часа Пловдив онлайн

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Снимка: Архив

18-годишен пренощува в полицейския арест в Пловдив  за шофиране след употреба на алкохол. Около 4.30 ч. вчера младият водач бил заловен зад волана на лек автомобил „Волво" на ул. „Загоре" в града от екип на Второ РУ. Проверката с дрегер отчела стойност над 1,9 промила и нарушителят бил отведен за едно денонощие в районното управление. Срещу него се води бързо производство.

Снимка: Архив

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