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Главният секретар на МВР Живко Коцев е в болница

Димитър Мартинов

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Живко Коцев Снимка; Орлин Цанев

В болница е главният секретар на МВР Живко Коцев. Той имал здравословни проблеми от вчера. 

Очакваше се днес Коцев да получи призовка за явяване в прокуратурата, където да му предявят обвинения по разследването за корупция в митниците. По него Коцев е дал показания, че е общувал с подведените под наказателна отговорност Марин и Стефан Димитрови. Признал, че дори си гостували и си разменяли подаръци, посочил обаче, че опитвал да вземе информация от тях, тъй като знаел, че се занимават с контрабанда. 

Очаква се Коцев да бъде обвинен, когато е в по-добро здравословно състояние. 

Живко Коцев Снимка; Орлин Цанев

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