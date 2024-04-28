ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кирил Петков за проверките: За изборите ще има стр...

Времето София 16° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/17754954 www.24chasa.bg

Министър Милошев гост на ръкоположението на Никополския епископ Матей

Дима Максимова

[email protected]

1136
Евтим Милошев и кметът Даниел Панов присъстваха на хиротонията на Никополския епископ Матей в катедрални яхрам на Велико Търново Снимка: Министерство на туризма

На големия християнски празник Лазаровден министър Евтим Милошев присъства на тържествената литургия с епископска хиротония - ръкоположението на Никополския епископ Матей. То бе извършено в присъствието на седем владици в катедралния храм "Рождество Богородично" на Старопрестолния град Велико Търново.

В присъствието на архиереи и поклонници службата бе водена от трима митрополити – Великотърновският митрополит Григорий, Пловдивският Николай и Старозагорският митрополит Киприян.

На епископската хиротония присъстваха служебният министър на туризма Евтим Милошев, кметът на Велико Търново Даниел Панов и кметът на Никопол Емил Цеков.

Никополска духовна околия ще има епископ, обяви тържествено Великотърновският митрополит Григорий, който лично приветства и благослови официалните гости.

В края на литургията той поздрави министър Милошев и изрази благодарност и задоволство от присъствието на министъра на туризма на тържествената церемония и във Велико Търново - град с традиции в туризма, а преди всичко исторически център и старопрестолна столица на отечеството.

Евтим Милошев и кметът Даниел Панов присъстваха на хиротонията на Никополския епископ Матей в катедрални яхрам на Велико Търново

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Имат си държава, подритват си я