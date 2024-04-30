Вижте какво решава служебното правителство днес

1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО
БЮДЖЕТА НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ ЗА 2024 Г.
Внася: министър-председателят
2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ СЪЗДАВАНЕТО НА ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ ЗА
БОЛНИЧНА ПОМОЩ.
Внася: министърът на здравеопазването
3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИ ВЪВ ВОЕННИТЕ
СЪДИЛИЩА, ИЗИСКВАЩИ ВИСШИ ОФИЦЕРСКИ ЗВАНИЯ, И НА УКАЗ ЗА УДОСТОЯВАНЕ
НА РУМЕН ЛЮБЕНОВ ПЕТКОВ - АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ВОЕННО-АПЕЛАТИВНИЯ СЪД, С ВИСШЕ ВОЕННО ЗВАНИЕ „БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ".
Внася: министърът на правосъдието
4. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО
БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2024 Г.
Внася: министърът на здравеопазването
5. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО
БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2024 Г.
Внася: министърът на отбраната
6. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА
СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО
ИМ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД, ОБЛАСТ ХАСКОВО.
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството
7. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА
СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ИНОВАЦИИ И
НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА
ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА
ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНАТА ИНДУСТРИЯ НА РЕПУБЛИКА АРМЕНИЯ.
Внася: министърът на иновациите и растежа
8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА И СЪСТАВА НА
БЪЛГАРСКАТА ДЕЛЕГАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В 24-АТА СЕСИЯ НА
МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНАТА БЪЛГАРО- ВИЕТНАМСКА СМЕСЕНА КОМИСИЯ ЗА
ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКО И НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО, КОЯТО ЩЕ
СЕ ПРОВЕДЕ НА 13 И 14 МАЙ 2024 Г. В СОФИЯ.
Внася: министърът на икономиката и индустрията
9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ
ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И СВЕТОВНАТА МЕТЕОРОЛОГИЧНА
ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ ПАНЕЛ ПО
ИЗМЕНЕНИЕ НА КЛИМАТА, ОТНОСНО 61-АТА СЕСИЯ НА МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ
ПАНЕЛ ПО ИЗМЕНЕНИЕ НА КЛИМАТА.
Внася: министърът на околната среда и водите
10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА
УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗАЕТОСТ,
СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВЪПРОСИ, ЧАСТ
„ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА", КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 7 МАЙ 2024 Г. В
БРЮКСЕЛ.
Внася: министърът на труда и социалната политика
11. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО
ЗЕМЕДЕЛИЕ И РИБАРСТВО, ЧАСТ „ЗЕМЕДЕЛИЕ", ПРОВЕДЕНО ОТ 7 ДО 9 АПРИЛ 2024 Г. В
ГР. ГЕНК, КРАЛСТВО БЕЛГИЯ.
Внася: министърът на земеделието и храните
12. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА
ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ", ПРИЕТ
С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г.
Внася: министър-председателят
13. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ
ИНСТИТУТ ПО „ИНОВАТИВНА МЕДИЦИНСКА НАУКА - INNO MED SCI" В СТРУКТУРАТА
НА МЕДИЦИНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ.
Внася: министърът на образованието и науката
14. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАНИТЕ ГОДИШНИ
РАЗЧЕТИ НА СМЕТКАТА ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД
„ЗЕМЕДЕЛИЕ" ЗА 2024 Г. И ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ" ЗА 2024 Г.
ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОДКРЕПА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ.
Внася: министърът на земеделието и храните
15. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА
ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА БЕЗРАБОТИЦА, ПРИЕТА
С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2002 Г.
Внася: министърът на труда и социалната политика