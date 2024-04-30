ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Наградите „Аскеер" ще бъдат връчени на 24 май

Времето София 15° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/17771142 www.24chasa.bg

Вижте какво решава служебното правителство днес

2596
Министерски съвет

1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО

БЮДЖЕТА НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ ЗА 2024 Г.

Внася: министър-председателят

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ СЪЗДАВАНЕТО НА ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ ЗА

БОЛНИЧНА ПОМОЩ.

Внася: министърът на здравеопазването

3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИ ВЪВ ВОЕННИТЕ

СЪДИЛИЩА, ИЗИСКВАЩИ ВИСШИ ОФИЦЕРСКИ ЗВАНИЯ, И НА УКАЗ ЗА УДОСТОЯВАНЕ

НА РУМЕН ЛЮБЕНОВ ПЕТКОВ - АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ВОЕННО-АПЕЛАТИВНИЯ СЪД, С ВИСШЕ ВОЕННО ЗВАНИЕ „БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ".

Внася: министърът на правосъдието

4. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО

БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2024 Г.

Внася: министърът на здравеопазването

5. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО

БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2024 Г.

Внася: министърът на отбраната

6. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА

СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО

ИМ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД, ОБЛАСТ ХАСКОВО.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

7. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА

СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ИНОВАЦИИ И

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА

ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА

ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНАТА ИНДУСТРИЯ НА РЕПУБЛИКА АРМЕНИЯ.

Внася: министърът на иновациите и растежа

8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА И СЪСТАВА НА

БЪЛГАРСКАТА ДЕЛЕГАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В 24-АТА СЕСИЯ НА

МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНАТА БЪЛГАРО- ВИЕТНАМСКА СМЕСЕНА КОМИСИЯ ЗА

ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКО И НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО, КОЯТО ЩЕ

СЕ ПРОВЕДЕ НА 13 И 14 МАЙ 2024 Г. В СОФИЯ.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И СВЕТОВНАТА МЕТЕОРОЛОГИЧНА

ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ ПАНЕЛ ПО

ИЗМЕНЕНИЕ НА КЛИМАТА, ОТНОСНО 61-АТА СЕСИЯ НА МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ

ПАНЕЛ ПО ИЗМЕНЕНИЕ НА КЛИМАТА.

Внася: министърът на околната среда и водите

10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА

УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗАЕТОСТ,

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВЪПРОСИ, ЧАСТ

„ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА", КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 7 МАЙ 2024 Г. В

БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на труда и социалната политика

11. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА

БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО

ЗЕМЕДЕЛИЕ И РИБАРСТВО, ЧАСТ „ЗЕМЕДЕЛИЕ", ПРОВЕДЕНО ОТ 7 ДО 9 АПРИЛ 2024 Г. В

ГР. ГЕНК, КРАЛСТВО БЕЛГИЯ.

Внася: министърът на земеделието и храните

12. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА

ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ", ПРИЕТ

С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г.

Внася: министър-председателят

13. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ

ИНСТИТУТ ПО „ИНОВАТИВНА МЕДИЦИНСКА НАУКА - INNO MED SCI" В СТРУКТУРАТА

НА МЕДИЦИНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ.

Внася: министърът на образованието и науката

14. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАНИТЕ ГОДИШНИ

РАЗЧЕТИ НА СМЕТКАТА ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД

„ЗЕМЕДЕЛИЕ" ЗА 2024 Г. И ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ" ЗА 2024 Г.

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОДКРЕПА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ.

Внася: министърът на земеделието и храните

15. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА

ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА БЕЗРАБОТИЦА, ПРИЕТА

С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2002 Г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

Министерски съвет

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Военните пазят чистотата на Черно море със сателитна технология (Видео)