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Изправят на съд рецидивист, набил и ограбил 87-год...

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"Русе Рестарт" - изтегли от тук приложението

Специален проект

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"Русе Рестарт" - изтегли от тук приложението

Изтегли от тук приложението "Русе Рестарт"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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24 часа

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