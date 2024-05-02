Задържаха шофьор след гонка в "Столипиново", той отказа тест за алкохол

Криминално проявен мъж беше задържан за неизпълнение на полицейско разпореждане в Пловдив, съобщиха от МВР. Около 20,40 ч. във вторник автопатрул от Шесто РУ опитал да спре лек автомобил „Ауди" в кв. "Столипиново", като подал светлинен и звуков сигнал, но водачът продължил по пътя си, без да се съобрази с разпореждането на служителите. След кратко преследване автомобилът бил спрян, а 42-годишният мъж зад волана отказал да бъде тестван с техническо средство за алкохол. По случая е образувано досъдебно производство.