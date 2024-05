Зоопаркът в София се похвали с двойка носорози-тръбачи (Видео)

В Софийския зоопарк можете да наблюдавате една много атрактивна двойка птици, а именно носорозите - тръбачи. За това съобщава зоопаркът във фейсбук страницата си. В Софийския зоопарк можете да наблюдавате една много атрактивна двойка птици, а именно носорозите - тръбачи. Те са... Posted by Зоологическа градина София / Sofia Zoo on Thursday 2 May 2024

"Те са африкански вид с характерен шлемообразен придатък на горната част на клюна, който им помага в откриването на храна. Той е кух и доста лек. Интересно е поведението на тези птици през брачния период, когато мъжкият зазижда женската в хралупата, като оставя един малък отвор, през който я храни по време на мътенето. След като малките са готови да напуснат гнездото, отворът се разширява и те излитат", разказва зоопаркът.