Вижте всички кандидати за депутати от 19-и МИР - Русе

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Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 9 юни в Русе (19-и МИР)

В този регион ще бъдат избрани общо 7 депутата.

ГЕРБ-СДС

1. Бедрос Левон Пехливанян

2. Георги Николаев Кръстев

3. Николай Иванов Братованов

4. Богдан Стефанов Донев

5. Красимир Йорданов Костадинов

6. Звезделина Стойчева Минкова

7. Мирослав Йорданов Залев

8. Кристиян Георгиев Иванов

9. Сема Салиева Яшарова

10. Евгени Игнатов Игнатов

11. Галя Миткова Додева

12. Радомир Хараланов Хараланов

13. Иван Петров Иванов

14. Станислав Бончев Бонев

КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1. Мартин Димитров Димитров

2. Рена Енчева Стефанова

3. Иван Белчев Белчев

4. Калин Ивайлов Иванов

5. Данаил Борисов Ковачев

6. Искрен Цветанов Иванов

7. Антони Димов Иванов

8. Христо Цвятков Лютаков

9. Анета Емилова Ангелова

10. Цветелин Диянов Димов

11. Росен Николаев Симеонов

12. Георги Радостинов Георгиев

Движение за права и свободи – ДПС

1. Ализан Нихат Яхова

2. Айдоан Апти Джелил

3. Нермин Метинова Кязимова

4. Илвенур Ибрахимов Махмудов

5. Сезер Юсеин Сабах

6. Айлян Раифова Карамехмедова

7. Емран Ерханов Кямилов

8. Гюнайдън Расимов Кязимов

9. Есра Ремзи Белбер

10. Елена Ганчева Христова

11. Ислям Зекериев Панджаров

12. Деря Ерол Бекир

13. Недялко Недялков Йорданов

14. Силвия Стефанова Гезмиш

ВЪЗРАЖДАНЕ

1. Златан Стоянов Златанов

2. Димитър Пламенов Пашев

3. Милен Иванов Боев

4. Мариян Йорданов Димитров

5. Костадин Петков Георгиев

6. Ивайло Стоянов Казанов

7. Христо Кирилов Попов

8. Тодор Петков Савов

9. Стефан Драгомиров Динов

10. Пламен Иванов Петров

11. Виолета Орлинова Красимирова

12. Симона Диянова Георгиева

13. Емилия Ангелова Колева

14. Богомил Станчев Тодоров

БСП за БЪЛГАРИЯ

1. Иван Валентинов Иванов

2. Ивалинка Тодорова Цанкова

3. Елисавета Донева Досева

4. Емил Кирилов Георгиев

5. Нора Десиславова Стоянова

6. Микаел Врамшабух Чакълджиян

7. Атанас Александров Пеев

8. Диана Иванова Ласонина

9. Добрин Райчев Райчев

10. Елиан Димитров Пантелеев

11. Константин Енчев Костадинов

12. Георги Кирилов Линджев

13. Сашо Петров Стоянов

14. Анатоли Венелинов Иванов

ИМА ТАКЪВ НАРОД

1. Драгомир Стефанов Петров

2. Анатоли Стефанов Станев

3. Татяна Агоп Нахабедян-Минчева

4. Николай Василев Чанев

5. Ивелин Красимиров Машков

6. Стойчо Валентинов Минков

7. Илиян Димитров Илиев

8. Мартин Илиянов Илиев

9. Цанислав Маринов Симеонов

10. Илиян Илиев Игнатов

11. Явор Радев Радев

12. Силвия Георгиева Коева

13. Анабел Свиленова Кръстева

14. Велислав Стоянов Серафимов

СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ

1. Никола Николов Вапцаров

2. Йордан Йорданов Топалов

3. Стелиян Богданов Стефанов

4. Ваня Николаева Петрова

5. Стефан Анков Бояджиев

6. Джем Бехат Али

7. Ева Тихомирова Кънчева

8. Стилияна Стилиянова Маринова

9. Димитър Йосифов Йосифов

10. Мирослав Светославов Енчев

11. Христина Емилова Тодорова

12. Павлин Николаев Билчев

13. Борислав Иванов Борисов

14. Кристиан Милков Димитров

СИНЯ БЪЛГАРИЯ

1. Мария Маринова Стоянова

2. Йосиф Трифонов Новаков

3. Бисер Ганчев Николов

4. Димитър Илиев Димитров

5. Димитър Димитров Кюркчиев

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

1. ДАНИЕЛА ТОДОРОВА ВЕЗИЕВА

2. БОЯН АНАСТАСОВ СТОЯНОВ

3. ИВАН РОСЕНОВ ВЕЛИЧКОВ

4. КАЛИНА ТОНЕВА ТОНЕВА

5. РОСЕН ЛЮДМИЛОВ СОЛАКОВ

6. АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДОНЧЕВ

7. СИЛВИЯ МИЛЧЕВА МАРИНОВА

8. ВЕНЦИСЛАВ ЙОРДАНОВ БАЛТАДЖИЕВ

9. ИВАН НИКОЛАЕВ КОЛЕВ

10. ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ

11. СИМОНА БИСЕРОВА СТОЯНОВА

12. ЕЛИЦА ИВЕЛИНОВА ИВАНОВА-ЛАЧЕВА

13. МИРОСЛАВА ЛЮБЕНОВА ЙОНКОВА

14. ПЛАНИМИР АНЕЛИЕВ СТЕФАНОВ

ЛЕВИЦАТА!

1. Валери Йорданов Иванов

2. Явор Веселинов Янчев

3. Милена Петрова Карачорова

4. Йовчо Георгиев Смилов

5. Антоанета Стоянова Йонкова

6. Милко Борисов Костадинов

7. Мариан Иванов Димитров

8. Ренета Стефанова Мицова

9. Димчо Василев Киряков

10. Боян Величков Божинов

11. Преслава Димитрова Макаер

12. Благовест Павлинов Панайотов

ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

1. Иво Колев Пазарджиев

2. Георги Великов Георгиев

3. Борислав Николаев Минев

4. Николай Цветомиров Петров

5. Йоана Живкова Емануилова

6. Асен Иванов Даскалов

7. Пресиян Петров Костадинов

8. Луиза Красимирова Попова

9. Владо Владимиров Владов

10. Веселина Начкова Накова

11. Деян Ангелов Стайков

12. Кънчо Асенов Йорданов

13. Бисер Александров Енчев

14. Цветелин Георгиев Радулов

БНО

1. Александър Борисов Димитров

2. Стефан Симеонов Тошев

ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА

1. Венцислав Атанасов Ангелов

2. Николай Йорданов Даскалов

3. Мариета Проева Керчева

4. Юлиян Мишев Ангелов

5. Божидар Атанасов Христов

ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

1. Георги Тодоров Тодоров

2. Мирослав Николаев Станчев

3. Иван Михайлов Дончовски

ЦЕНТЪР

1. Валентин Георгиев Донков

2. Пенчо Иванов Бахчеванов

3. Милен Руменов Димитров

4. Аксения Рашкова Антонова

5. Симона Росенова Василева

6. Митко Петров Атанасов

7. Юлия Николова Григорова

КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ)

1. Иво Стоянов Иванов

2. Дилян Иванов Данев

3. Иван Драгомиров Михов

4. Милена Цветкова Христова

5. Илиян Димитров Игнатов

6. Юлиан Ангелов Шопов

7. Тодор Трифонов Чубуров

8. Стефан Атанасов Бабачев

9. Дарина Петрова Занева

10. Камен Николов Колев

11. Галина Петкова Йорданова

12. Лъчезар Иванов Лунчев

13. Ивелина Стефанова Керчева

14. Марин Иванов Георгиев

Зелено движение

1. Михаил Руменов Михов

2. Ростислав Юриев Кандиларов

3. Сашо Николов Попов

4. Станислав Иванов Стефанов

5. Пенчо Георгиев Пандъков

ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ

1. Татяна Йорданова Лисичкова

2. Иван Пламенов Иванов

КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ)

1. Ани Димитрова Иванова

2. Емил Димитров Митев

3. Мирена Николова Николова

4. Цветанка Костадинова Бакалова-Чобанова

5. Стефан Иванов Велков

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ

1. Мирослав Асенов Стоянов

2. Милко Георгиев Димитров

3. Тереза Ивова Христова

4. Цветелин Петров Петров

5. Емил Асенов Абаджиев

6. Валентин Живков Стоянов

7. Александър Александров Шаханов

8. Милен Радев Енев

9. Александър Йорданов Младенов

10. Радослав Георгиев Славов

11. Мариян Васков Ценов

ПП ГЛАС НАРОДЕН

1. Михаил Ростиславов Русинов

2. Веселин Асенов Белоконски

3. Ангел Йорданов Ангелов

ПП МЕЧ

1. Светлин Костов Стоянов

2. Венелин Йорданов Мицов

3. Валентин Иванов Георгиев

4. Евгени Ангелов Иванов

5. Ирена Стойкова Димитрова

6. Илиян Христов Христов

7. Ивелин Севдалинов Костадинов

8. Даниел Милчев Добрев

БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД

1. Мартин Петров Николов

2. Любен Иванов Бубев

3. Николай Първанов Григоров

4. Захари Ставрев Тасков

5. Румен Стоименов Ночев

6. Даниел Койчев Стамов

7. Радко Георгиев Радков

8. Атанас Георгиев Богоев

ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ

1. Татяна Йорданова Лисичкова

2. Иван Пламенов Иванов

БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД

1. Мартин Петров Николов

2. Любен Иванов Бубев

3. Николай Първанов Григоров

4. Захари Ставрев Тасков

5. Румен Стоименов Ночев

6. Даниел Койчев Стамов

7. Радко Георгиев Радков

8. Атанас Георгиев Богоев

ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА

1. Венцислав Атанасов Ангелов

2. Николай Йорданов Даскалов

3. Мариета Проева Керчева

4. Юлиян Мишев Ангелов

5. Божидар Атанасов Христов

КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА

1. Лъчезар Аспарухов Аврамов

2. Марко Иванов Иванов

3. Горан Георгиев Колев

4. Костадин Иванов Аврамов

5. Георги Цвятков Методиев

6. Мартин Николов Иванов

7. Себатин Нехат Хюсмен

8. Нихат Себатин Нехат

9. Георги Петков Костов

НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/

1. Тодор Трифонов Койнов

2. Георги Колев Георгиев

3. Стилиян Мирков Станев

4. Гинка Великова Донева-Великова

ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

1. Любомир Николов Христов

2. Йоанна Радославова Колева

3. Юлия Николова Вълчева-Трифонова

4. Константин Неделков Георгиев

БСДД – БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ

1. Веселин Стефанов Василев

2. Иво Димитров Иванов

3. Любомир Филипов Абрашев

4. Калин Валентинов Върбанов

5. Трифон Йорданов Трифонов

ПП ВЕЛИЧИЕ

1. Иван Петров Петров

2. Валентин Недялков Кръстев

3. Анна Симеонова Лечева

4. Нели Александрова Бянова

5. Васил Петров Василев

6. Николай Тодоров Гаджев

7. Екатерина Кирилова Георгиева

8. Виктор Детелинов Гицов

9. Милко Савов Милков

10. Цветомир Сашев Гюров

НИЕ ИДВАМЕ

1. Зорница Димитрова Дикова-Ранева

ЕДИНЕНИЕ

1. Иван Косев Манев

2. Маргарита Стоянова Шойлекова

3. Галин Радков Димитров

4. Дилян Добринов Добрев

5. Миглена Добринова Добрева

6. Вихрен Йорданов Иванов

Партия на ЗЕЛЕНИТЕ

1. Людмила Николова Велинова