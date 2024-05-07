Вижте всички кандидати за депутати от 25-и МИР - София

Вижте пълния списък за кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 9 юни 2024 г. в 25 МИР-София.

От този регион ще бъдат избрани общо 14 депутата.

ГЕРБ-СДС

1. Бойко Методиев Борисов

2. Йорданка Асенова Фандъкова

3. Анна Василева Александрова

4. Лъчезар Богомилов Иванов

5. Петър Николаев Николов

6. Осман Верхадов Ислямов

7. Даниела Руменова Райчева

8. Младен Василев Младенов

9. Милко Антонов Младенов

10. Иван Вълчев Чакъров

11. Слави Валентинов Маноилов

12. Борислав Георгиев Тодоров

13. Силвия Славчева Иванова

14. Златко Иванов Златков

15. Пламен Николаев Николов

16. Ивайло Петков Колегов

17. Каролина Цончева Цонева

18. Борислав Кирилов Куртев

19. Христо Валентинов Василев

20. Борислава Венциславова Виденова

21. Радослав Георгиев Наков

22. Полина Венциславова Исаева

23. Елина Иванова Давидова

24. Силвия Юлиянова Селимова

25. Кристиян Красимиров Христов

26. Искра Пламенова Стоянова

27. Венцислав Венциславов Зашев

28. Любен Любенов Дилов

ПП-ДБ

1. Христо Христов Петров

2. Кристина Николаева Петкова

3. Калина Бориславова Константинова

4. Венеция Огнянова Нецова-Ангова

5. Елисавета Димитрова Белобрадова

6. Дончо Иванов Чернев

7. Никола Иванов Алексиев

8. Венцислав Василев Кръстев

9. Ивайло Йорданов Йорданов

10. Радослав Стефанов Йовчев

11. Георги Георгиев Чичков

12. Димитър Николов Кочмаров

13. Мирослав Йорданов Мавров

14. Мартин Бойков Темелков

15. Мирослав Николаев Иванов

16. Елена Карамфилова Захариева

17. Юлия Борисова Иванова-Никова

18. Красимир Георгиев Георгиев

19. Александра Красимирова Стеркова

20. Джани Хариева Антова

21. Радостина Ангелова Ангелова

22. Антонина Владимировна Грекова

23. Георги Евтимов Атанасов

24. Румен Валентинов Стоименов

25. Анко Александров Петков

26. Константин Харалампиев Кафеджийски

ДПС

1. Станислав Димитров Анастасов

2. Едиз-Ханиф Баязидов Саидов

3. Андрей Любомиров Георгиев

4. Таня Александрова Иванова

5. Аспарух Аспарухов Карастоянов

6. Мария Христова Савчева

7. Недялко Бончев Русков

8. Стела Мариянова Маринова

9. Вадим Ангелов Кехайов

10. Глория-Никол Емилова Найденова

11. Славян Радоев Радойчовски

12. Шабан Мехмедов Моллов

13. Михаел Димитров Лещански

14. Димитър Иванов Митрев

15. Росен Димитров Димитров

16. Касъм Мехти Касъмов

17. Йордан Александров Димитров

"Възраждане"

1. Костадин Тодоров Костадинов

2. Маргарита Иванова Махаева

3. Славчо Ангелов Крумов

4. Рая Ангелова Иванова

5. Вениамин Иванов Воденичаров

6. Миглена Милчева Пейкова

7. Людмил Людмилов Мановски

8. Любомир Диков Дуновски

9. Юлиян Юлиянов Василев

10. Владимир Емил Борисов

11. Росен Валериев Димитров

12. Христо Веселинов Гадев

13. Деница Тодорова Тодорова

14. Димо Сергеев Димитров

БСП за България

1. Корнелия Петрова Нинова

2. Калоян Емилов Методиев

3. Георги Миланов Миланов

4. Поля Тодорова Христова

5. Аспарух Асенов Иванов

6. Ивайло Петров Модев

7. Гергана Мариова Петкова

8. Илиян Илиев Павлов

9. Румен Стефанов Георгиев

10. Марио Томов Трайков

11. Милко Николаев Панов

12. Петър Георгиев Петров

13. Славяна Ясенова Висулчева

14. Орфей Николаев Петков

15. Даниел Милков Минчев

16. Стефан Венцеславов Върбанов

17. Алекс Цеков Гигов

18. Виктор Людмилов Кирилов

19. Александър Тихомиров Симов

20. Петя Колева Петрова

21. Росен Неделчев Атанасов

22. Василена Красимирова Пиринска

23. Красен Лъчезаров Раковски

24. Петранка Георгиева Тодорова

ИТН

1. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ ТРИФОНОВ

2. ПЕТЯ БОЖИДАРОВА ДИМИТРОВА

3. АЛЕКСАНДЪР ВИКТОРОВ РАШЕВ

4. ЕМИЛ ДИМИТРОВ ТРИФОНОВ

5. ЯВОР ЗДРАВКОВ ИСАЕВ

6. ГАНКА ИВАНОВА ГИЛОВА-МИЛАДИНОВА

7. ЛЮДМИЛА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА

8. СТАНИМИР ДИНЕВ ГОСПОДИНОВ

9. ИНА ИВАНОВА КЮЧУКОВА

10. АНТОНИЯ ТАНЕВА ТОНЕВА-ИСАЕВА

11. АНЕТА ГОСПОДИНОВА ХАЙРЕДИНСКА

12. ГЕРГАНА ПЛАМЕНОВА БЛАГОЕВА

13. ВАЛЯ СТЕФАНОВА ТРИФОНОВА

14. ДИАНА НИКОЛАЕВА ХРИСТОВА

"Солидарна България"

1. Ваня Руменова Григорова

2. Иван Кирилов Кирилов

3. Стоян Маринов Алексиев

4. Анна Александрова Илиева

5. Светослав Кирилов Велков

6. Христо Тодоров Маринов

7. Антони Александров Томанов

8. Светослав Георгиев Илиев

9. Валентин Костадинов Иванов

10. Златомир Спасов Николов

11. Иван Герасимов Петрински

12. Яна Ивайлова Георгиева

13. Анна Петрова Илиева

14. Стефан Красимиров Йоков

15. Христо Христов Бозуков

16. Мартин Владимиров Георгиев

17. Мария Иванова Гочева

18. Виктория Огнянова Мучанова

19. Илияна Янчева Илиева

20. Ралица Вилиянова Игнатова

21. Веселин Дойчинов Петров

22. Яна Георгиева Рангелова

23. Борислав Владимиров Борисов

24. Лилия Иванова Ванчева

25. Димитър Александров Димитров

26. Димитър Чавдаров Панайотов

27. Виктор Владимиров Йочев

28. Калин Орлинов Първанов

"Синя България"

1. Никола Симеонов Янков

2. Николай Иванов Радулов

3. Христо Георгиев Христов

4. Валентин Любенов Павлов

5. Константин Ангелов Йорданов

6. Георги Костов Стефанов

7. Стоян Захариев Стоянов

8. Иван Петров Игнатов

9. Преслав Александров Нечов

10. Рупен Оханес Крикорян

11. Васил Стойов Георгиев

12. Петко Илиев Събев

13. Ангел Атанасов Георгиев

14. Александър Иванов Загорски

15. Нора Страхилова Гудев

16. Красимира Димитрова Караджова

17. Пеню Витанов Пенев

18. Веселин Петров Жеков

19. Весела Миткова Катрова

20. Георги Ленков Балчев

21. Иван Пламенов Панов

22. Мима Цанкова Пандова

23. Верислава Богданова Пандолфини

24. Белин Марков Белев

25. Борис Вилхелм Точев

26. Галина Стефанова Георгиева

27. Мартин Руменов Павлов

28. Валя Димитрова Станимирова

"Български възход"

1. Деница Христова Янакиева

2. Светослав Николов Илиев

3. Кирил Бойков Дойчинов

4. Пламен Петров Василев

5. Петя Вениславова Пеловска

6. Любомир Иванов Киров

7. Димитър Христов Кьосев

8. Митко Енчев Димитров

9. Лидия Иванова Караиванова-Димитрова

10. София Георгиева Пенчева

11. Станислав Емилов Сираков

12. Антон Богданов Петров

13. Велислав Василев Станоев

Левицата!

1. Михаил Райков Миков

2. Борис Иванов Иванов

3. Христо Петьов Колев

4. Румен Вълов Петков

5. Марина Сергеевна Драгомирецкая

6. Петър Петров Павлов

7. Даниел Георгиев Илчев

8. Йоанна Петрова Ортова

9. Никола Емилянов Николов

10. Павел Славейков Георгиев

11. Марчо Митков Апостолов

12. Гавраил Дончев Хрусанов

13. Николета Калчева Лингорова-Христова

14. Мариян Димитров Минчев

15. Николай Наков Наков

16. Георги Светломиров Петров

17. Васко Петров Иванов

18. Катя Сашкова Петкова-Аламир

19. Владимир Иванов Петров

20. Марияна Георгиева Георгиева

21. Емил Николов Тарасов

22. Надежда Василевна Петкова

23. Емилия Йорданова Цекина

24. Михаил Цветанов Михайлов

25. Николай Петков Николов

26. Димитър Чавдаров Велков

ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

1. Ангел Чавдаров Джамбазки

2. Владимир Веселинов Митов

3. Димитър Борисов Антов

4. Калина Николаева Калинкова-Раданова

5. Бойко Александров Младенов

6. Виолета Стаменова Тодорова

7. Ваня Любенова Стоименова

8. Заличен

9. Кристиян Костев Филипов

10. Юлиян Стоянов Докузанов

11. Галина Димитрова Стефанова

12. Ивалина Веселинова Денева

13. Заличен

14. Моника Георгиева Василева

15. Диана Михайлова Стоянчова

16. Богомил Емилов Бранков

ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ



1. Калин Николов Павлов

2. Александър Руменов Тодоров

3. Цветомир Любомиров Спасов

4. Цветомир Кирилов Целов

ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА

1. Венцислав Атанасов Ангелов

2. Димитър Стоянов Недялков

БНО

1. Георги Венелинов Георгиев

2. Методи Веселинов Бъчваров

3. Стефан Владов Миланов

БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД

1. Боян Боянов Станков Расате

2. Костадин Панайотов Димитров

3. Любен Иванов Бубев

4. Йордан Стоянов Манасиев

5. Димитър Василев Георгиев

6. Николай Георгиев Балтаджиев

7. Цветан Райков Младенов

8. Здравко Петков Пенев

9. Ян Ивов Стоименов

10. Венцислав Николов Русинов

11. Станислав Николаев Спиридонов

12. Жана Владимирова Славова

13. Михаил Стефанов Паликов

14. Ивайло Огнянов Лазаров

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ

1. Румен Ангелов Христов

2. Атанас Георгиев Йончев

3. Мадлена Нубар Георгиева

4. Иван Александров Маринов

5. Васил Стефанов Василев

6. Виктор Радославов Викторов

7. Иван Христов Кьоропанов

8. Росен Марианов Маринов

9. Мирослав Радославов Тодоров

10. Асен Александров Жеков

11. Божидар Павлинов Захариев

12. Набил Али Ел Асмар

13. Ален Иванов Якимов

14. Антоан Стоянов Кръстев

15. Веселин Александров Василев

16. Даниел Йорданов Йорданов

17. Димитър Николов Димитров

18. Димитър Валентинов Борисов

19. Александър Венцеславов Андонов

20. Митко Петров Кръстев

21. Галина Николаевна Катеринова

22. Али Фадаей Мофкхан

23. Недялка Константинова Папазян

ЦЕНТЪР

1. ВАСИЛ КРУМОВ БОЖКОВ

2. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ

3. ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА КОВАЧЕВА

4. АНТОАНЕТА МАРИНОВА РАКОВСКА

5. ГЕОРГИ БОРИСЛАВОВ ВАСИЛЕВ

6. ВЕНЦИСЛАВ ВЕСЕЛИНОВ БОНКОВ

7. ЕМИЛ СЛОБОДАНОВ ПАВЛОВИЧ

8. ИВО ИВАНОВ ЛУЛЧЕВ

9. ВЕСЕЛИН СТЕФАНОВ РАДКОВ

10. ЛИЛИЯ ЛЮБОМИРОВА ФРАНЦОВА-БОГДАНОВА

11. МИХАИЛ СТЕФЧОВ СТОЙКОВ

12. ВИКТОР ГЕОРГИЕВ ДАКОВ

13. СПАС СТОЯНОВ АБРАШЕВ

14. РОМАН КИРИЛОВ БАНЕВ

15. РУМЕН ТОДОРОВ ТОДОРОВ

16. КАЛИН РОСЕНОВ МОРАВСКИ

17. КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ БОНЕВ

18. СЛАВИ ЦВЕТАНОВ ДИМИТРОВ

19. КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕВ ПЪШЕВ

20. ВЕНЦИСЛАВ БОЖИЛОВ КЪРПАЧЕВ

21. МАРТИН СИМЕОНОВ ТОДОРОВ

22. РОСЕН ХРИСТОВ ПЕТКОВ

23. СТЕФАН ИВАНОВ ИВАНОВ

24. НЕЛИ БОРИСОВА ГЕОРГИЕВА

25. ДЖУЛИЯ ИВАНОВА МЛАДЕНОВА

26. ИЛИЯ АСЕНОВ ГЕОРГИЕВ

27. ЗВЕЗДЕЛИНА ИЛИЯНОВА ПЕТРОВА

28. ИВАЙЛО ПЛАМЕНОВ КИРИЛОВ

НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /ПП БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП/

1. Нако Райнов Стефанов

2. Иван Цветанов Павлов

3. Максим Генов Велков

4. Светослав Иванов Мандиков

5. Соня Иванова Иванова

6. Атанас Марио Милушев

7. Андрей Димитров Попов

8. Димитрина Крумова Иванова

ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ

1. Пиер Стоянов Божилов

2. Камен Славянов Попов

3. Илия Василев Илиев

4. Стилиян Стоянов Иванов

5. Мартин Емилов Митов

6. Ивайло Симеонов Христов

7. Емил Илиев Калев

8. Кристиян Вилиянов Бачев

9. Стефан Красимиров Георгиев

10. Мартин Тодоров Стойков

11. Стоян Георгиев Димитров

12. Камен Пламенов Бенински

Партия на ЗЕЛЕНИТЕ

1. Христо Христов Дунчев

2. Иван Иванов Георгиев

3. Райна Веселинова Милева

4. Калин Серафимов Николов

5. Борислав Стефанов Ойков

6. Цветомир Димитров Начев

7. Мирослав Цочев Цочев

ПП ГЛАС НАРОДЕН

1. Светослав Емилов Витков

2. Пресиян Димитров Иванов

3. Георги Ангелов Върбанов

КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА

1. Александър Трифонов Томов

2. Тихомир Валериев Василев

3. Емил Боянов Догазанов

4. Елеонора Василева Велева

5. Чавдар Йорданов Герасимов

6. Дарина Петрова Велкова

7. Смилен Маленков Иванов

8. Иван Костадинов Бочков

9. Пламен Теодосиев Иванов

10. Иванка Матеева Благоева

11. Върба Трифонова Стоянова

12. Весела Ангелова Стефанова

13. Ивайло Венциславов Нинов

14. Данаил Веселинов Дамянов

НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/

1. Нако Райнов Стефанов

2. Иван Цветанов Павлов

3. Максим Генов Велков

4. Светослав Иванов Мандиков

5. Соня Иванова Иванова

6. Атанас Марио Милушев

7. Андрей Димитров Попов

8. Димитрина Крумова Иванова

КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ)

1. Иван Стоименов Гешев

2. Весела Атанасова Драганова

3. Борислав Руменов Райчев

4. Милен Петков Петков

5. Кристиян Веселинов Достинов

6. Рая Александрова Георгиева

7. Стоян Костадинов Хаджиев

8. Силвия Николаева Коцева

9. Ина Борисова Методиева

10. Калин Николаев Коцев

11. Снежанка Борисова Стамова

12. Венцислав Кирилов Карагьозов

13. Виктор Кирилов Рачев

ПП МЕЧ

1. Радостин Петев Василев

2. Христо Цветанов Расташки

3. Деница Владимирова Цветкова

4. Боян Запрянов Тренев

5. Искрен Митков Пенев

6. Самуил Борисов Славов

7. Цветелина Емилова Шопниколова

8. Калоян Ангелов Неков

9. Николай Валериев Иванов

10. Веселин Любомиров Тодоров

11. Християн Ивалинов Запрянов

БСДД – БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ

1. Николай Миланов Николов

2. Евгени Николаев Христов

3. Валери Василев Венков

4. Светла Михайлова Милушева

5. Катя Костова Николова

6. Галина Пенчева Иванова

7. Валери Кузманов Иванов

8. Иван Рангелов Манов

9. Снежана Любомирова Лазарова

НИЕ ИДВАМЕ

1. Николай Димитров Хаджигенов

2. Цветанка Иванова Иванова-Стоянова

3. Аделина Аркадиева Банакиева-Иванова

4. Теодор Петров Ангелов

5. Лиляна Йоцова Стефанова

6. Георги Георгиев Иванов

7. Кирил Алексиев Кирилов

8. Иван Савов Алфьоров

9. Веселина Евстатиева Благоева-Василева

Зелено движение

1. Георги Сашков Стефанов

2. Вера Павлова Стаевска

3. Константин Стоянов Иванов

4. Емилия Боянова Балчева

5. Живко Димитров Богданов

6. Симеон Арангелов Арангелов

7. Борислав Георгиев Димитров

8. Русислава Стефанова Захариева-Георгиева

9. Росен Димитров Василев

10. Веселин Николов Дробенов

11. Стоян Владимиров Бешков

12. Филип Руменов Кирилов

13. Райна Дацева Николова-Стоименова

КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ)

1. Николай Симеонов Малинов

2. Ивайло Любенов Иванов

3. Радко Любенов Ханджиев

4. Радослав Петров Пешлеевски

5. Ивайло Стефанов Маринов

6. Добриян Симеонов Малинов

7. Никола Асенов Бенчев

8. Донка Иванова Александрова-Бубняк

9. Анна Пламенова Димитрова

10. Димка Василева Попстоянова

11. Асен Денков Асенов

12. Богомил Върбанов Върбанов

13. Светлана Георгиева Димитрова

14. Правда Димова Цанкова-Кънева

15. Анка Пенева Ганчева

16. Мария Методиева Александрова

17. Веселин Стоянов Веселинов

18. Румяна Георгиева Райнова

19. Ивелина Валентинова Ахмед

20. Безат Безат Ахмед

21. Веселин Димитров Панов

22. Ваня Атанасова Георгиева

23. Пламен Стефанов Петров

24. Заличен

25. Стефан Ненов Панчев

26. Румен Стоянов Йорданов

ПП ВЕЛИЧИЕ

1. Николай Георгиев Марков

2. Виктория Димитрова Василева

3. Росен Кирилов Димов

4. Драгомир Кирилов Модев

5. Росен Божанов Сиромахов

6. Никола Георгиев Радулов

7. Валентин Бориславов Неделков

ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

1. Радослав Иванов Илиев

2. Васил Георгиев Найденов

3. Светослав Сашов Савелев

4. Константин Неделков Георгиев

5. Мариана Стоилкова Костова

ЕДИНЕНИЕ

1. Иван Маркос Христанов

2. Янко Атанасов Бахчеванов

3. Ана Георгиева Топалова

4. Минко Кирилов Ламбов

5. Милена Драганова Спасова

6. Искра Страхилова Микова

7. Биън Чен Джан

8. Васви Асанов Сахатчиев

9. Кирил Георгиев Петров