Калин Стоянов честити именния ден на съпругата си и Великден на полицаите

С честита за именния ден на "моята прекрасна съпруга Велина" започна Великден вътрешният министър Калин Стоянов. Той ѝ честити празника във фейсбук. Не пропусна да поздрави и колегите си за Възкресение Христово.

"Честит имен ден на моята прекрасна съпруга Велина!

Бъди все така истинска и всеотдайна, а красивото ти име нека носи обич и вдъхновение!", написа Стоянов към съпругата си.

"Честито Възкресение Христово!

Уважаеми колеги,

Пожелавам светлината на този християнски празник да вдъхва на всички повече вяра и разбирателство!

Нека в домовете Ви има здраве, мъдрост и благодат!", добави в отделен пост министърът пожелания към колегите си.

