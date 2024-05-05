Владика и кмет раздават яйца и козунак за Второ възкресение

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Във великотърновския храм „Възкресение Христово" се състоя службата за Второ възкресение, а митрополит Григорий и свещеници четоха откъси от Евангелието на няколко езика.

Стотици търновци и гости на града отново си казаха с кмета Даниел Панов светлите думи - Христос възкресе! "Нека Спасителят даде мъдрост, духовна сила и по-добри дни за Велико Търново и всички великотърновци!". Това пожела Панов на празника.

След богослужението кметът и владиката раздадоха осветени великденски яйца и козунаци, осигурени от дарители.