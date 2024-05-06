Джевдет Чакъров повежда евролистата на ДПС, Елена Йончева - пета. Вижте всички водачи в страната

Съпредседателят на ДПС Джевдет Чакъров повежда листата на партията за евроизборите на 9 юни. След него са досегашните евродепутати Илхан Кючюк и Искра Михайлова, които са и заместник-председатели на ДПС, а досегашната евродепутатка от БСП Елена Йончева е на пета позиция. За нов мандат в ЕП няма да се бори Атидже Вели.
Ето и всички водачи на листи за парламентарните избори:
Благоевград – Делян Пеевски
Бургас – Севим Али
Варна – Филиз Хюсменова
Велико Търново – Йордан Цонев
Видин – Иво Цанев
Враца – Валентин Тончев
Габрово – Юсеин Вейселов
Добрич – Ертен Анисова
Кърджали - Делян Пеевски
Кюстендил – Николай Златарски
Ловеч - Атидже Вели
Монтана – Димитър Аврамов
Пазарджик – Искра Михайлова
Перник – Искра Михайлова
Плевен – Марио Рангелов
Пловдив- град – Танер Али
Пловдив област – Рамадан Аталай
Разград – Джевдет Чакъров
Русе – Ализан Яхова
Силистра – Джевдет Чакъров
Сливен - Хюсеин Хафъзов
Смолян – Хайри Садъков
София 23 МИР – Тимур Халилов
София 24 МИР – Едиз Саидов
София 25 МИР – Станислав Анастасов
София област - Цветан Енчев
Стара Загора – Халил Летифов
Търговище – Джейхан Ибрямов
Хасково – Станислав Анастасов
Шумен – Айсел Руфад
Ямбол – Димитър Николов