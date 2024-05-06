Джевдет Чакъров повежда евролистата на ДПС, Елена Йончева - пета. Вижте всички водачи в страната

Съпредседателят на ДПС Джевдет Чакъров повежда листата на партията за евроизборите на 9 юни. След него са досегашните евродепутати Илхан Кючюк и Искра Михайлова, които са и заместник-председатели на ДПС, а досегашната евродепутатка от БСП Елена Йончева е на пета позиция. За нов мандат в ЕП няма да се бори Атидже Вели.

Ето и всички водачи на листи за парламентарните избори:

Благоевград – Делян Пеевски

Бургас – Севим Али

Варна – Филиз Хюсменова

Велико Търново – Йордан Цонев

Видин – Иво Цанев

Враца – Валентин Тончев

Габрово – Юсеин Вейселов

Добрич – Ертен Анисова

Кърджали - Делян Пеевски

Кюстендил – Николай Златарски

Ловеч - Атидже Вели

Монтана – Димитър Аврамов

Пазарджик – Искра Михайлова

Перник – Искра Михайлова

Плевен – Марио Рангелов

Пловдив- град – Танер Али

Пловдив област – Рамадан Аталай

Разград – Джевдет Чакъров

Русе – Ализан Яхова

Силистра – Джевдет Чакъров

Сливен - Хюсеин Хафъзов

Смолян – Хайри Садъков

София 23 МИР – Тимур Халилов

София 24 МИР – Едиз Саидов

София 25 МИР – Станислав Анастасов

София област - Цветан Енчев

Стара Загора – Халил Летифов

Търговище – Джейхан Ибрямов

Хасково – Станислав Анастасов

Шумен – Айсел Руфад

Ямбол – Димитър Николов