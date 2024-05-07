Вижте кои са кандидатите за депутати от 20-и МИР - Силистра

Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 9 юни 2024 г. в 20-и МИР Силистра.

От този регион ще бъдат избрани общо 4 депутата.

ГЕРБ-СДС

1. Тома Любомиров Биков

2. Тодор Стаматов Тодоров

3. Ивелин Статев Иванов

4. Васил Красимиров Дойнов

5. Селим Джавид Садула

6. Младен Русинов Минчев

7. Йордан Милков Йорданов

8. Милен Стойчев Делийски

ПП-ДБ

1. Богомил Иванов Петков

2. Кристиян Сашев Калчев

3. Стефан Железов Железов

4. Весела Димитрова Тодорова

5. Йозлем Зейналова Салиева

6. Чавдар Димитров Куманов

7. Сибел Севджан Явер-Осман

8. Радослав Георгиев Георгиев

ДПС

1. Джевдет Ибрям Чакъров

2. Левент Орхан Мемиш

3. Тансер Ибрям Бейти

4. Сузан Шефкет Акиф

5. Ерчин Фарадин Осман

6. Бирол Ерол Мехмед

7. Нехат Неджмидин Нури

8. Джюнейт Гюрсел Мюмюн

Възраждане

1. Маргарита Атанасова Генчева

2. Марин Руменов Николов

3. Димитър Георгиев Димитров

4. Свилен Иванов Димитров

5. Грета Димитрова Данкова

6. Петър Митев Петров

7. Радостин Стефанов Стефанов

8. Валентин Николаев Колев

БСП

1. Иво Боянов Атанасов

2. Ели Илиа Келесис-Тодорова

3. Емил Иванов Енчев

4. Сергей Георгиев Тинев

5. Добромир Маринов Добрев

6. Венцислав Димитров Костадинов

7. Лазар Иванов Лазаров

8. Диана Венелинова Димитрова

ИТН

1. Емил Димитров Трифонов

2. Венко Петров Начев

3. Ивайло Андонов Иванов

4. Пламен Владимиров Панчев

Солидарна България (Ваня Григорова и Мая Манолова)

1. Димитър Николаев Караджов

2. Калинка Иванова Георгиева

3. Добромир Йорданов Удрев

4. Елена Ганчева Христова

5. Свилен Валентинов Сивев

6. Ивайло Димитров Димитров

7. Добринка Ангелова Иванова

8. Радослав Станимиров Радоев

Синя България (Вили Лилков и Петър Москов)

1. Стефан Иванов Ненчовски

2. Наталия Олег Шулика-Фотакиева

3. Нено Стефанов Христов

4. Венелин Костадинов Павлов

Български възход

1. Румяна Тодорова Пантелеева

2. Красен Петров Кръстев

3. Стоян Тодоров Пейчев

4. Петя Иванова Добрева

Левицата!

1. Илиана Димитрова Митева

2. Милко Драгоев Маринов

3. Борислав Колев Иванов

4. Мартин Веселинов Динков

5. Мария Николаева Христова

ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

1. Даниел Димитров Христов

2. Павел Трендафинов Илиев

3. Веселин Павлов Костов

4. Валентин Маринов Чорбаджиев

5. Пламен Михайлов Гвоздейков

6. Йоана Живкова Емануилова

7. Цветомир Анчев Анчев

8. Иван Жеков Тодоров

КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА

1. Дарина Петрова Велкова

2. Яна Красимирова Гълъбова

3. Калина Богданова Томова

4. Магда Николаева Сталева

НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /ПП БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП/

1. Райна Иванова Стаменова

2. Димитър Стефанов Варадинов

3. Славка Георгиева Кудева

ПП ГЛАС НАРОДЕН

1. Ангел Йорданов Ангелов

2. Десислава Иванова Иванова

КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ)

1. Йордан Стоянов Стоянов

2. Кремена Иванова Калинова

3. Ивайло Иванов Димитров

4. Белгюзер Мехмед Али

5. Венцислав Веселинов Великов

6. Симеон Цветозаров Иванов

7. Теодор Вълчев Димитров

ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА

1. Любен Иванов Станоев

2. Недялка Мирчева Вълчева

3. Рафет Хюсеин Осман

4. Михаил Димитров Михалев

БНО

1. Ивайло Милчев Кюпарски

2. Илия Димитров Конов

ЦЕНТЪР

1. Петко Драганов Добрев

2. Симона Димитрова Кръстева

3. Емо Юриев Сабинов

ПП ВЕЛИЧИЕ

1. Стоян Иванов Георгиев

2. Георги Николов Атанасов

3. Геомил Василев Георгиев

4. Милена Калчева Павлова

ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ

1. Вероника Красимирова Стефанова

ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

1. Георги Минчев Георгиев

НИЕ ИДВАМЕ

1. Радослав Димитров Димитров

ПП МЕЧ

1. Валентин Пламенов Воденичаров

2. Иван Красимиров Господинов

3. Петър Георгиев Стойков

4. Румен Христов Райчев

ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

1. Атанас Иванов Дойчев

2. Румяна Петкова Дончева

3. Арменак Ованез Хачикян

4. Пламен Дончев Дончев

БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД

1. Ивайло Михайлов Иванов

2. Надежда Йорданова Таскова

3. Тони Петров Стойков

4. Пламен Светославов Пенчев

ЕДИНЕНИЕ

1. Стилиян Руменов Станчев

2. Огнян Иванов Киров

3. Цветан Николов Вълчев

Зелено движение

1. Лидия Иванова Светославова

2. Михаил Руменов Михов

БСДД – БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ

1. Веселин Стефанов Василев

2. Иво Димитров Иванов

3. Любомир Филипов Абрашев

ПП МЕЧ

1. Валентин Пламенов Воденичаров

2. Иван Красимиров Господинов

3. Петър Георгиев Стойков

4. Румен Христов Райчев

Партия на ЗЕЛЕНИТЕ

1. Георги Недялков Славчев

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ

1. Димитър Иванов Василев

2. Даниел Мартинов Иванов

3. Андриян Георгиев Дойнов