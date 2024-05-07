Вижте кои са кандидатите за депутати от 30-и МИР - Шумен

Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 9 юни 2024 г. в 30-и МИР Шумен.

От този регион ще бъдат избрани общо 6 депутата.

ГЕРБ-СДС

1. Любомир Димитров Христов

2. Илтер Бейзатов Садъков

3. Евгений Цанков Цанков

4. Ралица Тодорова Ангелова

5. Димитричка Господинова Недева

6. Димитър Крумов Александров

7. Кристиян Георгиев Механджийски

8. Борис Илиев Иванов

9. Айсун Ахмедова Ибрямова

10. Калина Петрова Петрова

11. Стоян Тотев Тодоров

12. Станчо Викторов Баев

ПП-ДБ

1. Николай Денков Денков

2. Нели Стойчева Димитрова

3. Иван Кирилов Иванов

4. Бюнямин Хюсеин Хасан

5. Захари Георгиев Борачев

6. Николай Емилов Христов

7. Богомил Петров Петров

8. Дияна Тодорова Николова

9. Данчо Георгиев Караджов

10. Пламена Ангелова Спасова

11. Кремена Живкова Божанова

12. Пламена Пламенова Свеженова

ДПС

1. Айсел Исмаил Руфад

2. Хамид Бари Хамид

3. Йозлям Хасан Джевдет

4. Айсел Алиева Мустафова

5. Гьокхан Илхан Реджеб

6. Рафет Седатов Исмаилов

7. Тиджел Ремзи Заид

8. Махмуд Мехмед Махмуд

9. Светлозар Димитров Георгиев

10. Джансел Шянгюн Мехмед

11. Ресмие Исмаил Мустафова

12. Зелиха Тургай Марем

Възраждане

Веселин Миленов Вешев

Ивайло Бойчев Обретенов

Стоян Веселинов Стоянов

Борислав Валентинов Костов

Светла Димитрова Станкова

Мирослав Стойчев Кьосев

Боряна Димитрова Йорданова

Николай Йончев Пеков

Красимир Жечев Василев

Недко Милков Недев

Рени Иванова Байкова Ц Узунова

Людмила Радославова Борисова

БСП

1. Борислав Гуцанов Гуцанов

2. Катя Гинева Кайрякова

3. Михайл Петров Михайлов

4. Гергана Георгиева Николова

5. Ивайло Цветелинов Иванов

6. Даниел Атанасов Дончев

7. Евгения Евгениева Леополдова

8. Стефан Иванов Стефанов

9. Момчил Красимиров Кънев

10. Тамара Федоровна Стилиянова

11. Данаил Тодоров Костадинов

12. Даниела Илиева Пенчева

ИТН

1. Ивайло Симеонов Костадинов

2. Мартин Василев Капралов

3. Йордан Ангелов Йотов

4. Никола Ангелов Николов

5. Христо Данков Димитров

6. Николай Любенов Иванов

7. Марияна Николаева Георгиева

8. Анатоли Иванов Лазаров

9. Мая Николаева Николова

Солидарна България (Ваня Григорова и Мая Манолова)

1. Мая Божидарова Манолова – Найденова

2. Милена Христова Маринова

3. Светлин Николаев Стрелков

4. Веселин Кирилов Тодоров

5. Лидия Василева Ангелова

6. Милка Иванова Бодурова

7. Геновева Божидарова Цветкова

8. Момчил Веселинов Димитров

9. Милен Желязков Митев

10. Петър Иванов Петров

11. Десислава Ивова Трифонова

Синя България (Вили Лилков и Петър Москов)

1. Борислав Христов Борисов

2. Снежина Пламенова Желязкова

3. Гергана Викторова Велева

Български възход

1. Сашо Стефанов Евлогиев

2. Небат Мехмедов Кадиров

3. Марияна Стилиянова Тодорова

4. Глория Георгиева Зашева

5. Биляна Стоянова Белчева

6. Станислава Божидарова Стоянова

7. Лъчезар Тодоров Пенчев

8. Станислав Николаев Петков

9. Ивайло Валентинов Иванов

10. Ели Емилова Алексиева

11. Анета Ангелова Йорданова

12. Тодор Милков Василев

Левицата!

1. Димитър Славчев Ковчазов

2. Ивайло Василев Иванов

3. Светослава Миланова Михайлова

4. Христомир Цанков Христов

5. Йовка Димова Белева

6. Орхан Ахмед Бюнямин

ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

1. Ивайло Пламенов Шопски

2. Явор Цеков Якимов

3. Иван Спасов Калайджийски

4. Христо Георгиев Драгозов

5. Дария Мартинова Червенкова

6. Явор Венков Вълчанов

7. Роман Константинов Костов

НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА

Радка Маринова Душева

Дарина Недева Тодорова

Денислав Христов Дросев

Станил Миролюбов Кавалски

ПП ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

Йордан Георгиев Лазаров

Атанас Стоянов Атанасов

ПП МЕЧ

1. Никола Валериев Тодоров

2. Георги Ненов Няголов

3. Емил Димитров Георгиев

4. Красен Илчев Пейчев

5. Павлин Любомиров Александров

НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /ПП БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП/

Румен Милчев Сакеларов

Георги Иванов Георгиев

Атанас Марио Милушев

Георги Любомиров Желязков

ЦЕНТЪР

1. ЙОРДАН ВЪЛЧЕВ ЙОРДАНОВ

2. ЕДУАРД БАДУИ ФАДЕЛ

3. ВЛАДИМИР ВАСКОВ ВАСИЛЕВ

4. КАЛОЯН ГЕОРГИЕВ ЧАНЕВ

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ

1. Диян Христов Йорданов

2. Дилян Добромиров Муткуров

3. Виолина Христова Каменова

4. Васил Димитров Петров

ПП ГЛАС НАРОДЕН

1. Борислав Николаев Маринов

2. Николай Руменов Радев

3. Явор Николаев Нанев

4. Николай Стефанов Ангелов

5. Никола Димитров Петров

6. Цветелина Венелинова Христова

ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА

1. Радка Маринова Душева

2. Дарина Недева Тодорова

3. Денислав Христов Дросев

4. Станил Миролюбов Кавалски

БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД

1. Вельо Найденов Иванов

2. Тихомир Тихомиров Тодоров

3. Петко Георгиев Колев

4. Иванка Лазарова Етова

5. Латинка Петрова Суева

6. Георги Динков Петров

БНО

1. Панайот Иванов Панайотов

2. Радослава Асенова Тодорова

КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ)

1. Ивайло Петров Иванов

2. Петър Иванов Синджирлиев

3. Корнелия Тодорова Цонева

4. Любомир Здравков Пашов

5. Мирослав Николаев Кацаров

6. Илиян Димитров Янакиев

КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА

1. Сергей Петков Инджов

2. Елена Атанасова Димитрова

3. Красимир Тодоров Куртев

КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ)

1. Анатоли Светлинов Стрелков

2. Нели Николаева Георгиева

3. Яница Христова Якоб

4. Камен Валентинов Божков

5. Андрей Антониев Джамбазов

6. Борис Крумов Апостолов

ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ

1. Орлин Симеонов Първулов

2. Славка Тодорова Атанасова

3. Ивелина Иванова Върбева

ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

1. Румен Владимиров Русев

2. Димитър Илиев Стоянов

3. Арменак Ованез Хачикян

4. Михаил Дончев Дончев

Партия на ЗЕЛЕНИТЕ

1. Васко Райчинов Йотов

2. Йордан Пейчов Венков

БСДД – БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ

1. Неделчо Костадинов Неделчев

2. Мариана Асенова Дражева

ПП ВЕЛИЧИЕ

1. Грета Красенова Нягулова-Стефанова

2. Николета Димитрова Николова

3. Пламен Пламенов Петров

4. Стефани Стефанова Андреева

5. Валери Теменужков Кирилов

6. Любомир Димитров Николов

7. Ивайло Тихомиров Тодоров

8. Гергана Петрова Колева

9. Дамян Колев Димитров

10. Евелина Василева Стефанова

11. Пламен Денчев Петров

12. Генади Колев Георгиев

НИЕ ИДВАМЕ

1. Ясен Живков Стойчев

2. Цветан Иванов Цонев

Зелено движение

1. Свилен Йорданов Стойчев

2. Илиян Иванов Илиев

ЕДИНЕНИЕ

1. Недко Павлов Колев

2. Мария Йорданова Атанасова

3. Стоян Гачев Николайчев

4. Стоян Димитров Шайков