Вижте всички кандидати за депутати в 26-и МИР София - област

Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 9 юни 2024 г. в 26 МИР София - област. От този район ще бъдат избрани общо 8 депутата.

ГЕРБ-СДС

1. Младен Найденов Маринов

2. Марин Василев Маринов

3. Дамян Русинов Маринов

4. Евгени Йорданов Божилов

5. Николай Николаев Велков

6. Петър Димитров Миланов

7. Лиляна Василева Алексиева

8. Ангел Георгиев Милчев

9. Валентин Мирчов Милушев

10. Звезделина Мирославова Котларова

11. Младен Тодоров Медаров

12. Мария Любенова Стоичкова - Денкова

13. Цветелин Красимиров Добрев

14. Моника Асенова Георгиева

15. Стефан Славчов Славков

16. Снежина Кирилова Асенова

ПП-ДБ

1. Александър Димитров Симидчиев

2. Сия Георгиева Шехтанова

3. Петър Василев Кьосев

4. Румен Владимиров Лафчийски

5. Христин Цветолюбов Савов

6. Димитър Ивайлов Павлов

7. Иван Димитров Димитров

8. Валери Драгомиров Дамянов

9. Росен Атанасов Неделев

10. Иван Димитров Цанов

11. Радослав Борисов Костадинов

12. Николай Тошев Диловски

13. Райна Петрова Златарева

ДПС

1. Цветан Иванов Енчев

2. Иво Севдалинов Цанев

3. Димитър Иванов Григоров

4. Кристина Стоянова Костадинова

5. Марко Димитров Марков

6. Жулиен Бисеров Стоянов

7. Васил Маринов Николов

8. Марчела Красимирова Андреева

9. Яко Бобев Банчев

10. Айлин Джеват Мехмед

11. Ивайло Иванов Павлов

ВЪЗРАЖДАНЕ

1. Ангел Николаев Славчев

2. Иван Арсов Иванов

3. Петър Костадинов Петров

4. Даниела Димитрова Станкова

5. Тодор Стоянов Гроздев

6. Димитър Тимчев Георгиев

7. Димитър Тодоров Косев

8. Красимир Петков Тончев

БСП

1. Иван Ивайлов Ченчев

2. Борис Добринков Дренов

3. Лъчезара Лъчезарова Николова

4. Васил Георгиев Василев

5. Владимир Георгиев Марков

6. Красимир Асенов Арсенов

7. Стамен Цветанов Македонски

8. Недялка Тошкова Николова

9. Надя Богданова Тодорова

10. Славина Найденова Радомирова

11. Зорница Трифонова Василева

12. Грациела Иванова Петрова

13. Христина Георгиева Христова

14. Веселина Данчева Петрова

15. Иванела Денчева Сиракова

16. Кирил Радев Недев

ИМА ТАКЪВ НАРОД

1. Силви Кирилов Петров

2. Венцислав Михайлов Асенов

3. Борислав Атанасов Топалов

4. Георги Иванов Иванов

5. Радостина Александрова Методиева

6. Николай Иванов Стоянов

7. Георги Даниелов Босилков

8. Мартин Емилов Методиев

9. Иван Димитров Иванов

10. Паолина Николаева Вецева-Добрева

СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ

1. Стойчо Сотиров Гълъбов

2. Йордан Тодоров Гергов

3. Петко Димитров Петков

4. Живка Кирилова Трифонова

5. Александър Феодоров Кръстев

6. Антон Димитров Димов

7. Емил Христов Даскалов

8. Пламен Витков Зарев

9. Венцислав Петров Димитров

10. Георги Цветанов Невлев

11. Дария Чавдарова Младенова

12. Николай Павлов Христов

13. Христо Тодоров Маринов

14. Татяна Мицева Ангелова

15. Георги Ангелов Боршуков

16. Калин Орлинов Първанов

СИНЯ БЪЛГАРИЯ

1. Съби Давидов Събев

2. Иван Кирилов Палев

3. Цветелина Съйнова Чипилска-Капла

4. Евгени Николов Додов

5. Васил Славов Александров

6. Георги Лъчезаров Заркин

7. Ангел Костадинов Ангелов

8. Румен Драгомиров Драганов

9. Владимир Пламенов Борисов

10. Яница Георгиева Иванова

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

1. Лало Георгиев Кирилов

2. Даниела Станимирова Дашева

3. Калин Георгиев Григоров

4. Владимир Веселинов Велчев

5. Виктория Цветанова Машовска

6. Валентин Янков Вуков

7. Неофит Николаев Дюлгеров

8. Бистра Георгиева Коцева

9. Ивайло Василев Данчулов

10. Цветалина Методиева Лазарова

11. Георги Сеферинов Георгиев

12. Красимира Стефанова Бишурова

13. Мария Христова Антова

14. Кристиян Христов Христов

ЛЕВИЦАТА!

1. Данаил Валериев Георгиев

2. Валентина Димитрова Станкова

3. Милчо Иванов Владимиров

4. Емил Маринов Лесев

5. Зорка Александрова Станоева

6. Ива Ценова Галева

7. Надежда Минчева Чорбанова

8. Сиана Петрова Петрова

9. Венцислав Димитров Коев

10. Димитринка Филипова Димитрова

11. Григор Георгиев Янакиев

12. Николай Петков Николов

Зелено движение

1. Александър Димитров Дунчев

2. Йонко Димитров Димитров

3. Мартин Михайлов Заимов

4. Красимира Лука Тодорова

5. Борислав Георгиев Димитров

6. Росен Димитров Василев

7. Веселин Николов Дробенов

БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД

1. Петър Христов Виденов

2. Светослав Огнянов Панайотов

3. Петьо Колев Пенчев

4. Димитър Иванчев Мирков

5. Надежда Йорданова Таскова

6. Емил Ясенов Бошнаков

7. Тони Петров Стойков

8. Илиян Симеонов Симеонов

НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА

1. Недялко Иванов Танев

2. Росица Борисова Генчева

ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

1. Заличен

2. Петър Николаев Клисаров

БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ

1. Александър Димитров Арангелов

2. Станислав Огнянов Тошев

3. Юлиан Методиев Андреев

4. Савина Иванова Иванова-Оряшкова

5. Едоард Николаев Ненков

6. Иво Драгомиров Дечев

7. Гергана Александрова Апостолова

8. Светослав Ангелов Александров

9. Павел Христов Денков

10. Мартина Мартинова Пеева

11. Виктор Радославов Викторов

12. Николай Константинов Попов

13. Ганчо Иванов Попов

14. Венелин Георгиев Грамадски

15. Станислава Радославова Пенева

КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА

1. Силвия Чернева Георгиева

2. Петя Ангелова Речи

3. Даниела Пенчева Тодорова

4. Христо Симеонов Стаменов

5. Татяна Маринова Михайлова

6. Руслан Димитров Михайлов

7. Йордан Маринов Узунов

8. Благой Атанасов Савов

НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /ПП БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП/

1. Добри Милчев Божилов

2. Бисерка Гошова Йотова

3. Младена Йорданова Германова-Шуманова

4. Юрий Михайлов Колчев

5. Веселка Василева Зафирова

6. Михаил Бойков Зарев

ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

1. Богомил Емилов Бранков

2. Благовест Йорданов Бичаков

3. Бойко Александров Младенов

4. Денислав Венциславов Милушев

5. Христо Панчев Смоленов

6. Светлана Милчова Христова

7. Кирил Стойнев Стойков

8. Георги Христов Николчов

9. Диана Михайлова Стоянчова

10. Стоян Динчев Павлов

11. Борил Валентинов Караканов

12. Младен Любенов Младенов

13. Юлиан Кръстев Ангелов

Партия на ЗЕЛЕНИТЕ

1. Васко Райчинов Йотов

2. Петър Димитров Илчов

3. Асен Николов Караманчев

4. Калоян Борисов Йолов

5. Върбан Маринов Вутов

ЦЕНТЪР

1. Добрин Василев Добрев

2. Станислав Стоянов Стоянов

3. Александър Славчев Григоров

4. Никола Драганов Гостев

5. Максим Колев Генчев

6. Стоян Андреев Цветков

7. Мадлена Георгиева Борисова

8. Стоян Иванов Иванов

9. Борис Атанасов Голомехов

10. Моника Маринова Раковска

11. Владимир Иванов Тодоров

12. Стефана Кирилова Костова

13. Венцислав Добрев Алексиев

14. Пламен Илиев Джуров

15. Венцислав Веселинов Бонков

16. Иво Методиев Тасков

ГРАЖДАНСКИ БЛОК

1. Весела Атанасова Драганова

2. Николина Красимирова Спасова

3. Богомила Петрова Михайлова

4. Радослав Венциславов Илиев

5. Гергин Людмилов Малинов

6. Димитър Стефанов Димитров

7. Венцислав Кирилов Карагьозов

8. Десислава Симеонова Симеонова

ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ

1. Камен Славянов Попов

2. Стоян Георгиев Димитров

3. Мартин Емилов Митов

4. Павлина Иванова Влъчкова

5. Светозар Венков Стефанов

6. Георги Петров Петров

7. Антон Петров Попов

МЕЧ

1. Георги Милчев Чепишев

2. Ива Емилова Николова

3. Боян Веселинов Караиванов

4. Соня Стефанова Гарчева

5. Николай Валериев Иванов

6. Деница Иванова Динева

БСДД – БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ

1. Валери Василев Венков

2. Снежана Любомирова Лазарова

3. Цветан Николов Тодоров

4. Виктор Стефанов Вътев

БНО

1. Ганчо Костадинов Николов

2. Димитър Иванов Димитров

ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

1. Адиел Радославова Илиева

2. Димитър Жоров Сербезов

3. Виолета Иванова Казакова - Георгиев

4. Димитър Калинов Крулев

ВЕЛИЧИЕ

1. Виктория Димитрова Василева

2. Владимир Иванов Величков

3. Венцислав Иванов Генчев

4. Веселин Георгиев Пейков

НИЕ ИДВАМЕ

1. Станислав Димитров Готев

2. Десислава Димитрова Толинова

3. Али Назиф Моллахалил

4. Стоян Димитров Николов

5. Тодор Василев Василев

6. Димитър Николов Дойнов

7. Магдалена Димова Войнова

8. Сава Ростиславов Алфьоров

ЕДИНЕНИЕ

1. Петър Димитров Петров

2. Румяна Георгиева Борисова

3. Ивайло Василев Димитров

4. Ралица Христова Димитрова

5. Николай Петев Кючуков

6. Тодор Димитров Тодоров

7. Диана Петкова Петкова

8. Златина Боянова Маринова

9. Цветослав Иванов Стоянов

НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ)

1. Радко Любенов Ханджиев

2. Веско Иванов Паунов

3. Стоян Маринов Божков

4. Ивайло Стефанов Маринов

5. Болеслав Марков Павлов

6. Правда Димова Цанкова-Кънева

7. Мария Методиева Александрова

8. Николай Марианов Николов

9. Милчо Петков Александров

10. Станислав Асенов Асенов

11. Валери Борисов Павлов

12. Атанас Стефанов Петров

13. Иван Иванов Кънчев