Вижте всички кандидати за депутати от 1-и МИР - Благоевград

Коалиция ГЕРБ-СДС
1. Росен Димитров Желязков
2. Илиан Кирилов Георгиев
3. Костадин Томов Стойков
4. Георги Иванов Георгиев
5. Никола Любенов Джингаров
6. Марио Николов Терзиев
7. Костадин Иванов Загорчин
8. Елена Велкова Ставрова
9. Йосиф Йорданов Кочев
10. Талип Исмаилов Чавдаров
11. Илия Филипов Сидеров
12. Андрей Емилов Миладинов
13. Славчо Костадинов Месов
14. Красимир Здравков Керезов
15. Иван Христов Талев
16. Владимир Иванов Кючуков
17. Мариела Георгиева Весалова
18. Татяна Стефанова Рибарска
19. Тони Иванова Чаушева
20. Кирил Цветанов Илиев
21. Хюсеин Мехмед Хюсеин
22. Стефан Апостолов Апостолов
Коалиция "Продължаваме промяната-Демократична България"
1. Андрей Иванов Цеков
2. Радослав Иванов Динев
3. Димитрина Любомирова Хаджиева - Недина
4. Ваня Христова Кромбоа
5. Сейди Елзеров Абдишев
6. Мария Иванова Тенчева
7. Теди Росенов Николов
8. Димитър Кирилов Парасков
9. Николай Иванов Божков
10. Янко Митков Христов
11. Олег Атанасов Сатиев
12. Мартин Людмилов Петров
13. Иво Кирилов Иванов
14. Крум Добринов Стоилов
15. Атанаска Янкова Ковачева
16. Венко Николов Сабрутев
17. Георги Туфчов Сандакчиев
18. Николай Михайлов Куколев
19. Методи Трайков Бисеров
20. Дейвид Владимир Давидков
21. Росица Василева Пандова - Йовкова
22. Марио Красимиров Граченов
ДПС
1. Делян Славчов Пеевски
2. Йордан Кирилов Цонев
3. Ибраим Ибраимов Зайденов
4. Фатима Исмаил Йълдъс
5. Ахмед Ахмедов Вранчев
6. Ерик Юсъфов Фейзиев
7. Шабан Шабан Хаджиоли
8. Мустафа Муса Сирачки
9. Милена Линкова Бунцева
10. Къдри Бакиев Инузов
11. Атидже Салих Манзурска
12. Иман Ивова Вакльова
13. Мелиха Рифат Акбулут
14. Росица Бисерова Медарова
15. Айше Мустафова Мазгалджиева
16. Асим Илхан Чауш
17. Стойчо Маринов Ризов
18. Яхя Мустафа Сантур
19. Суат Хасан Кунгьова
20. Кадрие Салиева Джамбазка
21. Симеон Филипов Ангелов
"Възраждане"
1. Цвета Валентинова Рангелова
2. Костадинка Стоянова Джагълова
3. Мустафа Мустафов Люманков,
4. Теодора Огнянова Димитрова
5. Методи Георгиев Спасов
6. Илко Александров Гълъбов
7. Гергана Крумова Николова
8. Марио Георгиев Костадинов
9. Деян Росенов Стойков
10. Вергиния Иванова Секулова
11. Иван Тодоров Самоковарев
12. Атанас Пламенов Карамангалов
13. Величка Людмилова Борикова
Коалиция "БСП за България"
1. Корнелия Нинова
2. Веселин Христов
3. Младен Тимчев
4. Радослав Кирев
5. Гергана Орманлиева
6. Бистра Низанска
7. Абедин Камбуров
8. Любомир Алексиев
9. Лилко Айвазов
10. Тодор Крънджалски
11. Илиан Пангев
12. Георги Серафимов
13. Гюлзет Фърговски
14. Христо Шомов
15. Димитър Савов
16. Александър Палапуов
17. Костадин Юнчов
ИТН
1. Тошко Йорданов Хаджитодоров
2. Станислав Иванов Богдански
3. Иванка Василева Асенова
4. Миглена Георгиева Думанова
5. Красимир Георгиев Ангелски
6. Шериф Янузов Ходжов
7. Мустафа Мехмедов Кьоров
8. Марио Василев Герински
9. Веселин Стефанов Балев
10. Ангелина Крумова Попова
11. Петър Валериев Пандев
12. Георги Иванов Петров
13. Симеон Георгиев Шайков
14. Лилия Николаева Чакърова
"Солидарна България"
1. Албина Анева-Томова
2. Гинка Григорова
3. Антони Томанов
4. Иван Чолаков
5. Иван Петрински
6. Гергана Станоева
7. Борислав Палестов
8. Васил Астинов
9. Георги Попов
10. Петър Гайдарски
11. Вангел Арабаджиев
12. Мустафа Кьос
13. Илияна Моравченска
14. Мариан Биков
15. Антон Манчев
16. Евгения Байова
17. Кирил Атанасов
"Синя България"
1. Владимир Николов Караджов
2. Елена Иванова Сотирова
3. Мария Иванова Радойкова
4. Живко Кирилов Иванов
5. Димитър Ангелов Пумпалов
6. Димитър Спириев Симеонов
7. Александър Андонов Шамкалов
8. Снежана Христова Ласкова
9. Костадинка Малинова Трайкова
10. Василена Костадинова Иванова
11. Георги Стоилов Филипов
12. Димитър Михайлов Бегинов
13. Милена Любомирова Ангова
14. Грозданка Пламенова Спасова
15. Милена Стоянова Смилянова
16. Кристиян Димитров Дончев
"Български Възход"
1. Даниела Станимирова Дашева
2. Димитър Христов Кьосев
3. Мартин Руменов Томов
4. Ленко Георгиев Панайотов
5. Светослав Николов Илиев
"Левицата!"
1. Христо Петьов Колев
2. Георги Андонов Шавулев
3. Ана Иванова Петрова
4. Магдалена Николаева Рачева- Иванова
5. Аврам Иванов Парнарев
6. Александър Момчилов Петков
7. Спасимира Димитрова Юручка
8. Денис Николаев Димитров
9. Ивайло Романов Иванов
10. Борис Любенов Джарков
ВМРО
1. Красимир Каракачанов
2. Стоян Божинов
3. Костадин Миндов
4. Георги Миталов
5. Цоня Кръстева
6. Михаил Велев
7. Светлана Радулова
8. Снежана Стоева
9. Стойчо Рабаджиев
10. Лора Пейчева
11. Светослава Китанова
12. Николай Цачев
13. Борис Борисов
14. Христо Филатов
Коалиция "Център"
1. Павел Стоименов
2. Славчо Гургулеев
3. Елена Гулева
4. Стоян Кадийски
5. Стоян Цветков
6. Сава Шерифов
7. Георги Новоселски
8. Стефан Гургушинов
9. Юлия Коюнджийска
10. Вера Качулска
11. Радослав Радев
12. Иван Тупаров
13. Мариела Мазнва
14. Антон Костадинов
15. Марияна Спасова
16. Илиана Илиева
17. Владимир Тодоров
18. Стефана Костова
19. Ивайло Юруков
20. Мария Калайджиева
21. Стоян Иванов
22. Дамян Качулски
"Ние идваме"
1. Любомир Иванов Стойков
2. Димитър Николов Диманов
3. Малинка Иванова Йорданова
"Общество за нова България"
1. Димитър Михайлов Ташев
2. Радослав Иванов Илиев
3. Мира Рашкова Атанасова
4. Десислава Петкова Влахова
Граждански блок
1. Иван Стоименов Гешев;
2. Валери Бориславов Смиленов;
3. Адриана Георгиева Брънчева;
4. Радослав Лазаров Костадинов;
5. Тодор Стоянов Гюрев;
6. Елена Георгиева Смилкова;
7. Иван Стоянов Майсторов;
8. Янко Атанасов Златев;
9. Марияна Андреева Шехова - Канелова
"Зелено движение"
1. Александър Димитров Дунчев
2. Владимир Евгениев Милушев
3. Андрей Николаев Ковачев
4. Александър Николов Пулев
5. Любомир Йорданов Попйорданов
6. Светослав Асенов Салкин
"Коалиция на розата"
1. Александър Цветанов Гарибов
2. Йордан Захариев Чипев
"Глас народен"
1. Михаил Боянов Генадиев
2. Стефан Радославов Цончев
"Величие"
1. Георги Панчев Куков
2. Юлиан Спасимиров Атанасов
3. Ангел Димитров Дечев
4. Александър Георгиев Василев
5. Велислава Минкова Георгиева – Флеминг
6. Илия Георгиев Стойков
"МОРАЛ ЕДИНСТВО ЧЕСТ"
1. Кирил Атанасов Веселински
2. Страхил Стефанов Дончев
3. Десислава Светославова Стоянова
4. Мирела Христова Темелкова
5. Илиян Георгиев Атанасов
6. Николай Димитров Янчев
7. Радослав Милчев Илиев
Народна партия Истината и само истината
1. Танка Младенова Попова
2. Иван Недялкович Хаджиев
Българско национално обединение
1. Владимир Николов Живков
2. Николай Симеонов Иванов
Партия "Неутрална България"
1. Пирин Асенов Несторов
2. Димка Василева Попстоянова
3. Спас Владимиров Спасов
4. Георги Димитров Пармаков
5. Спас Христов Попов
6. Виолета Йорданова Ерменкова
7. Христо Венецков Божков
8. Елен Иванова Янкова
"За велика България"
1. Владимир Йорданов Милков
2. Александър Кирилов Лазов
3. Пиер Стоянов Божилов
4. Златка Спасова Лазова
5. Стоян Димитров Вретенаров
6. Димитър Бойков Бешев
7. Сотир Серафимов Стоименов
8. Николай Борисов Чановски
Български национален съюз "Нова демокрация"
1. Йордан Стоянов Манасиев
2. Александър Веселинов Новаков
3. Мартин Серьожев Вътев
4. Елена Георгиева Манасиева
5. Венцислав Венциславов Узунов
6. Денис Стратиев Генев
7. Мирослав Данков Христов
8.Мартина Пламенова Шикова
9. Стефан Маринов Парлапански
10. Добромир Георгиев Славов
11. Томи Константинов Каракостов
"Български гласъ"
1. Георги Захаринин Попов
2. Анелия Методиева Никова
3. Ангела Христова Гешева
4. Добрин Стефанов Балтов
5. Борислав Иванов Борисов
"Партия на зелените"
1. Николай Емилов Груев
2. Валентин Стойчев Текелов
3. Пламен Славчев Петров
"Пряка демокрация"
1. Кирил Спасов Ваклинов
2. Антон Йорданов Ников
3. Петър Живков Джельов
"Ние гражданите"
1. Катина Никос Анастасова
2. Румен Александров Младенов
3. Виолета Иванова Кудева
4. Иван Благоев Кочев
Партия "Единение"
1. Румяна Станоева Първанова
2. Кристина Никодимова Мурджова
3. Моника Господинова Господинова
4. Янко Атанасов Бахчеванов
5. Ахмед Мустафа Чолак
6. Свилен Николов Смиленов