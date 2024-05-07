Вижте всички кандидати за депутати от 10-и МИР - Кюстендил

КП ГЕРБ-СДС
1. Христо Терзийски
2. Радослава Чеканска
3. Михаела Крумова
4. Любомир Георгиев
5. Иван Каназирски
6. Мартин Кавдански
7. Моника Стоичкова
8. Таня Иванова
КП "Продължаваме промяната-Демократична България"
1. Георги Стамов
2. Андрей Мленков
3. Мария Зарева
4. Мария Мицова
5. Николай Табаков
6. Александър Мутавчийски
7. Димитър Моралийски
8. Радослав Рибарски
ДПС
1. Николай Георгиев Златарски
2. Георги Томов Рангелов
3. Габриела Руменова Стоянова
4. Калояна Русева Георгиева
5. Мюретин Юмеров Алиев
6. Цветан Александров Хлебарски
7. Татяна Грозданова Андонова
8. Боряна Николова Мирчева
"Възраждане"
1. Димчо Димитров Димчев
2. Мира - Йоанна Миркова Атанасова
3. Цветомира Стефанова Маринова
4. Виктор Методиев Мантарков
5. Ангелина Георгиева Станоева
6. Мартин Василев Маринков
7. Любка Николаева Джонова
Коалиция "БСП за България"
1. Николай Каварджиклиев
2. Десислава Разсолкова
3. Ивайло Петров
4. Любослав Ковачки
5. Теодора Йорданова
6. Илиян Дойчев
7. Христо Цуцумански
8. Христо Тодоров
Има такъв народ
1. Снежанка Траянска
2. Катя Димитрова
3. Милен Георгиев
4. Венцислав Кодузов
5. Димитър Джорков
6. Румен Златковски
7. Снежана Бозева
8. Христина Мицкова
"Солидарна България"
1. Милена Райчова Георгиева
2. Йорданка Стоянова Божкова
3. Орлин Василев Пехливански
4. Атанас Пандев Каптиев
5. Мирослав Любенов Методиев
6. Ралица Юриева Димова
7. Йордан Кристиянов Цветков
8. Младен Стоянов Ризов
"Синя България"
1. Виктория Константинова Каракостова-Нешева
2. Асен Георгиев Кирилов
3. Красимир Първанов Ранов
4. Елена Йорданова Василева
5. Пламен Райчов Караканов
6. Кирил Василев Кирилов
7. Иванка Николаева Грошкова
8. Костадин Крумов Костадинов
"Български Възход"
1. Петко Христов Краев
2. Росен Раденков Димитров
3. Ленко Георгиев Панайотов
"Левицата!"
1. Румен Вълов Петков
2. Валери Райчов Янев
3. Александрина Юриева Стоилова
4. Георги Ангелов Стамболиев
5. Александър Крумов Димитров
6. Андрей Петров Исаев
ВМРО-БНД
1. Георги Петков Петров
2. Христо Страхилов Михалчев
3. Любомир Кирилов Чифлички
4. Венцислав Петров Жилков
5. Любомир Христов Димитров
6. Антон Борисов Велинов
7. Ася Симчова Димитрова
8. Десислава Георгиева Карпузова
"Ние идваме"
1. Ани Ангелова Вакъвчиева
2. Любомир Иванов Стойков
3. Малинка Иванова Йорданова
4. Златинка Николова Джаджарова
МЕЧ
1. Румен Бончев Дунев
2. Никола Николов Найденов
3. Росен Христов Андреев
4. Магдалена Георгиева Димитрова
"Неутрална България"
1. Здравко Стойнев Милев
2. Иго Боянов Игов
"Граждански блок"
1. Пламен Боянов Спасов
2. Симеон Георгиев Стоименов-Смирнов
3. Ина Борисова Методиева
4. Ивета Маринова Димитрова
5. Денислав Светославов Спасов
6. Ангел Димитров Ангелов
"Ние гражданите"
1. Николина Драганова Чакърова - Вълкова
2. Младена Йорданова Германова - Шуманова
3. Веселка Василева Зафирова
"За велика България"
1. Александър Ангелов Павлов
2. Ангел Методиев Ангелов
3. Юлиян Кирилов Йорданов
4. Евелина Емануилова Илиева
5. Валентин Сашков Малкочев
"Пряка демокрация"
1. Йордан Георгиев Лазаров
2. Явор Кирилов Йорданов
3. Живко Иванов Неделчев
4. Емил Любомиров Трънкаров
5. Петър Атанасов Василев
Коалиция "Център"
1. Юлия Георгиева Коюнджийска
2. Кирил Драганов Михайлов
3. Николай Бисеров Радев
4. Елен Еленов Кадин
5. Гергана Василева Кьосева
6. Александър Христов Драгиев
7. Иво Методиев Тасков
"Зелено движение"
1. Ирена Георгиева Георгиева
2. Антонина Боянова Шипарова
3. Станислав Николаев Тодоров
4. Велислава Станиславова Шурулинкова
5. Даниел Николаев Зарев
6. Павел Георгиев Черийски
"Коалиция на розата"
1. Йордан Захариев Чипев
2. Иво Асенов Рангелов
"Общество за нова България+
1. Филипа Иванова Каменова
2. Михаил Михайлов Петков
Народна партия Истината и само истината
1. Димитър Стоянов Недялков
2. Емил Каменов Марков
3. Силвия Василева Маркова
Българско национално обединение
1. Борислав Кирилов Кьосев
2. Михаил Стефанов Мирчев
Български съюз за директна демокрация
1. Катя Костова Николова
2. Станислав Руменов Стойнев
3. Евгени Илиев Митушев
4. Атанас Георгиев Гъцев
5. Илко Георгиев Гъцев
"Глас народен"
1. Галя Николаева Кърнева
2. Мартин Трифонов Илиев
"Български гласъ"
1. Милко Христов Божанков
2. Валентина Миланова Петкова
3. Аделина Йорданова Златанова
4. Григор Владимиров Иванов
Български национален съюз "Нова демокрация"
1. Александър Веселинов Новаков
2. Цветанка Илиева Николова
3. Василка Илиева Русинова
4. Станислав Николаев Спиридонов
Партия "Зелените
1. Петър Сашов Лазаров
2. Георги Йорданов Андонов
3. Евгения Пламенова Гергова
Партия "Единение"
1. Румяна Станоева Първанова
2. Минко Кирилов Ламбов
Партия "Величие"
1. Росица Симеонова Калинова
2. Петър Данчов Петрушев
3. Таня Василева Митрева
4. Румен Ангелов Райков
5. Венцислав Василев Кудев
6. Румен Милчов Спасов