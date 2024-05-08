Вижте всички кандидати за евродепутати

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На 9 юни България ще избере новите свои 17 представители в Европейския парламент.

Вижте кандидатите на всички партии и коалиции, които участват в тези избори:

ГЕРБ-СДС

1. Росен Димитров Желязков

2. Андрей Андреев Ковачев

З. Андрей Гришев Новаков

4. Емил Йорданов Радев

5. Ева Константинова Майдел

6. Илия Димитров Лазаров

7. Асим Ахмед Адемов

8. Николай Димитров Рашков

9. Алина Стефанова Милушева

10. Себастиян Жан Таджер

11. Борислав Красимиров Киров

12. Станислав Станиславов Петрунов

13. Георги Стоянов Владов

14. Цвета Ангелова Точева

15. Даниел Пламенов Пелов

16. Ваня Радомирова Тонева

17. Полина Венциславова Исаева

ПП-ДБ

1. Никола Георгиев Минчев

2. Стефан Любомиров Тафров

3. Даниел Максим Лорер

4. Деница Димитрова Симеонова

5. Радан Миленов Кънев

6. Христо Христов Петров

7. Искрен Николаев Митев

8. Алина Добромирова Добрева

9. * кандидатът се е отказал

10. Настимир Ананиев Ананиев

11. Димитър Евгениев Димитров

12. Борислав Антониев Антонов

13. Красимир Владимиров Александров

14. Силвия Емилиянова Атипова

15. Марин Йонков Йотов

16. Богомил Светослав Георгиев

17. Елисавета Димитрова Белобрадова

ДПС

1. Джевдет Ибрям Чакъров

2. Илхан Ахмет Кючюк

3. Искра Димитрова Михайлова-Копарова

4. Танер Нихатов Кабилов

5. Елена Николова Йончева

6. Танзер Юсеинов Юсеинов

7. Констанца Кирилова Гюрова

8. Айтен Байрям Сабри

9. Денис Александров Инджов

10. Мастън Османов Мастънов

11. Денис Себахтин Христова

12. Иван Енев Костадинов

13. Мехмед Лятиф Расим

14. Левент Орхан Мемиш

15. Синан Шукриев Пехливанов

16. Мелиса Мустафова Черкезова

17. Имрен Исметова Мехмедова

ВЪЗРАЖДАНЕ

1. Станислав Добринов Стоянов

2. Петър Петров Волгин

3. Рада Стефанова Лайкова

4. Даниел Станиславов Проданов

5. Георги Росенов Джендов

6. Веселин Пламенов Киров

7. Александър Георгиев Алексиев

8. Калин Николаев Калинов

9. Мариян Иванчев Иванов

10. Касим Юстюнгел Садък

11. Румяна Иванова Иванова

12. Юлиян Каменов Губатов

13. Мира-Йоанна Миркова Атанасова

14. Сергей Вячеславович Махаев

15. Борил Петров Каменов

16. Филип Тодоров Кънев

17. Тамаш Йеньо Секереш

БСП за БЪЛГАРИЯ

1. Кристиан Иванов Вигенин

2. Румен Василев Гечев

3. Цветелина Маринова Пенкова

4. Вяра Емилова Йорданова

5. Филип Стефанов Попов

6. Александър Тихомиров Симов

7. Гергана Сашова Алексова-Великова

8. Събина Василева Петканска-Вълева

9. Велизар Пенков Енчев

10. Иван Иванов Френкев

11. Христо Галинов Кавалски

12. Радостина Георгиева Костадинова

13. Павел Енев Раличков

14. Николай Йорданов Аргиров

15. Рабие Лютвиева Кьосева

16. Красин Благоев Каракоцев

17. Грациела Иванова Петрова

ИТН

1. Ивайло Ванев Вълчев

2. Андрей Иванов Чорбанов

3. Димитър Стоянов Гърдев

4. Александър Атанасов Александров

5. Павела Василева Митова

6. Силви Кирилов Петров

7. Ивайло Симеонов Костадинов

8. Петя Божидарова Димитрова

9. Александър Викторов Рашев

10. Иван Стойнов Кючуков

11. Борислав Климентов Пешев

12. Виктория Малева Малева

13. Цветан Иванов Предов

14. Александър Стайков Марков

15. Снежанка Райчова Траянска

16. Ася Тодорова Тодорова

17. Анета Стоева Вълкова

СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ

1. Ваня Руменова Григорова

2. Георги Стоянов Кадиев

3. Никола Николов Вапцаров

4. Невена Антонова Петрова

5. Валентин Костадинов Иванов

6. Борис Генадиев Панкин

7. Юлиян Милчев Ненчев

8. Албина Алксеева Анева-томова

9. Мими Иванова Караколева

10. Десислава Ивова Трифонова

11. Нора Анчева Симеонова

12. Симеон Цветанов Миланов

13. Светослав Георгиев Илиев

14. Димитър Симеонов Костадинов

15. Милена Райчова Георгиева

16. Даниела Петрова Давидкова

17. Мариела Стоянова Маринова

СИНЯ БЪЛГАРИЯ

1. Цвета Кирилова Кирилова

2. Светослав Михайлов Живков

4. Виктор Петьов Блъсков

5. Ирина Георгиева Атанасова

6. Янко Стоянов Стоянов

7. Николай Георгиев Василев

8. Диман Георгиев Георгиев

9. Мирослав Илиев Евтимов

10. Маноела Йорданова Георгиева

11. Димана Макариева Георгиева

12. Венера Михайлова Анастасова

13. Иван Пламенов Петков

14. Милен Димитров Георгиев

15. Инна Маринова Маринова

16. Мериън Ядран Белин

17. Любомир Младенов Канов

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

1. Даниела Тодорова Везиева

2. Явор Мишев Жеков

3. Олга-Жаклин Нури Садик Ал-Ахмед

4. Апостол Панков Тименов

5. Динко Тройчев Троев

6. Мариела Дамянова Павлова

7. Кирил Димитров Колев

8. Николай Захариев Иванов

9. Деница Христова Янакиева

10. Сашо Стефанов Евлогиев

11. Антон Ненков Димитров

12. Светослав Николов Илиев

13. Стефан Петров Вачев

14. Люсиена Алексиева Костова

ЛЕВИЦАТА!

1. Валери Мирчев Жаблянов

2. Янко Любенов Янев

3. Лидия Стойкова Стойкова-Чорбанова

4. Пламена Пламенова Заячка

5. Данаил Валериев Георгиев

6. Борис Иванов Иванов

7. Христо Петьов Колев

8. Александър Андреев Андреев

9. Мария Тодорова Тодорова

10. Деница Иванова Иванова

11. Димитър Стилиянов Минков

12. Йордан Иванов Малджански

ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

1. Ангел Чавдаров Джамбазки

2. Андрей Петров Слабаков

3. Тодор Александров Александров

4. Христо Валериев Иванов

5. Юлиан Кръстев Ангелов

6. Ивайло Пламенов Шопски

7. Величко Ангелов Керин

8. Александър Маиров Сиди

9. Мария Йорданова Цветкова

10. Карлос Арналдо Контрера

11. Християна Юлиева Стоименова

12. Лора Кирилова Пейчева

13. Антон Кирилов Иванов

14. Петър Димитров Петров

15. Богомил Емилов Бранков

16. Михаил Благовестов Оцетов

17. Мария Димитрова Балъкчиева

НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА

1. Венцислав Атанасов Ангелов

2. Дарина Недева Тодорова

3. Станислав Цветков Тодоров

4. Огнян Николаев Симеонов

5. Димитър Стоянов Недялков

ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

1. Петър Николаев Клисаров

2. Калин Николов Павлов

3. заличен

4. Валери Тодоров Ценков

5. Красимир Манолов Стоянов

6. Живко Петров Стоев

7. Димитър Николаев Дончев

КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА

1. Александър Трифонов Томов

2. Димитър Александров Митев

3. Виктор Иванов Йоцов

4. Лъчезар Аспарухов Аврамов

5. Гарабед Ардашес Минасян

6. Дарина Петрова Велкова

7. Сергей Петков Инджов

8. Магда Николаева Сталева

9. Александър Цветанов Гарибов

10. Тодор Монов Янкулов

11. Смилен Маленков Иванов

12. Николай Петров Минков

13. Веселин Руменов Величков

14. Чавдар Йорданов Герасимов

15. Захари Стефанов Руженов

16. Силвия Чернева Георгиева

17. Милчо Тончев Асенов

НИЕ ГРАЖДАНИТЕ

1. Пламен Панайотов Пасков

2. Нако Райнов Стефанов

3. Христо Георгиев Лафчиев

4. Чавдар Демиров Борачев

5. Евгения Николаева Колева

6. Николина Драганова Чакърова-Вълкова

7. Искрен Валериев Дилов

8. Иван Цветанов Павлов

9. Максим Генов Велков

10. Светослав Иванов Мандиков

11. Кирил Владимиров Гумнеров

12. Мадлена Николова Пенчева-Кирчева

13. Николай Делчев Георгиев

14. Георги Иванов Янкулов

15. Райна Иванова Стаменова

16. Светозар Стоянов Съев

17. Добри Милчев Божилов

ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ

1. Валери Методиев Григоров

2. Камен Славянов Попов

3. Радостина Неделчева Стефанова

4. Андон Недялков Андонов

5. Тодор Хараламбиев Ламбев

6. Александър Ангелов Павлов

БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НОВА ДЕМОКРАЦИЯ

1. Боян Боянов Станков Расате

2. Елена Кирилова Ваташка

3. Йордан Стоянов Манасиев

4. Георги Христов Бонев

5. Мартин Серьожев Вътев

6. Илия Галинов Гюров

7. Наум Асенов Наумов

8. Мартин Петров Николов

9. Ермина Боянова Боянова

10. Даниел Койчев Стамов

11. Манол Викторов Димитров

12. Георги Славчев Крънчев

13. Александър Веселинов Новаков

14. Мирослав Иванов Иванов

15. Александър Адриянов Суев

16. Йордан Атанасов Петров

17. Ивайло Михайлов Иванов

НИЕ ИДВАМЕ

1. Николай Димитров Хаджигенов

2. Арман Агоп Бабикян

3. Мария Василева Капон

4. Цветанка Иванова Иванова-Стоянова

5. Аделина Аркадиева Банкиева-Иванова

6. Валентина Василева Василева-Филаделфевс

7. Георги Георгиев Иванов

8. Мерал Бехатова Бакалова

9. Станислав Димитров Готев

10. Зорница Димитрова Дикова-Ранева

11. Ани Ангелова Вакъвчиева

12. Гънчо Койчев Гънчев

13. Любомир Иванов Стойков

14. Лиляна Йоцова Стефанова

15. Николай Ангелов Николов

16. Лъчезар Александров Алексиев

17. Цветан Иванов Цонев

Партия на ЗЕЛЕНИТЕ

1. Тодор Ангелов Ангелов

2. Христо Христов Дунчев

3. Райна Веселинова Милева

4. Николай Иванов Гарвански

5. Теодора Валентинова Симова

6. Димитър Генчев Димитров

7. Калоян Мирославов Маринов

8. Анна Георгиева Кирилова

9. Цвета Петрова Филипова

10. Светослава Иванова Горанова

11. Анелия Славейкова Асенова

12. Людмила Николова Велинова

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ

1. Димитър Стефанов Бунов

2. Димитър Цонков Иванов

3. Борислав Кирилов Кьосев

4. Георги Чавдаров Христов

5. Петър Евтимов Евтимов

6. Ивайло Милчев Кюпарски

7. Христо Генчев Георгиев

БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ

1. Даниел Кирилов Божилов

2. Катя Костова Николова

3. Албена Георгиева Митева

4. Светла Михайлова Милушева

5. Мария Сотирова Пелайо Мендез

6. Тодор Живков Станков

7. Евгени Николаев Христов

8. Десислава Георгиева Георгиева

9. Ива Петкова Иванова

10. Георги Димитров Чипов

11. Валери Василев Венков

12. Хриска Георгиева Маркова

13. Елена Петрова Породинска

14. Станислав Руменов Стойнев

15. Александър Симеонов Симеонов

16. Тони Димитров Баждаров

17. Георги Стефанов Неделчев

БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ

1. Георги Захаринин Попов

2. Атанас Георгиев Йончев

3. Николай Георгиев Дренчев

4. Иво Георгиев Русчев

5. Александър Димитров Арангелов

6. Леонард Артур Кроян

7. Дилян Добромиров Муткуров

8. Здравец Николов Хайтов

9. Васил Георгиев Адамов

10. Анелия Методиева Никова

11. Марчело Стоянов Ризов

12. Гергана Иванова Георгиева

13. Атанас Иванов Римпев

14. Юлиан Методиев Андреев

15. Милко Христов Божанков

ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ

1. Борислав Димитров Сандов

2. Даниела Стоянова Божинова

3. Якоб ван Бейлен

4. Албена Симеонова Върбанова

5. Александър Димитров Дунчев

6. Георги Сашков Стефанов

7. Вера Павлова Стаевска

8. Вера Веселинова Петканчин

9. Веселин Николов Дробенов

10. Павел Павлов Антонов

11. Десислава Иванова Алексова

12. Константин Стоянов Иванов

13. Юлия Иванова Йорданова

14. Емилия Боянова Балчева

15. Стефан Бориславов Радев

16. Мартин Михайлов Заимов

17. Тома Георгиев Белев

БНО

1. Димитър Стефанов Бунов

2. Димитър Цонков Иванов

3. Борислав Кирилов Кьосев

4. Георги Чавдаров Христов

5. Петър Евтимов Евтимов

6. Ивайло Милчев Кюпарски

7. Христо Генчев Георгиев

ЦЕНТЪР

1. Васил Крумов Божков

2. Дарин Димов Дросев

3. Кирил Атанасов Николов

4. Преслава Янева Георгиева-Дамянова

5. Пейчо Димитров Касъров

6. Светослава Иванова Маринова

7. Дамян Иванов Качулски

8. Ростислава Василева Димитрова

9. Петър Георгиев Стефанов

10. Десислава Иванова Ковачева

11. Едуард Бадуи Фадел

12. Руси Георгиев Русев

13. Хасан Ешрефов Хасанов

ГРАЖДАНСКИ БЛОК

1. Иван Стоименов Гешев

2. Руси Петров Русев

3. Младен Йорданов Станев

4. Никола Йорданов Илиев

5. Диан-Александра Ришард-Василев

6. Цонка Калоянова Цонева-Димитрова

7. Милен Петков Петков

8. Натали Мария Патрик Бигъл

9. Екатерина Цветанова Вилк

10. Мария Венциславова Карагьозова

11. Радослав Лазаров Костадинов

12. Габриела Георгиева Дакова

13. Богомила Петрова Михайлова

14. Джефер Хасанов Ешрефов

15. Тихомир Иванов Атанасов

„ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ"

1. Димитър Михайлов Ташев

2. Радослав Иванов Илиев

3. Бояна Миленова Йорданова

4. Надежда Косева Йорданова-Рамдан

5. Адиел Радославова Илиева

6. Мирослав Веселинов Иполитов

7. Георги Петров Мъндев

8. Атанас Иванов Дойчев

9. Димитър Калинов Крулев

10. Маргарит Владимиров Мицев

11. Васил Георгиев Найденов

"ЕДИНЕНИЕ"

1. Яни Иванов Андреев

2. Иван Косев Манев

3. Апостол Устиянов Мушмов

4. Чавдар Маркос Христанов

5. Андрей Георгиев Андонов

6. Христина Тодорова Хлебарска

7. Димитър Атанасов Атанасов

8. Елица Емилова Любенова

9. Димитър Симеонов Симеонов

10. Теодора Красимирова Милчева

11. Борис Георгиев Кушинов

12. Пламена Петрова Иванова

13. Димитър Томи Йовчев

14. Васви Асанов Сахатчиев

15. Искра Страхилова Микова

16. Биън Чен Джан

17. Кирил Георгиев Петров

„ГЛАС НАРОДЕН"

1. Светослав Емилов Витков

2. Красимир Владимиров Куцаров

3. Веселин Асенов Белоконски

4. Галя Николаева Кърнева

5. Борислав Николов Маринов

6. Михаил Боянов Генадиев

7. Мартин Ганков Минков

"ВЕЛИЧИЕ"

1. Николай Георгиев Марков

2. Никола Георгиев Радулов

3. Красимира Петкова Нинова-Катинчарова

4. Етиен Херцел Леви

5. Виктория Димитрова Василева

6. Георги Панчев Куков

7. Росен Кирилов Димов

8. Дияна Божилова Тодорова

9. Владимир Иванов Величков

10. Росен Божанов Сиромахов

11. Радостин Колев Колев

МЕЧ

1. Радостин Петев Василев

2. Деян Петев Петков

3. Никола Николов Найденов

4. Антоанета Анатолиева Линкова

5. Румен Бончев Дунев

6. Светослав Жоров Лавчиев

7. Светлана Емилова Чолакова

8. Георги Милчев Чепишев

9. Теодора Кирилова Личева

10. Росен Красимиров Иванов

11. Кирил Атанасов Веселински

НЕЗАВИСИМ КАНДИДАТ

Кузман Илиев Илиев