Вижте всички кандидати за депутати от Велико Търново (4-и МИР)

Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 9 юни 2024 г. в 04-и МИР Велико Търново.

От този регион ще бъдат избрани общо 8 депутата.

ГЕРБ - СДС

Костадин Георгиев Ангелов Росица Тодорова Димитрова Димитър Стойков Николов Ивелина Хараламбиева Гецова Валентин Иванов Милинов Венцислав Милков Георгиев Илиян Венков Георгиев Емил Денчев Енчев Нойко Василев Нойков Стефан Иванов Минчев Стефан Иванов Бранзелов Росица Генкова Генчева Камен Илиянов Илиев Димитринка Георгиева Цонкова Мая Георгиева Чолакова Георги Петров Недев

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1. Людмила Николаева Илиева

2. Йордан Ивов Терзийски

3. Милен Илиев Матеев

4. Лили Пламенова Матева-Цанкова

5. Дончо Иванов Бораджиев

6. Соня Георгиева Будева

7. Емил Бориславов Николов

8. Радослав Чавдаров Иванов

9. Владислав Димитров Иванов

10. Стефан Николаев Войчев

11. Кина Николова Йорданова

12. Мирослав Евелинов Хаджиев

13. Мирослав Тонев Асенов

14. Георги Йорданов Киров

15. Дияна Жекова Ганева

16. Иван Кирилов Иванов

ДПС

Йордан Кирилов Цонев Мастън Османов Мастънов Сунай Хасанов Мунков Фатме Билялова Етемова Мъстън Феимов Еминов Синан Шукриев Пехливанов Гергана Ивова Добрева Самир Филипов Димитров Ивелин Якимов Розинов Емял Айдънова Исмаилова Митко Станчев Станев Йорданка Ангелова Нешкова Ясмин Сурай Ахмед Ивайло Данаилов Карамфилов Ариф Мехмедов Мехмедов Гюнай Мюмюнов Далоолу

ВЪЗРАЖДАНЕ

Станислав Добринов Стоянов Ангел Василев Янчев Венцислава Маринова Йорданова Александра Тодорова Тодорова Иван Петров Вигенин Христо Добринов Гугучков Георги Стефанов Харизанов Светослав Симеонов Тодоров Огнян Петров Георгиев Емил Тошков Дачков Пенчо Йорданов Пенчев Даниел Мариянов Джамбазов Теодор Стоянов Ников Веселин Петров Койчев Аделина Георгиева Василева Димитър Андреев Бояджиев

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Атанас Зафиров Зафиров Валентина Иванова Димова Христо Галинов Кавалски Цвета Тодорова Галунова Михаил Тодоров Михалев Емилия Георгиева Иванов Мартин Петров Янев София Борисова Вергилова - Георгиева Мария Петкова Мачковска-Русинова Петко Иванов Прокопов Иван Даниелов Иванов Антим Якимов Бижев Радина Георгиева Попова Никол Георгиева Григорова Венцеслав Иванов Георгиев Захарин Страхилов Марков

ИМА ТАКЪВ НАРОД

Андрей Иванов Чорбанов Момчил Кунчев Иванов Христо Михайлов Дочев Силвия Маринова Трифонова Ивайло Николаев Бобев Емилия Божинова Цветанова Веселин Иванов Витанов Александър Крумов Крумов Борис Кирилов Китанов Димитър Маринов Байчев Стефан Стефанов Карабоев Светлозар Иванов Димитров Людмила Дианова Златанова Павлин Валентинов Павлов Атанас Стоянов Иванов Димитър Радев Хаджирадев

СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ

Симеон Цветанов Миланов Йовко Добрев Йовков Даниела Петрова Давидкова Тодор Владимиров Несторов Светлозара Христова Фъртунова-Минчева Петя Бориславова Петкова Веселин Иванов Дяков

СИНЯ БЪЛГАРИЯ

Мирослав Илиев Евтимов Иван Пламенов Петков Инна Маринова Маринова Светлана Йорданова Георгиева Милена Иванова Раева Даниел Колев Диманов Магдалена Стоянова Нейкова Стефан Русев Купичков Атанас Богданов Арабаджиев Иван Атанасов Панайотов Камелия Георгиева Джанабетска Иванка Велчева Събева Йордан Стоянов Георгакиев Мартина Илиянова Несторова Георги Иванов Колев Екатерина Стоянова Йорданова

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

Обрешко Нешев Нечев Венцислав Дианов Стоянов Ирина Стоянова Николова Нивелин Ясенов Николов Александра Димитрова Дрънкарева Иван Петков Милков

ЛЕВИЦАТА!

1. Татяна Дончева Тотева

2. Севдалина Илиева Димитрова-Енева

3. Атанас Димитров Шмидт

4. Никола Емилянов Николов

5. Виолета Иванова Блажева

6. Станимира Дианова Златева

7. Марин Русев Богомилов

8. Христина Светлозарова Александрова

9. Георги Ангелов Стамболиев

10. Йордан Ангелов Кабаиванов

11. Диляна Николаева Колева

12. Николай Стефанов Петров

13. Петър Стойков Петров

14. Илиян Илиев Колев

15. Емилян Николов Миланов

ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ

1. Пенчо Георгиев Пандъков

2. Илза Начкова Христова

3. Венцислав Славейков Златев

4. Борислав Христов Борисов

5. Силвия Йорданова Маркова

6. Никола Янков Николов

7. Маргарита Иванова Симеонова

8. Антон Стойнов Дончев

9. Владислав Стефчов Ванков

10. Надя Илкова Лорето

11. Михаела Гошева Игнатова

12. Марияна Иванова Нордгрен

13. Милен Петков Джановски

14. Дамян Иванов Бумбалов

15. Таня Илкова Илиева

16. Сашко Иванов Филев

ВМРО-БНД

Милен Василев МихоВ Мирослав Николов Гълъбов Евгени Пенчев Пенчев Христо Венелинов Беремски Юлия Илиева Тонкова Пламен Стефанов Борисов Евгени Петков Коев Йордан Стоянов Минчев Галина Радкова Иванова Николай Славев Николов Николай Станчев Цонев Петър Стоянов Зангов Атанас Костадинов Костов Кирил Георгиев Станчев Николай Сидеров Тончев Атанас Тодоров Кутрев

ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

Димитър Николаев Дончев Анатоли Любенов Лалов Иван Йорданов Димитров

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ

Стефан Петров Какъмъков Меджит Бейсимов Курдов Димитър Петков Йорданов Мариана Веселинова Петкова Петко Йорданов Петков

ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ

Йордан Богданов Богданов Христо Николов Христов Николай Тодоров Божков Маргарита Пенкова Димитрова

ГЛАС НАРОДЕН

1. Свилен Величков Христов

2. Иван Стоянов Куцаров

3. Мартин Ганчев Минков

МОРАЛ ЕДИНСТВО ЧЕСТ

Теодора Кирилова Личева Ивайло Кръстев Денков Станимир Ангелов Личев Красимира Христова Петкова Елица Григорова Григорова

НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА

Бахредин Салиев Салиев Красимир Радев Александров Емил Сашев Стефанов Мариела Руменова Николова Величка Димитрова Николаева

ЦЕНТЪР

1. Пейчо Димитров Касъров

2. Милен Добрев Минчев

3. Христофор Иванов Иванов

4. Наташа Николова Георгиева

5. Красимир Любенов Хаджидосев

6. Илиян Илиянов Илиев

7. Ана Владимирова Владимирова

8. Кольо Ивалинов Стратиев

9. Николай Йорданов Николов

10. Мишо Цветанов Мишев

11. Радослав Тодоров Радински

НИЕ ГРАЖДАНИТЕ

Петър Дивинишев Пацев Иван Гинов Статиров Виолета Иванова Кудева Ивайло Стефанов Стефанов Димитрина Крумова Иванова

БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ

Веселин Иванов Янакиев Владимир Николаев Генов Денислав Андриянов Дойнов Владимир Георгиев Пенев Любен Иванов Йосифов

БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НОВА ДЕМОКРАЦИЯ

Димитър Маринов Димитров Тодор Веселинов Томев Мартин Петров Николов Найден Тодоров Тодоров Станислав Любомиров Чотуков Георги Борисов Драганов Георги Сотиров Георгиев Жана Владимирова Славова

ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

Мирослав Веселинов Иполитов Любомир Николов Христов Магдалена Десиславова Цветкова Ина Пенчева Велчева Силвия Александрова Цветкова

ВЕЛИЧИЕ

Павлин Стефанов Петров Коста Петров Костов Андраник Георгиев Христов Мирослав Митков Челестинов Силвия Василева Маринова Деян Борисов Борисов Калоян Стоянов Костадинов Борислав Тодоров Раянов

НИЕ ИДВАМЕ

Светлозар Даринов Киров Йордан Кирилов Крумов

ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ

1. Калоян Иванов Цанков

ЕДИНЕНИЕ

1. Чавдар Маркос Христанов

2. Николай Живков Жеков

3. Нейко Петров Петров

4. Хашим Мустафов Реджебов

5. Христо Събинов Нанчев

НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ)

1. Владимир Цеков Христов

2. Петър Любомиров Савов

3. Пламен Йорданов Пеев

4. Йото Борисов Йотов

5. Любомир Петров Любомиров

6. Христо Йотов Йотов

7. Милка Кирилова Петрова

ГРАЖДАНСКИ БЛОК



1. Мария Венциславова Карагьозова

2. Мадлен Петрова Маринова

3. Цонка Калоянова Цонева - Димитрова

4. Стоян Филипов Стоянов

5. Валентин Маринов Мирчев

6. Камен Василев Христов

7. Радослав Лазаров Костадинов

8. Никола Йорданов Николов

9. Борис Кирилов Рачев

КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА



1. Йордан Антонов Яков

2. Иван Костадинов Бочков

БСДД – БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ

1. Арлин Григоров Антонов

2. Хриска Георгиева Маркова

3. Калин Валентинов Върбанов

4. Цветомир Христов Хаджииванов

5. Трифон Йорданов Трифонов