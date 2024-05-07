Вижте всички кандидати за депутати от 24-и МИР в София

Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 9 юни 2024 г. в 24-и МИР София.

От този район ще бъдат избрани общо 13 депутата.

ГЕРБ-СДС

1. Рая Назар Назарян

2. Христо Георгиев Гаджев

3. Тервел Николов Георгиев

4. Даниел Тихомиров Александров

5. Савина Йорданова Савова

6. Станислав Станиславов Петрунов

7. Валентин Иванов Радев

8. Георги Илиев Мешенлиев

9. Томи Младенов Николов

10. Ева Михайлова Митова

11. Ивайло Елков Цеков

12. Зоран Александров Рангелов

13. Антон Господинов Койчев

14. Борис Петров Петров

15. Анжела Иванова Димчева

16. Петър Константинов Митев

17. Мартин Албенов Атанасов

18. Десислава Наскова Митова

19. Георги Стоянов Владов

20. Николай Герчев Герчев

21. Себастиан Жан Таджер

22. Елизабет Стефанова Петрова

23. Радостина Валериева Белчева

24. Анжела Миткова Христова

25. Веселин Маринов Енчевски

26. Даниел Пламенов Пелов

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1. Христо Любомиров Иванов

2. Лена Здравкова Бориславова

3. Петър Василев Кьосев

4. Йордан Ивов Терзийски

5. Стоян Александров Михалев

6. Росица Василева Пандова-Йовкова

7. Мартин Димитров Димитров

8. Вяра Методиева Тодева

9. Мирослава Петрова Петрова

10. Васил Христов Пандов

11. Филип Костов Илиев

12. Венелин Петров Радев

13. Таня Койчева Андреева

14. Емилия Кунчева Тончева

15. Мирослав Йорданов Мавров

16. Светлана Димова Петрова

17. Дончо Иванов Чернев

18. Иван Десимиров Кулин

19. Харалампи Харалампиев Аничкин

20. Ивета Кирилова Доганова

21. Жеко Георгиев Георгиев

22. Емил Иванов Едисонов

23. Кирил Методиев Радев

24. Тодор Николов Николов

25. Поля Стефанова Стоянова

26. Жени Любомирова Шиер

ДПС

1. Едиз-Ханиф Баязидов Саидов

2. Емил Стефанов Джурков

3. Рахим Зафер Юмерефенди

4. Мишел Методиева Николова

5. Григор Исмаил Рахими

6. Шабан Мехмедов Моллов

7. Иса Абедин Осман

8. Десислава Яворова Плявова

9. Ивайло Любчев Аспарухов

10. Симона Стоянова Люцканова

11. Роберт Русинов Цонин

12. Щерьо Щерев Щерев

13. Кръстин Стефанов Запрянов

14. Тома Петров Гарчов

15. Валентин Иванов Мечев

16. Александър Сашов Сайков

ВЪЗРАЖДАНЕ

1. Петър Николаев Петров

2. Йордан Христов Тодоров

3. Георги Хрисимиров Иванов

4. Панайот Бориславов Бориславов

5. Петър Валериев Ананиев

6. Тодор Стоянов Гроздев

7. Данаил Емилов Цанков

8. Даниела Иванова Ненкова

9. Цветан Йорданов Пенчев

10. Боряна Павлова Велинова-Амори

11. Кирил Асенов Пеев

12. Валентина Йорданова Данева

13. Васил Цолов Котарански

БСП за БЪЛГАРИЯ

1. Георги Страхилов Свиленски

2. Михаил Иванов Ставрев

3. Александър Григориев Колев

4. Владислав Тодоринов Пакеров

5. Иво Боянов Атанасов

6. Елена Тодорова Тиганева

7. Борис Цветков Цветков

8. Иван Георгиев Айолов

9. Бойчо Цветков Момчилов

10. Весела Илиева Василева

11. Димитър Стоянов Стоянов

12. Мариана Неделчова Божкова

13. Владимир Кирилов Манов

14. Симеон Петров Симеонов

15. Анатолий Христов Станкулов

16. Венелин Георгиев Михайлов

17. Лиляна Йорданова Йорданова

18. Марен Игнатов Москов

19. Красимир Борисов Криводолски

20. Валери Богданов Бонев

21. Христо Димитров Марашлиев

ИМА ТАКЪВ НАРОД

1. ИВАЙЛО ВАНЕВ ВЪЛЧЕВ

2. ИВАН СТОЙНОВ КЮЧУКОВ

3. СНЕЖАНКА РАЙЧОВА ТРАЯНСКА

4. ИЛИЯ ГАНЧЕВ ИВАНОВ

5. МИХАЕЛ ЧАВДАРОВ РОГАЧЕВ

6. ЯВОР ЗДРАВКОВ ИСАЕВ

7. ДЕНИС НИКОЛАЕВ ЦАЧЕВ

8. ЛЪЧЕЗАР СТОИЛОВ РАГИН

9. СИМЕОН ПЛАМЕНОВ ГЕОРГИЕВ

10. ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА БОРИСОВА

11. ВАЛЯ СТЕФАНОВА ТРИФОНОВА

12. ПЕТЪР БОНЕВ КОСТАДИНОВ

13. МЛАДЕН КИРИЛОВ МЛАДЕНОВ

14. ЗДРАВКО АНГЕЛОВ МИХАЙЛОВ

СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ

1. Александър Михайлов Сивилов

2. Пламен Иванов Николов

3. Боян Борисов Киров

4. Йордан Йорданов Топалов

5. Симеон Цветанов Миланов

6. Борис Генадиев Панкин

7. Стефан Николов Дончев

8. Весела Добрева Цолова

9. Даниела Петрова Давидкова

10. Димитър Александров Димитров

11. Стефан Атанасов Куртев

12. Асен Стоянов Попов

13. Димитър Чавдаров Панайотов

14. Росица Пенчева Йорданова

15. Антон Антонов Кръстев

16. Кирил Венциславов Атанасов

17. Антонио Валентинов Николов

18. Светлозара Каменова Богдева

19. Лора Светославова Светославова

20. Веселин Иванов Дяков

21. Лиана Красимирова Николова

22. Яна Георгиева Рангелова

23. Красимир Костов Костов

24. Борислав Христимчов Борисов

25. Юлиан Стойков Малинов

26. Светослав Кирилов Велков

СИНЯ БЪЛГАРИЯ

1. Петър Стефанов Москов

2. Никола Симеонов Янков

3. Цецка Георгиева Бачкова

4. Светослав Михайлов Живков

5. Росица Желязкова Рачева

6. Емил Ангелов Димитров

7. Николай Василев Тодоров

8. Борислав Бориславов Лисев

9. Ивайло Иванов Караньотов

10. Надя Иванова Дилова

11. Георги Веселинов Костов

12. Радослав Ефтимов Христов

13. Ангел Атанасов Георгиев

14. Анелия Петрова Партинова

15. Ангел Христов Илиев

16. Кристина Йорданова Сунгарска

17. Пеню Витанов Пенев

18. Веселин Петров Жеков

19. Стоян Петров Цветанов

20. Йорданка Димитрова Панайотова

21. Николай Стайков Хаджийски

22. Димитър Спириев Симеонов

23. Петко Илиев Събев

24. Ивета Филипова Борисова

25. Борис Вилхелм Точев

26. Захари Петров Петров

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

1. Стефан Динчев Янев

2. Петко Христов Краев

3. Кирил Димитров Колев

4. Емил Янков Аврамов

5. Николай Димитров Добрев

6. Бончо Димитров Фетваджиев

7. Георги Милчев Ташев

8. София Георгиева Пенчева

9. Антон Богданов Петров

10. Моника Николаева Буровска

11. Александър Илианов Тошев

12. Велислав Василев Станоев

13. Тодор Иванов Тодоров

14. Дилян Хуан-Мигел Санчес

ЛЕВИЦАТА!

1. Пламена Пламенова Заячка

2. Иван Димитров Янев

3. Атанас Христов Мангъров

4. Любомир Тодоров Халачев

5. Паскал Тодоров Желязков

6. Иван Георгиев Иванов

7. Калчо Танев Танев

8. Андрей Бойков Николов

9. Георги Ангелинов Марков

10. Мария Тодорова Тодорова

11. Савчо Славчев Танчев

12. Ангел Ангелов Коджаманов

13. Станимир Георгиев Маринов

14. Ива Ценова Галева

15. Николай Георгиев Спасов

16. Димитър Стилиянов Минков

17. Ерика Симеонова Симеонова

18. Николай Венков Наков

19. Иван Тодоров Крумов

20. Владислав Емилов Антонов

21. Ева Василева Мелкова - Манолева

22. Михаил Тодоров Михайлов

23. Владимир Карамфилов Асенов

24. Стилян Стоянов Ранджев

25. Анелия Владинкова Спасова

26. Мартин Мирчев Колешев

ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

1. Карлос Арналдо Контрера

2. Петър Кирилов Берон

3. Христо Валериев Иванов

4. Тодор Александров Александров

5. Владислав Лалов Лалов

6. Виолета Стаменова Тодорова

7. Атанас Янев Митровски

8. Марио Розалинов Пунчев

9. Иван Велков Димитров

10. Радослав Георгиев Георгиев

11. Георги Иванов Несторов

12. Владимир Владимиров Христов

13. Марияна Цветкова Киричкова

14. Михаил Благовестов Оцетов

15. Кристиян Костев Филипов

16. Владимир Веселинов Митов

БНО

1. Димитър Стефанов Бунов

2. Дилян Иванов Бахчеванов

БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД

1. Елена Кирилова Ваташка

2. Вельо Найденов Иванов

3. Здравко Иванов Димитров

4. Кристиян Божидаров Вучков

5. Димитър Йорданов Запрянов

6. Светослав Огнянов Панайотов

7. Георги Антониев Ангелов

8. Димитър Василев Георгиев

9. Найден Тодоров Тодоров

10. Елена Георгиева Манасиева

11. Мариян Иванов Белоев

12. Ермина Боянова Боянова

НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА

1. Станислав Цветков Тодоров

2. Силвия Цветанова Давидова

3. Магдалена Ненова Дюлгерова

ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

1. Красимир Манолов Стоянов

2. Владимир Герчев Атанасов

3. Десислава Николаева Лепоре

БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ

1. Юлиан Методиев Андреев

2. Александър Димитров Арангелов

3. Милко Христов Божанков

4. Здравец Николов Хайтов

5. Васил Георгиев Адамов

6. Младен Георгиев Христов

7. Ивана Андреева Влахова

8. Гергана Александрова Апостолова

9. Георги Емилов Димитров

10. Димитър Кирилов Конов

11. Георги Иванов Денчев

12. Мартина Мартинова Пеева

13. Иван Василев Тодоров

14. Асен Георгиев Никодимов

15. Павел Христов Денков

16. Николай Константинов Попов

17. Веселин Петков Петков

18. Любомир Евгениев Александров

19. Чавдар Цветанов Погачев

20. Павлина Найденова Илиева

21. Тинка Йорданова Сиракова

22. Александра Лука Петкова

23. Станислава Радославова Пенева

24. Светлана Георгиевна Филипова

ЦЕНТЪР

1. ДАРИН ДИМОВ ДРОСЕВ

2. ДАМЯН ИВАНОВ КАЧУЛСКИ

3. КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

4. АНТОАНЕТА МАРИНОВА РАКОВСКА

5. ДОБРИН ВАСИЛЕВ ДОБРЕВ

6. СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ СТОЯНОВ

7. КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ БОНЕВ

8. МИШО ЦВЕТАНОВ МИШЕВ

9. ВЕНЦИСЛАВ ДОБРЕВ АЛЕКСИЕВ

10. ВЕСЕЛИН АСЕНОВ ЦВЕТКОВ

11. ГЕОРГИ БОРИСЛАВОВ ВАСИЛЕВ

12. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЧОЛАКОВ

13. ЛИЛИЯ ЛЮБОМИРОВА ФРАНЦОВА- БОГДАНОВА

14. ЕМИЛ СЛОБОДАНОВ ПАВЛОВИЧ

15. ИНА РАДЕНКОВА ЛАЗОВА

16. ОКСАНА ИВАНОВА ЖЕЛЯПОВА

17. РУМЕН ТОДОРОВ ТОДОРОВ

18. ТИХОМИР МАКСИМОВ ЛИПЧЕВ

19. ВЕНЦИСЛАВ БОЖИЛОВ КЪРПАЧЕВ

20. СТЕФАН ИВАНОВ ИВАНОВ

21. МАРТИН СИМЕОНОВ ТОДОРОВ

22. НЕЛИ БОРИСОВА ГЕОРГИЕВА

23. ДЖУЛИЯ ИВАНОВА МЛАДЕНОВА

24. ЗВЕЗДЕЛИНА ИЛИЯНОВА ПЕТРОВА

25. РОСЕН ХРИСТОВ ПЕТКОВ

КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА

1. Никола Костадинов Вучев

2. Чавдар Йорданов Герасимов

3. Стефан Василев Попов

4. Николай Антонов Радев

5. Веселин Руменов Величков

6. Емил Боянов Догазанов

7. Димитър Иванов Иванов

8. Лъчезар Тошинов Иванов

9. Яна Красимирова Гълъбова

10. Данаил Веселинов Дамянов

11. Георги Крумов Стоянов

12. Върба Трифонова Стоянова

НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/

1. Христо Георгиев Лафчиев

2. Светослав Иванов Мандиков

3. Цвета Иванова Павлова

4. Виктор Александров Кръстев

5. Бисерка Гошова Йотова

6. Димитър Стилиянов Стаменов

7. Юрий Михайлов Колчев

8. Георги Стефанов Стоев

Партия на ЗЕЛЕНИТЕ

1. Валентин Симеонов Симов

2. Пламен Славчев Петров

3. Калоян Борисов Йолов

4. Павел Няголов Камбуров

5. Димитър Цветанов Тодоров

ГЛАС НАРОДЕН

1. Михаил Боянов Генадиев

2. Георги Ангелов Върбанов

3. Славчо Цветанов Сайков

КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ)

1. Никола Йорданов Илиев

2. Мария Венциславова Карагьозова

3. Руси Петров Русев

4. Симеон Георгиев Стоименов-Смирнов

5. Борянка Стойкова Дряновска-Кайкълар

6. Мина Димитрова Попова

7. Снежанка Борисова Стамова

8. Виктор Кирилов Рачев

9. Борис Кирилов Рачев

10. Красимира Димитрова Тасева

ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ

1. СВЕТОЗАР ВЕНКОВ СТЕФАНОВ

2. ИВАЙЛО СИМЕОНОВ ХРИСТОВ

3. ГЕОРГИ ПЕТРОВ ПЕТРОВ

4. ЕМИЛ ИЛИЕВ КАЛЕВ

5. АЛЕКСАНДЪР ТРЕНДАФИЛОВ ЕТИМОВ

ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

1. Диан Петров Караиванов

2. Георги Петров Мъндев

3. Васил Георгиев Найденов

4. Михаил Михайлов Петков

5. Димитър Калинов Крулев

МЕЧ

1. Никола Николов Найденов

2. Светлин Костов Стоянов

3. Боян Запрянов Тренев

4. Веселина Найденова Гекова

5. Цветелина Емилова Шопниколова

6. Веселин Добринов Колев

7. Васил Бойков Пеев

8. Стефан Иванов Владов

9. Александър Бойков Войнов

БСДД – БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ

1. Георги Стефанов Неделчев

2. Евгени Николаев Христов

3. Тодор Живков Станков

4. Кристиана Красимирова Костадинова

5. Елена Петрова Породинска

6. Ива Петкова Иванова

7. Христо Вълканов Ангелов

ВЕЛИЧИЕ

1. Етиен Херцел Леви

2. Веселин Георгиев Пейков

3. Вахан Петроси Кехеян

4. Драгомир Кирилов Модев

5. Никола Георгиев Радулов

НИЕ ИДВАМЕ

1. Мария Василева Капон

2. ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА-ФИЛАДЕЛФЕВС

3. Аделина Аркадиева Банакиева- Иванова

4. Ани Ангелова Вакъвчиева

5. Славена Йорданова Килиджийска

6. Надка Бориславова Готева

7. Златин Жеков Войнов

8. Валентин Атанасов Туфекчийски

9. Венцислав Андонов Вълев

ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ

1. Тома Георгиев Белев

2. Даниела Стоянова Божинова

3. Иван Георгиев Велов

4. Вера Павлова Стаевска

5. Иван Калчев Калчев

6. Евгения Валентинова Мирчева-Георгиева

7. Стоян Владимиров Бешков

8. Стефан Бориславов Радев

9. Павел Павлов Антонов

10. Жана Иванова Иванова

11. Йонко Димитров Димитров

12. Симеон Арангелов Арангелов

13. Стоян Димитров Йотов

14. Иван Петров Андонов

15. Петко Димитров Цветков

16. Юлия Иванова Йорданова

17. Кристина Боянова Димитрова

18. Петър Димитров Нончев

ЕДИНЕНИЕ

1. Иван Косев Манев

2. Галя Жечева Иванова

3. Иван Радков Зарков

4. Веселин Димитров Добрев

5. Галина Димитрова Неделкова

6. Нейко Петров Петров

7. Манол Миленов Миланов

8. Моника Господинова Господинова

КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ)

1. Румен Николов Георгиев

2. Спас Владимиров Спасов

3. Александър Димитров Паунов

4. Елен Иванова Янкова

5. Болеслав Марков Павлов

6. Донка Иванова Александрова -Бубняк

7. Калин Недев Еников

8. Анна Пламенова Димитрова

9. Пламен Йотов Братанов

10. Добриян Симеонов Малинов

11. Никола Стойчев Николов

12. Максим Александров Тополов

13. Любомир Петров Любомиров

14. Виктория Добромирова Добрева

16. Любомир Славов Георгиев

17. Донка Йотова Братанова

18. Ана Райчева Димчева

19. Тодор Атанасов Кънев

20. Людмил Александров Костадинов

21. Владимир Николов Жиянски

22. Румяна Георгиева Райнова

23. Йото Борисов Йотов

24. Веселин Митков Иванов

25. Веселин Димитров Панов

26. Валери Николов Маршалов