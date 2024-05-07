Вижте всички кандидати за депутати от Габрово (07-и МИР)

Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 9 юни 2024 г. в 07-и МИР Габрово.

От този регион ще бъдат избрани общо 4 депутата.

ГЕРБ-СДС

1. Томислав Пейков Дончев

2. Михаил Илиев Митов

3. Атанас Пламенов Атанасов

4. Мария Николаева Пенева

5. Иван Ненов Марев

6. Максим Станимиров Садинов

7. Милена Пенчева Кръстева

8. Веселин Димитров Данчев

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1. Явор Руменов Божанков

2. Богомил Иванов Петков

3. Николай Димитров Томитов

4. Григор Венциславов Григоров

5. Асен Владиславов Даскалов

6. Красимира Георгиева Колева

7. Таня Стефанова Беджова

8. Милен Илиев Матеев

ДПС

1. Юсеин Хасанов Вейселов

2. Исмаил Кязим Хаджихасан

3. Кенан Раимов Сабриев

4. Мелекбер Шевки Велева

5. Хакан Хасан Чирак

6. Филиз Мюмюнова Лазарова

7. Али Асан Алиев

8. Ердоан Мехмед Узунов

ВЪЗРАЖДАНЕ

1. Даниел Петров Петров

2. Иван Валентинов Томов

3. Кристиян Гълъбинов Близнаков

4. Йордан Валериев Андреев

5. Александър Бориславов Александров

6. Владимир Досев Вълчев

7. Оля Александрова Димитрова

8. Христофор Стойнов Тодоров

БСП за БЪЛГАРИЯ

1. Иван Ивайлов Ченчев

2. Генади Николаос Цитлакидис

3. Станимир Косев Стойчев

4. Елица Христова Христова

5. Желязко Величков Великов

6. Петър Красимиров Коев

7. Калоян Николаев Димитров

8. Николай Даниелов Данков

ИМА ТАКЪВ НАРОД

1. Димитър Стоянов Гърдев

2. Стефан Иванов Михнев

3. Павел Марианов Джурков

4. Тодор Тодоров Дабков

СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ

1. Христофор Христов Ангелов

2. Мартин Миладинов Николов

3. Николинка Петкова Петкова

4. Силвия Иванова Сиркова

5. Михаил Иванов Михайлов

6. Емил Иванов Милушев

7. Красен Иванов Кунев

8. Евгени Валентинов Генов

СИНЯ БЪЛГАРИЯ

1. Дончо Тихолов Захариев

2. Илко Стефанов Илиев

3. Йоан Стефанов Лудев

4. Валентина Петкова Новакова

5. Иванка Велчева Събева

6. Невян Иванов Иванов

7. Иван Ганчев Цуцов

8. Веселин Иванов Христов

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

1. Кирил Асенов Хинов

2. Християн Димитров Чакъров

3. Красимир Иванов Барболов

4. Ивайло Борисов Петров

ЛЕВИЦАТА!

1. Иванка Иванова Баева

2. Николай Георгиев Григоров

3. Иван Николаев Събев

4. Евгени Иванов Димитров

5. Христиан Богомилов Даков

6. Милка Тодорова Пределова - Иванова

7. Десислава Йорданова Стоянова

8. Бонка Влаева Койчева

ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

1. Милен Василев Михов

2. Силвия Кръстева Кръстева

3. Силвия Георгиева Ангелова

4. Христо Гошев Гунчев

5. Валентин Пламенов Вачев

Партия на ЗЕЛЕНИТЕ

1. Христо Николов Христов

2. Йордан Богданов Богданов

3. Ивелин Спасов Събчев

4. Боряна Колчева Колева

5. Моника Тотева Крушева

НИЕ ИДВАМЕ

1. Валентин Атанасов Туфекчийски

2. Светлозар Даринов Киров

ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

1. Магдалена Десиславова Цветкова

2. Илиян Росенов Велчев

3. Цветелин Георгиев Гергов

4. Ина Пенчева Велчева

КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА

1. Владимир Руменов Лафчийски

2. Албена Желева Дочева

3. Николай Пенчев Попов

4. Екатерина Иванова Атанасова

ПП ВЕЛИЧИЕ

1. Пенко Бойков Василев

2. Ивайло Валентинов Кунчев

3. Евгений Иванов Николов

4. Недко Иванов Ангелов

ПП МЕЧ

Вилимир Юлиянов Митрев Иван Петков Христов Соня Цецова Иванова Боян Петков Димов Красимира Христова Петкова

ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ

1. Иван Кръстев Петров

2. Валери Методиев Григоров

3. Антон Петров Попов

НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/

1. Митко Минков Гълъбов

2. Йордан Христов Колев

3. Веселин Василев Вътев

4. Ясен Юриев Стоянов

ЦЕНТЪР

1. Григор Пламенов Милатов

2. Теодор Иванов Събев

3. Юлия Величкова Мирчева

4. Светослав Иванов Стоянов

5. Кирил Митков Мирчев

ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

1. Светлин Веселинов Каменов

2. Михаил Атанасов Михайлов

3. Гинка Красимирова Баева

4. Съби Иванов Иванов

БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ

1. Кръстю Илиев Кръстев

2. Евгени Петров Добрев

3. Веселина Димитрова Цанева

4. Иван Янков Римпев

ГЛАС НАРОДЕН

1. Мартин Ганчев Минков

2. Иван Стоянов Куцаров

3. Дончо Мончев Върбанов

НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА

1. Емил Сашев Стефанов

2. Станислав Емилов Сашев

3. Станил Миролюбов Кавалски

БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД

1. Анатоли Петров Антонов

2. Радко Георгиев Радков

3. Росен Любомиров Боев

4. Мирослав Данков Христов

БНО

1. Виктория Методиева Бъчварова

2. Николай Василев Костадинов

БСДД – БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ

1. Цветомир Христов Хаджииванов

2. Валери Кузманов Иванов

ГРАЖДАНСКИ БЛОК

1. Борислав Руменов Райчев

2. Милен Петков Петков

3. Габриела Георгиева Дакова

4. Росен Ангелов Тимчев

ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ

1. Маргарита Иванова Симеонова

2. Петър Пламенов Кърджилов

3. Илза Начкова Христова

4. Марияна Иванова Нордгрен

5. Силвия Йорданова Маркова

КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ)

1. Асен Денков Асенов

2. Николай Марианов Николов

3. Стойко Пелов Стойков

4. Йонита Цветанова Курданска

5. Пламен Борисов Йончев

6. Альоша Ангелов Андреев

ЕДИНЕНИЕ

1. Михаил Сергеев Гилин

2. Иван Бориславов Байков