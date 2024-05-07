Вижте всички кандидати за депутати от 31-и МИР - Ямбол

Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 9 юни 2024 г. в 31-ви МИР Ямбол

ПП ГЕРБ-СДС

1. Димитър Ангелов Иванов

2. Евгени Атанасов Пенев

3. Мартин Михайлов Петков

4. Димитър Георгиев Биволаров

5. Валентин Иванов Иванов

6. Светла Илиева Иванова

7. Мирослав Георгиев Козарев

8. Павел Георгиев Додов

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА-ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1. Мирослав Николаев Иванов

2. Георги Петров Стефанов

3. Радостина Панайотова Драгнева-Томова

4. Димитър Валентинов Загоров

5. Стоян Радулов Бурлаков

6. Любомир Стойне Котев

7. Панайот Богданов Будинов

8. Момчил Иванов Иванов

ДПС

1. Димитър Андонов Николов

2. Николай Ганев Димов

3. Радостина Стефанова Стефанова

4. Мария Добрева Димитрова

5. Ахмед Хасанов Ахмедов

6. Ангел Сашев Сербезов

7. Денис Николаев Димов

8. Мехмед Юсеин Мехмед

ПП ВЪЗРАЖДАНЕ

1. Никола Ангелов Димитров

2. Георги Стоянов Дичев

3. Жана Костова Стойкова

4. Таня Маринова Тсиолакиду

5. Анета Бончева Испирова

6. Иван Димитров Арнаудов

7. Ангел Стефанов Митов

8. Веселин Василев Костов

КП БСП за БЪЛГАРИЯ

1. Кристиан Иванов Вигенин

2. Красимир Йорданов Йорданов

3. Иван Стоянов Гендов

4. Йордан Славчев Йорданов

5. Красимир Георгиев Кръстев

6. Милен Димитров Димов

7. Стефка Маргаритова Крамолинска-Анастасова

8. Александър Александров Василев

ИТН

1. Александър Стайков Марков

2. Милко Димитров Димитров

3. Наталия Василева Добрева

4. Димитър Недев Колев

5. Димитър Стоянов Кавалджиев

КП СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ

1. Илиан Веселинов Василев

2. Мими Иванова Караколева

3. Ивомира Щилиянова Кефалова

4. Стоян Росенов Желязков

5. Теодора Георгиева Ненкова

6. Красимир Костов Костов

7. Кремена Петрова Петрова

8. Стефан Пасков Стефанов

КП СИНЯ БЪЛГАРИЯ

1. Николай Петров Чистов

2. Светлозар Георгиев Кривошиев

3. Красимир Канев Коев

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

1. Евгени Господинов Господинов

2. Стойка Колева Димитрова

3. Светлан Младенов Делибалтов

4. Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

5. Тодор Андонов Тодоров

6. Станимир Пенчев Петков

7. Димитър Дончев Димитров

8. Милена Тодорова Димитрова

КП ЛЕВИЦАТА!

1. Здравко Стефанов Златаров

2. Димитър Добрев Петров

3. Анета Илиева Атанасова

4. Пламен Михов Петков

5. Димитър Илиев Чамов

6. Милена Димова Ройдева

7. Росица Георгиева Димитрова

8. Мариана Стефанова Рашева

ВМРО

1. Емил Костадинов Попов

2. Пенка Николова Атанасова

3. Калина Михова Манева

4. Димитър Георгиев Димитров

ПП МОРАЛ ЕДИНСТВО ЧЕСТ

1. Зафир Пенчев Гочев

2. Тошо Йозов Бъмбин

3. Валентин Йорданов Захариев

3. Станимир Панчев Караколев

5. Христо Радостинов Колев

6. Ваня Тодорова Йорданова

7. Красимир Илиев Симеонов

ПП БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ"

1. Начко Обретенов Плочев

2. Елиана Андонова Бонева

3. Мартин Иво Илиев

4. Георги Динков Петров

ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА

1. Стефан Борисов Белев

2. Димитър Александров Александров

3. Поля Славчева Славова-Атанасова

ПП ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

1. Георги Минчев Георгиев

ПП БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ

1- Ачо Киров Йорданов

2. Стоян Иванов Тодоров

3. Борислав Кирилов Кьосев

ПП БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ

1. Марчело Стоянов Ризов

2. Иван Константинов Киселов

3. Мадлена Нубар Георгиева

ПП ГЛАС НАРОДЕН

1. Галя Николаева Кърнева

2. Веселин Антонов Христов

КП ЦЕНТЪР

1. Дарин Димов Дросев

2. Красимир Енчев Дюлгеров

3. Светла Петкова Драгова

4. Камен Делчев Делчев

5. Георги Иванов Георгиев

6. Димитрина Николаева Торлозова-Алипиева

7. Ирина Милушева Нейкова

8. Ивелин Русков Димитров

КП КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА

1. Георги Минков Минков

2. Таня Николова Гочева

3. Иринка Стоянова Вълчева

4. Аско Илианов Радоев

КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК

1. Богдана Веселинова Вълчева - Джурелова

2. Иван Петков Иванов

3. Стоян Костадинов Хаджиев

4. Силвия Димитрова Стоянова

5. Живко Желязков Димитров

КП НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ

1. Женя Димитрова Илиева

2. Мариян Димитров Манолов

3. Пламен Иванов Петков

4. Красимир Иванов Цветков

5. Димитър Стефанов Бояджиев

6. Димитрина Росенова Петрова

7. Румен Димов Проданов

8. Трани Стоянов Транев

КП НИЕ ГРАЖДАНИТЕ

1. Мадлена Николова Пенчева-Кирчева

1. Георги Цонев Георгиев

3. Златко Бориславов Илиев

ПП НИЕ ИДВАМЕ

1. Георги Янакиев Янчев

2. Магдалена Димова Войнова

3. Юрий Велчев Стоянов

4. Пламен Петров Петров

ПП ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ

1. Станимир Петров Кескинов

2. Здравко Пенчев Славов

3. Вартерес Харутюн Минареджиян

4. Боньо Росенов Бонев

ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ

1. Георги Иванов Георгиев

2. Джени Стайкова Караджова

3. Галя Гинова Атанасова

4. Кристина Любомирова Димитрова

5. Николай Емилов Груев

ПП ВЕЛИЧИЕ

1. Добромир Йорданов Сотиров

2. Радко Иванчев Радев

3. Милен Георгиев Неделчев

4. Генади Митков Митев

ПП ЕДИНЕНИЕ

1. Стойка Георгиева Желязкова

2. Веска Милкова Василева

3. Румен Георгиев Рангелов

4. Живко Димитров Димитров