Вижте всички кандидати за депутати от 3-и МИР - Варна

Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 9 юни 2024 г. в 3-и МИР Варна. В този район ще бъдат избрани общо 16 депутата.

ГЕРБ-СДС



1. Даниел Павлов Митов

2. Красен Кирилов Кралев

3. Бранимир Николаев Балачев

4. Кристиан Божидаров Ганчев

5. Павел Алексеев Христов

6. Милена Славова Димова

7. Медиха Енвер Мехмед-Хамза

8. Евгени Георгиев Дянков

9. Мария Златкова Димитрова

10. Руслан Здравков Тошев

11. Дора Стефанова Атанасова

12. Бранимир Георгиев Георгиев

13. Йорданка Иванова Проданова

14. Христо Недков Стоянов

15. Ирина Тодорова Делчева

16. Антония Йовчева Пенева

17. Юлияна Атанасова Боева

18. Константин Петров Костадинов

19. Николай Стоянов Малев

20. Красимир Маргаритов Кръстев

21. Атанас Златков Иванов

22. Пламена Георгиева Недялкова

23. Николай Стефанов Йорданов

24. Аффе Исмаилова Ибрямова

25. Веселин Генчев Тодоров

26. Биляна Кръстева Добрева

27. Иван Валериев Йотов

28. Мартин Иванов Пеев

29. Юлияна Петрова Кайрякова

30. Николай Тошков Николов

31. Павел Динчев Христов

32. Георги Савов Недев

ПП-ДБ

1.Даниел Максим Лорер

2. Ивайло Христов Митковски

3. Антон Йорданов Тонев

4. Стела Димитрова Николова

5. Любиша Блажевски

6. Филип Валентинов Спасов

7. Джихан Юсуф Акиф

8. Мариела Пламенова Иванова

9. Дора Костова Димитрова

10. Надежда Вълчева Илиева

11. Дарко Янакиев Георгиев

12. Антон Стаменов Тончев

13. Адриан Светлозаров Кабаев

14. Николай Тодоров Желязков

15. Иван Илиев Дончев

16. Цветан Страхилов Диловски

17. Тодор Николаев Костадинов

18. Мария Иванова Ангелова-Дойчева

19. Даниел Димитров Керемидчиев

20. Богомил Петров Петров

21. Ламбрин Димчев Сотиров

22. Дияна Тодорова Николова

23. Константин Свиленов Праматаров

24. Николай Стефанов Стефанов

25. София Любомирова Колева

26. Николай Денев Николов

27. Мартин Валентинов Димитров

28. Ярослав Тодоров Луков

29. Йордан Юлиянов Кателиев

30. Недко Янакиев Желязков

31. Петко Димитров Попов

ДПС

1. Филиз Хакъева Хюсменова

2.Месут Ердинч Рушид

3. Хюсни Осман Адем

4. Тургут Исмет Мехмед

5. Айше Мехмед Кадир

6. Светлана Вълчева Табакова

7. Сали Сунай Лютфи

8. Зюляй Сезгин Исмаил

9. Юсмен Шакир Юсмен

10. Адиле Сабриева Кямил

11. Нурай Ахмед Басри

12. Шефкет Муталиб Шевкет

13. Васил Георгиев Алексиев

14. Столе Зафироски

15. Халил Рахим Халил

16. Светослав Байчев Баев

17. Евгин Мюрселов Незиров

18. Ахмед Сали Ахмед

19. Мехмед Хасанов Хасанов

20. Силвия Александрова Михайлова

21. Айдън Мустафа Байрам

22. Расим Кемал Халил

23. Мустафа Рамадан Джемил

24. Зафер Джефер Юмер

25. Неджвет Бехчет Шакир

26. Хабил Билгинов Хабилов

27. Георги Василев Георгиев

28. Сюлейман Исмет Сюлейман

29. Мехмед Хасанов Мехмедов

30. Емрал Турханов Еминов

31. Абибе Мустафова Хасан

32. Хълми Сейфиев Белев

Възраждане



1. Костадин Тодоров Костадинов

2. Коста Георгиев Стоянов

3. Светослав Тодоров Тодоров

4. Михаела Красимирова Берова-Зекова

5. Полина Николова Ставрева-Костадинова

6. Сергей Петков Христов

7. Николай Ненов Ненов

8. Георги Христов Геров

9. Велин Стоянов Сербезов

10. Виргиния Петкова Нешева

11. Галин Стоянов Иванов

12. Георги Иванов Георгиев

13. Радослав Петков Петков

14. Никола Иванов Македонски

15. Дилян Руменов Григоров

16. Кирил Петев Шипочки

17. Свилен Костов Радев

18. Ивайло Илиев Иванов

19. Валери Христов Велинов

20. Павлин Младенов Пенев

21. Ваня Пламенова Иванова

22. Теди Руменова Иванова

23. Юлиян Каменов Губатов

24. Светослав Тодоров Йорданов

25. Диян Йорданов Атанасов

26. Мария Георгиева Кенкова

27. Веселин Стоянов Георгиев

28. Инна Дианова Иванова

29. Венцислав Михайлов Георгиев

30. Георги Ангелов Георгиев

31. Георги Христов Георгиев

БСП за България



1.Борислав Гуцанов Гуцанов

2. Павел Енев Раличков

3.Десислав Петров Тасков

4. Филчо Кръстев Филев

5. Благовест Георгиев Георгиев

6. Иван Борисов Великов

7. Мирослав Сотиров Коларов

8. Дияна Валентинова Карамфилова

9. Милен Банков Гочев

10. Валентин Стоянов Вълчев

11. Йордан Стоянов Марков

12. Димитър Валентинов Янев

13. Николай Николаев Добрев

14. Христо Веселинов Василев

15. Звезделина Илиянова Илиева

16. Ана Кънчева Костадинова

17. Славчо Емилов Топалов

18. Валерий Любенов Черналиев

19. Радосвета Стоянова Андреева - Борисова

20. Милен Василев Събев

21. Габриела Владкова Цветкова

22. Татяна Добромирова Тодорова

23. Евгени Йорданов Колев

24. Валентина Стоянова Велчева-Данева

25. Злати Василев Иванов

26. Росен Милчев Милков

27. Росица Георгиева Илиева

28. Николай Великов Иванов

29. Ивайло Константинов Пехливанов

30. Петър Росенов Русев

ИТН



1.Тошко Йорданов Хаджитодоров

2. Драгомир Стефанов Петров

3. Ивайло Симеонов Костадинов

4. Цветелина Димитрова Атанасова

5. Юлиян Георгиев Минчев

6. Любка Живкова Петрова

7. Светослав Николов Иванов

8. Моника Станиславова Петрова

9. Румен Георгиев Стоянов

10. Стойко Георгиев Георгиев

11. Ивелин Иванов Димитров

12. Антон Стоянов Янев

13. Мартина Диянова Николова

14. Иван Тодоров Иванов

15. Милен Ивалинов Стаматов

16. Християн Атанасов Христов

17. Александрина Николаева Димитрова

18.Добрин Красимиров Костадинов

19. Валентин Тодоров Веков

20. Добромир Иванов Дунчев

21.Валентин Димитров Петров

22. Константин Маринов Маринов

Български Възход



1. Диан Иванчев Драганов

2. Георги Димитров Андреев

3. Радостин Димитров Димитров

4. Десислава Цветомирова Димитрова-Аргирова

5. Милен Иванов Чернев

6. Красимир Методиев Смилков

7. Атанас Чернев Атанасов

8. Мартин Красимиров Кучев

9. Соня Радославова Пенчева

10. Михаил Огнянов Панайотов

11. Драгомир Емилов Младенов

12. Силвия Станчева Железова

13. Ваня Чернева Димитрова

14. Стайко Василев Стайков

15. Невена Петрова Петрова

16. Йордан Цветков Цветков

17. Станчо Николов Овчаров

18. Милен Дойчев Маринов

19. Константин Ангелов Митев

20. Кристиян Янков Николов

Левицата!



1. Иван Димов Иванов

2. Светлозар Стоянов Златев

3. Георги Недков Кючуков

4. Мария Тодорова Тодорова

5. Цонко Георгиев Цонев

6. Драган Койчев Димов

7. Юлия Тотева Цанкова

8. Валерий Василев Георгиев

9. Антон Светозаров Диков

10. Иво Станкеев Иванов

11. Миглена Кирова Харизанова

12. Михаил Иванов Иванов

13. Красимир Христов Манолов

14. Ивайло Петров Кирилов

15. Васил Добромиров Василев

16. Валентина Иванова Динкова

17. Анатоли Недев Боранов

18. Анна Георгиева Христова

19. Иван Тодоров Василев

20. Маргарита Дякова Дякова

21. Здравко Каменов Йоцов

22. Ивелина Тодорова Атанасова

23. Георги Чавдаров Янков

24. Тодор Васков Тодоров

25. Станчо Василев Станев

26. Диана Йорданова Янева

27. Радослава Петрова Димитрова

28. Мария Василева Никова

29. Александър Милчев Стефанов

30. Снежана Васкова Петрова

ПП „НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА"



1. Дарина Недева Тодорова

2. Радка Маринова Душева

3. Любен Иванов Станоев

4. Димитричка Георгиева Мирчева

5. Здравко Симеонов Симеонов

6. Политическа партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ"

7. Иван Димитров Казаков

8. Златинка Костадинова Иванова

9. Аделина Георгиева Желева

10. Васил Петков Славчев

11. Николай Валериев Николов

12. Георги Иванов Димов

13. Коалиция „ГРАЖДАНСКИ БЛОК"

14. Младен Йорданов Станев

15. Христо Янков Даскалов

16. Димо Димов Белчев

17. Ангел Диянов Димитров

18. Ивелина Стефанова Йорданова



„ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ"

1. Андрей Петров Слабаков

2. Петър Димитров Петров

3. Венцислав Сивелинов Сивов

4. Дарина Цветанова Цонева

5. Николай Йовчев Николаев

6. Красимир Кирилов Кондов

7. Емил Борисов Минчев

8. Николай Орлинов Роев

9. Йордан Райков Йорданов

10. Ангел Добрев Радев

11. Красимир Ганчев Николов

12. Албена Димитрова Коцева

13. Димитър Борисов Даскалов

14. Мартин Любенов Игнатов

15. Илиан Иванов Иванов

16. Самуил Маринов Маринов

17. Никита Димитров Коларов

18. Моника Димитрова Петрова

19. Николай Христов Динков

20. Звезделина Борисова Щерева

21. Николай Ванев Венков

22. Моника Миленова Атанасова

23. Петър Георгиевич Турлаков

24. Нели Христова Георгиева

25. Ивелин Георгиев Иванов

ПП „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ"



1. Александър Иванов Атанасов

2. Красен Веселинов Радионов

ПП „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ"



1. Димитър Генчев Димитров

2. Даниела Рачева Тоскова

3. Ясена Дианова Александрова

4. Николай Георгиев Шиков

5. Радостина Георгиева Стоянова

6. Красимир Колев Динев

7. Анна Георгиева Кирилова

8. Пламен Ангелов Ангелов

9. Борислав Вълев Божинов

10. Калоян Пламенов Георгиев

ПП „ГЛАС НАРОДЕН"



1. Веселин Асенов Белоконски

2. Александър Христов Демирев

3. Светозар Стефанов Стефанов

4. Николай Колев Диков

5. Симеон Георгиев Златарев

6. Искра Ангелова Димитрова

7. Валери Йорданов Ангелов

8. Анелия Богомилова Сестримска

ПП „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ"



1. Бояна Миленова Йорданова

2. Атанас Иванов Дойчев

3. Марица Арменак Тепеликян

4. Пламен Дончев Дончев

5. Веселин Славчев Казаков

6. Румен Владимиров Русев

7. Румяна Петкова Дончева

8. Цветанка Веселинова Орешкова

9. Тихомир Петров Петров

10. Ивелина Щерева Георгиева



„МОРАЛ ЕДИНСТВО ЧЕСТ"



1. Николай Стефанов Радулов

2. Господин Илиянов Йовчев

3. Ясен Ангелов Ангелов

4. Ивайло Миленов Желев

5. Дамян Иванов Раднев

6. Никола Валериев Тодоров

7. Валентина Павлова Павлова

8. Борислава Георгиева Борисова

9. Георги Михайлов Делийски

10. Димитър Радославов Добрев

„БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ"



1. Наум Асенов Наумов

2. Боян Стефанов Жинов

3. Христо Огнянов Христов

4. Станислав Любомиров Чотуков

5. Гергана Димитрова Попова

6. Кирил Костадинов Чинов

7. Здравко Петков Пенев

8. Александър Младенов Михайлов

9. Младен Сашков Михайлов

10. Ангел Ангелов Благов

11. Ивайло Пламенов Христов

12.Детелин Миронов Кюркчиев

13. Ивайло Огнянов Лазаров

14. Валентин Христов Коцаков

15.Петър Стоянов Дамянов

Коалиция „ЦЕНТЪР"



1. ДЕЯН ДИМИТРОВ ГОСПОДИНОВ

2. ПРЕСЛАВА ЯНЕВА ГЕОРГИЕВА-ДАМЯНОВА

3. ИВАН РОСЕНОВ АНТОНОВ

4. АНДРЕЙ СТОЯНОВ ПАУНОВ

5. ДИМИТЪР СВЕТОСЛАВОВ ТОДОРОВ

6. ОКСАНА ИВАНОВА ЖЕЛЯПОВА

7. АННА ХРИСТОВА АТАНАСОВА

8. РОСТИСЛАВ ИВАНОВ РАЧЕВ

9. НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ ХРИСТОВ

10. ГЕОРГИ ВЕЛЯНОВ ДЖАМБАЗОВ

11. МОНИКА МАРИНОВА РАКОВСКА

12. ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ

13. ВИКТОРИЯ ХРИСТОВА ГРОЗЕВА

14. ГЕОРГИ ТРИФОНОВ МАНАВСКИ

15. ТОНИКА КОЛЕВА КОЛЕВА

16. СТОЯН ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ

17. ВЕСЕЛИН РОСТИСЛАВОВ РАЧЕВ

18. ДАРИНКА ХРИСТОВА ГОСПОДИНОВА

19. АЛИМ ТАИРОВ АЛИМОВ

20. ВАСЯ ИВАНОВА РАЧЕВА

21. МОНИКА АТАНАСОВА НИКОЛОВА

22. НЕЛИ ДИМИТРОВА МИНКОВА

23. ИВАЙЛО РОСТИСЛАВОВ РАЧЕВ

„БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ



1. Диян Галинов Асенов

2. Петър Иванов Дулев

3. Ненка Маринова Стойчева

4. Анна Юри Меликсетян

5. Лазар Анатолиев Лазаров

6. Росен Йорданов Димитров

7. Велислав Николаев Кенаров

8. Румянка Христова Димитрова

Коалиция „НИЕ ГРАЖДАНИТЕ"



1.Светозар Стоянов Съев

2.Румен Милчев Сакеларов

3.Любена Миткова Начева – Григорова

4.Георги Иванов Георгиев

5.Ася Иванова Иванова

6.Йордан Христов Колев

7.Герчо Илиев Цачев

„НИЕ ИДВАМЕ"



1. Арман Агоп Бабикян

2. Лъчезар Александров Алексиев

3. Цено Костадинов Иванов

4. Радослав Димитров Димитров

Коалиция „СИНЯ БЪЛГАРИЯ"



1. Наско Христов Рафаилов

2. Бистра Константинова Василева

3. Снежина Пламенова Желязкова

4. Борислав Христов Борисов

5. Юлиан Вълканов Чемширов

6. Георги Александров Александров

7. Нина Стоянова Дякова

8. Валентин Асенов Давидов

9. Светлозар Светославов Граматиков

10. Иван Недков Иванов

11. Димитър Йорданов Митев

12. Миглена Красимирова Минчева

13. Мая Иванова Палиева

14. Веселин Иванов Василев

Коалиция „СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ"



1. Димитър Симеонов Костадинов

2. Тодор Неделчев Тодоров

3. Иво Николов Стамболийски

4. Иван Аргиров Янакиев

5. Огнян Станакиев Николов

6. Силвия Мариянова Димитрова

7. Димитър Андонов Чавеев

8. Добринка Ангелова Иванова

9. Десислава Илкова Пенкова

10. Стоян Василев Ангелов

11. Мария Драгомирова Драганова

12. Росен Георгиев Георгиев

13. Георги Величков Станчев

14. Магдалена Илиева Габерска

15. Васил Савов Стефанов

16. Албена Георгиева Вълчева

17. Галина Веселинова Савова

18. Мина Теодорова Иванова

19.Антон Димитров Чавеев

20. Боянка Борисова Петрова

21. Шенол Рушан Исмаил

22. Димитър Желчев Желев

23. Даниела Добринова Иванова

24. Тихомир Димов Георгиев

25. Миглена Веселинова Атанасова

26. Калинка Иванова Георгиева

27. Христина Петрова Маринишева

28. Росица Пенчева Йорданова

29. Десислава Иванова Фотева

30. Ивана Георгиева Данкова

ПП „ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ"

1. Андрей Александрович Ваховски

2.Радостина Пенчева Минева

Коалиция „Коалиция на розата"

1. Сергей Петков Инджов

2. Елена Атанасова Димитрова

3. Красимир Тодоров Куртев

4. Веселин Костадинов Димитров

5. Пламен Стоянов Паскалев

ПП „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ"

1. Деян Сашев Александров

2. Георги Димитров Чипов

3. Антон Петров Петров

4. Александър Симеонов Симеонов

ПП „ВЕЛИЧИЕ"

1. Юлиана Младенова Матеева

2. Красимира Петкова Нинова - Катинчарова

3. Драгослав Йорданов Янев

4. Димитър Радев Димитров

5. Красен Тонев Попов

6. Любомир Петров Бабев

7. Анатоли Мирославов Иванов

8. Антон Стоянов Георгиев

9. Ралица Николаева Николова

10. Милена Цветанова Лекова

11. Татяна Миткова Мечкарова

12. Илиян Александров Атанасов

13. Калин Миленов Михайлов

14. Ивайло Иванов Мянков

15. Драган Георгиев Георгиев

16. Иванка Дамянова Иванова

17. Ралица Николаева Петрова

ПП „ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ"

1. Илиян Иванов Илиев

2. Асен Владимиров Иванов

3. Миросвета Енчева Петрова

4. Свилен Йорданов Стойчев

5. Илиана Николова Балабанова

6. Йордан Веселинов Начев

7. Емилия Боянова Балчева

8. Тодор Тонев Тонев

ПП „ЕДИНЕНИЕ"

1.Илия Костадинов Костадинов

2. Стилиян Руменов Станчев

3. Недко Павлов Колев

4. Стоян Гачев Николайчев

5. Огнян Иванов Киров

6. Цветан Николов Вълчев

7. Радостин Илиянов Йорданов

8. Мария Красимирова Неделкова

9. Благовест Чанев Белев

Коалиция „НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ"

1. Николай Илиев Петков

2. Генко Господинов Тенев

3. Диана Любомирова Белинова

4. Владимир Любенов Стойнев

5. Ваня Страхилова Попова

6. Иван Милков Тонков

7. Надежда Костадинова Парушева

8. Илия Димитров Въчев

9. Ивайло Тодоров Георгиев

10. Стоян Костадинов Балков

11.Йордан Димитров Манавски