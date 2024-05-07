Вижте всички кандидати за депутати от 8-и МИР - Добрич

Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 9 юни 2024 г. в 8-и МИР Добрич. В този район ще бъдат избрани 5 депутата.

ГЕРБ-СДС

1.Деница Сачева

2. Йордан Йорданов

3. Димитър Димитров

4. Гергана Добрева

5. Живко Желев

6. Иво Пенчев

7. Венета Димитрова

8. Илиян Станоев

9. Павел Градинаров

10. Мирослава Василева-Малева

ПП-ДБ

1. Ивайло Николаев Мирчев

2. Йорданка Яникова Костадинова

3. Даниел Максим Лорер

4. Милена Вълчева Желева-Керанова

5. Радослав Христов Георгиев

6. Надежда Димитрова Иванова

7. Елисавета Димитрова Белобрадова

8. Димитър Петков Франгов

9. Христо Стойчев Иванов

10. Надежда Костова Пампорова



ДПС

1. Ертен Белгинова Анисова

2. Тансер Неждиев Ибрямов

3. Абил Исмет Абил

4. Дениз Бюрхан Дюкянджи

5. Гизем Несрин Ахмед

6. Назми Вели Шерифали

7. Денис Бехат Нихат

8. Константин Йорданов Костов

9. Марин Пенев Маринов

10. Гьокан Гюрхай Рамадан



Възраждане



1. Константина Венциславова Петрова

2. Марин Минков Попов

3. Калинка Николова Василева-Николаева

4. Георги Росенов Джендов

5. Георги Иванов Георгиев

6. Дилян Георгиев Димитров

7. Димчо Димитров Димчев

8. Живко Веселинов Димитров

9. Искрен Митков Събев

БСП за България



1.Мая Йорданова Димитрова

2. Павлин Росенов Йорданов

3. Гинка Атанасова Христова

4. Мария Атанасова Кирякова

5. Стоян Николаев Люцканов

6. Антон Дочев Стоянов

7. Деян Георгиев Димитров

8. Маринела Вълчева Балчева

9. Иван Петров Костов

10. Боян Саркизов Саркизов

ИТН



1. Александър Александров

2. Стефан Костов

3. Ивайло Христов

4. Десислава Жекова

5. Доньо Донев

6. Димитър Димитров

7. Димитър Иванов

8. Стефан Стефанов

ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД"

1. Веселин Николаев Колев

2. Юлиян Стоянов Петков

3. Веселин Паунов Станев

4. Райна Жекова Михова

5. Кристина Христова Кръстева

6. Даниел Епифаниев Похомов

7. Румяна Йорданова Раданова

8. Невянка Иванова Василева

КП „ЛЕВИЦАТА!"

1. Георги Недков Кючуков

2. Мариана Василева Петрова

3. Веселина Стоянова Тупареева

4. Миглена Тодорова Ганева

5. Севда Сабит Реджеб

6. Веселин Марков Йовев

7. Николай Александров Бекяров

8. Росен Янков Златев

9. Иванка Господинова Ташева

10. Паньо Михалев Николов

ПП „НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА"

1. Димитричка Георгиева Мирчева

2. Здравко Симеонов Симеонов

3. Недялка Мирчева Вълчева

4. Михаил Димитров Михалев

ПП БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ

1. Петър Евтимов Евтимов

2. Александър Борисов Димитров

ПП „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ"



1. Иван Димитров Казаков

2. Димитър Иванов Авгеринов

3. Светла Иванова Димитрова

4. Надежда Христова Славчева

ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ"

1. Андрей Петров Слабаков

2. Станислав Добрев Илиев

3. Христина Стефанова Павлова

4. Костадин Николов Станчев

5. Георги Златев Георгиев

6. Красимир Йорданов Кирилов

7. Тихомир Маринов Маринов

ПП „ГЛАС НАРОДЕН"



1. Николай Колев Диков

2. Десислава Иванова Иванова

3. Доника Радославова Стоичкова

4. Валери Йорданов Ангелов

ПП „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ



1.Таня Георгиева Попова

2. Христо Георгиев Христов

3. Красимира Трифонова Даскалова

4. Мария Николова Михалева

5. Станимир Иванов Станев

6. Димитър Иванов Василев

7. Веселина Димитрова Цанева



КП „ЦЕНТЪР"



1. Ростислава Василева Димитрова

2. Трифон Владимиров Йорданов

3. Генади Атанасов Атанасов

4. Явор Драгомиров Трендафилов

5. Желчо Илиев Петров

6. Николай Александров Христов

7. Мария-Магдалена Стоянова Русева-Стефанова



ПП „МОРАЛ ЕДИНСТВО ЧЕСТ"



1. Валентин Пламенов Воденичаров

2. Мария Иванова Драганова

3. Илиян Тодоров Стоянов

4. Ангел Георгиев Ненов

5. Петър Петров Петров

6. Янаки Иванов Николов

ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ"



1. Павел Валериев Димитров

2. Мартин Найденов Николов

3. Петър Йозов Топалски

4. Данаил Николаев Иванов

5. Борис Филипов Иванов

6. Детелин Миронов Кюркчиев

ПП „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ"

1. Веселин Славчев Казаков

2.Бояна Миленова Йорданова

3. Марица Арменак Тепеликян

4. Дончо Ангелов Дончев

5. Михаил Дончев Дончев

6. Тихомир Петров Петров

КП „ГРАЖДАНСКИ БЛОК"



1. Ивелина Стефанова Йорданова

2. Младен Йорданов Станев

3. Христо Янков Даскалов

4. Димо Димов Белчев

5. Ангел Диянов Димитров

КП „СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ"

1. Десислава Ивова Трифонова

2.Иво Николов Стамболийски

3. Стоянка Господинова Кескинова

4. Виолина Петрова Тонева

5. Мария Драгомирова Драганова

КП „КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА"

1. Йордан Антонов Яков

2. Веселин Костадинов Димитров

3. Пламен Стоянов Паскалев

КП „НИЕ ГРАЖДАНИТЕ"

1. Христо Георгиев Лафчиев

2. Димитър Дончев Иванов

3. Герчо Илиев Цачев

4. Димитър Маринов Панайотов

КП „СИНЯ БЪЛГАРИЯ"

1. Светослав Божидаров Гочев

2. Кристина Йорданова Сунгарска

3. Калина Лъчезарова Джуджева

4. Атанас Петров Атанасов

5. Веселин Иванов Василев

6. Вълчо Иванов Вълчев

7. Димитър Христов Димитров

8. Димитър Антонов Антонов

ПП „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ"

1. Борислав Атанасов Даскалов

2. Георги Пасков Стамболов

3. Ирена Николова Василева

4. Димитър Костов Славов

5. Ивайло Иванов Захариев

6. Аполина Красимирова Минева

ПП „НИЕ ИДВАМЕ"



1. Цено Костадинов Иванов

ПП „ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ"

1. Християн Ивелинов Христов

2. Тодор Тонев Тонев

3. Светослав Димитров Димитров

4. Миросвета Енчева Петрова

ПП „ВЕЛИЧИЕ"

1. Момчил Йорданов Радичков

2. Радомир Любомиров Драганов

3. Георги Георгиев Георгиев

4. Дамян Василев Димов

5. Ангел Николаев Кючуков

6. Андрей Александров Петков

7. Олга Николаева Дочева

КП „НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ"

1. Мария Стефанова Атанасова

2. Върбан Антонов Върбанов

3. Иван Георгиев Андреев

ПП „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ"

1. Георги Стефанов Неделчев

2. Албена Георгиева Митева

3. Антон Петров Петров

ПП „ЕДИНЕНИЕ"

1. Елена Петкова Вутова

2. Юлиян Петров Георгиев

3. Александра Руменова Петрова

4. Христина Иванова Ганева

5. Жулиета Сергеевна Драганова

6. Христина Стоянова Христова

ПП „ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ



1. Радостина Пенчева Минева