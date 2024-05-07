Вили Лилков и Петър Москов - двойни водачи, вижте първите в листите на "Синя България"

По две листи ще водят Вили Лилков и Петър Москов от коалиция "Синя България". Те повеждат съответно във Видин и в 23-и МИР в София, и в 24-и МИР в София и в Хасково.

Сред водачите са имената и на бивши царски депутати като Наско Рафайлов и Съби Давидов.

Вижте всички водачи на "Синя България":

Благоевград - Владимир Караджов

Бургас - Милен Димитров Георгиев

Варна - Наско Рафайлов

Велико Търново - Мирослав Евтимов

Видин - Вили Лилков

Враца - Петко Петков

Габрово - Дончо Захариев

Добрич - Светослав Божидаров Гочев

Кърджали - Здравко Йорданов Димитров

Кюстендил - Костадин Костадинов

Ловеч - Марин Вутов

Монтана - Валери Тимов Георгиев

Пазарджик - Димитър Петков

Перник - Валентин Павлов

Плевен - Иван Петков

Пловдив-град - Борислав Инчев

Пловдив-област - Борис Ячев

Разград - Йосиф Новаков

Русе - Мария Стоянова Искренова

Силистра - Стефан Ненчовски

Сливен - Димитър Сяров

Смолян - Емил Ружинов

23-и МИР София - Вили Младенов Лилков

24-и МИР София - Петър Стефанов Москов

25-и МИР София - Никола Симеонов Янков

София-област - Съби Давидов Събев

Стара Загора - Борислава Пенева

Търговище - Христо Иванов Радев

Хасково - Петър Стефанов Москов

Шумен - Борислав Христов Борисов

Ямбол - Николай Чистов