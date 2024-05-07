Вили Лилков и Петър Москов - двойни водачи, вижте първите в листите на "Синя България"

По две листи ще водят Вили Лилков и Петър Москов от коалиция "Синя България". Те повеждат съответно във Видин и в 23-и МИР в София, и в 24-и МИР в София и в Хасково.
Сред водачите са имената и на бивши царски депутати като Наско Рафайлов и Съби Давидов.
Вижте всички водачи на "Синя България":
Благоевград - Владимир Караджов
Бургас - Милен Димитров Георгиев
Варна - Наско Рафайлов
Велико Търново - Мирослав Евтимов
Видин - Вили Лилков
Враца - Петко Петков
Габрово - Дончо Захариев
Добрич - Светослав Божидаров Гочев
Кърджали - Здравко Йорданов Димитров
Кюстендил - Костадин Костадинов
Ловеч - Марин Вутов
Монтана - Валери Тимов Георгиев
Пазарджик - Димитър Петков
Перник - Валентин Павлов
Плевен - Иван Петков
Пловдив-град - Борислав Инчев
Пловдив-област - Борис Ячев
Разград - Йосиф Новаков
Русе - Мария Стоянова Искренова
Силистра - Стефан Ненчовски
Сливен - Димитър Сяров
Смолян - Емил Ружинов
23-и МИР София - Вили Младенов Лилков
24-и МИР София - Петър Стефанов Москов
25-и МИР София - Никола Симеонов Янков
София-област - Съби Давидов Събев
Стара Загора - Борислава Пенева
Търговище - Христо Иванов Радев
Хасково - Петър Стефанов Москов
Шумен - Борислав Христов Борисов
Ямбол - Николай Чистов