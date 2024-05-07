Вижте всички кандидати за депутати от 21-ви МИР - Сливен

Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 9 юни, 2024 г. в 21-ви МИР Сливен.

От този район ще бъдат избрани 6 депутати.

ГЕРБ

1. Десислава Жекова Танева

2. Мария Щерева Белова

3. Ивайло Иванов Енев

4. Евгений Балев Герганов

5. Ибрям Алиев Мустафов

6. Христо Борисов Борисов

7. Анелия Стоянова Стоянова

8. Велмира Веселинова Вълева

9. Василена Антониева Костадинова

10. Георги Стоянов Даскалов

11. Антон Ганчев Драганов

12. Белин Белинов Долушанов

КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1. Татяна Славова Султанова-Сивева

2. Маринчо Христов Христов

3. Христо Стойчев Иванов

4. Мартин Златков Маринов

5. Димитър Здравков Чорбаджиев

6. Мариана Николова Минишка-Марчева

7. Живко Иванов Петков

8. Даниел Петров Петров

9. Диян Колев Колев

10. Красимир Георгиев Георгиев

11. Елена Димчева Петкова

12. Стефан Здравков Стефанов

Движение за права и свободи – ДПС

1. Хюсеин Хасан Хафъзов

2. Хюсеин Исмаилов Садуллов

3. Пламен Рашков Маринов

4. Митьо Стоянов Митев

5. Владимир Николов Мартинов

6. Валентин Кръстев Георгиев

7. Елиф Якубова Идризова

8. Мустафа Юсеинов Мустафов

ВЪЗРАЖДАНЕ

1. Климент Пламенов Шопов

2. Динко Начев Ганчев

3. Неделчо Андонов Великов

4. Димитър Лалев Ковачев

5. Кирил Пенев Кирилов

6. Даниел Георгиев Петков

7. Росен Стоянов Ригов

8. Стилиян Атанасов Големецов

9. Динко Иванов Динев

10. Ивелина Филчева Такева-Беберова

БСП за БЪЛГАРИЯ

1. Деян Цанков Дечев

2. Събина Василева Петканска - Вълева

3. Михаил Димитров Тачев

4. Соня Тенева Келеведжиева

5. Йордан Петров Крълев

6. Стоян Димов Димов

7. Детелина Йорданова Симеонова

8. Мартин Иванов Благоев

9. Венелина Добромирова Иванова

10. Християн Мирославов Торлозов

11. Светлана Василева Михайлова

12. Стефан Щилиянов Щилиянов

ИМА ТАКЪВ НАРОД

1. Иван Стойнов Кючуков

2. Пламен Николаев Михайлов

3. Ивайло Диянов Николов

4. Славчо Колев Йовчев

5. Минчо Георгиев Егов

6. Димитър Людвик Сахакян

7. Божидара Стоянова Суванджиева

8. Зина Кирчева Симеонова

9. Христо Красимиров Костадинов

10. Захари Михайлов Захариев

СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ

1. Минчо Росенов Афузов

2. Стефан Пасков Стефанов

3. Антоний Николаев Андонов

4. Иван Колев Данчев

5. Павлин Петров Павлов

6. Филип Ангелов Маринов

7. Кънчо Петров Илиев

8. Любомир Владимиров Кючуков

9. Ивайло Христов Христов

10. Атанас Костов Делибалтов

11. Михаил Добринов Кашеров

12. Светомир Георгиев Мъндев

СИНЯ БЪЛГАРИЯ

1. Димитър Петров Сяров

2. Илчо Коев Боев

3. Стефан Пейчев Пеев

4. Мирослава Петкова Митева-Тенева

5. Димитринка Петкова Петкова

6. Емил Ангелов Димитров

7. Мая Димитрова Миланова

8. Илия Тенев Тодоров

9. Асен Асенов Лолов

10. Драган Дяков Драганов

11. Доброслав Иванов Иванов

12. Пеньо Семков Семков

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

1. Вълко Велков Вълков

2. Димо Иванов Драгиев

3. Кремена Александрова Иванова

4. Велина Вълкова Велкова

5. Димитрина Иванова Русчева

6. Стела Петрова Маринова

7. Мария Антонова Хаджиева

8. Стефка Енчева Кондева

9. Николай Димитров Манчев

10. Мария Александрова Ганева

11. Николай Иванов Иванов

12. Магдалена Русчева Димитрова

ЛЕВИЦАТА!

1. Пеньо Христов Пенев

2. Дилян Михайлов Бомбалов

3. Елена Иванова Ножарова - Атанасова

4. Борис Георгиев Гиндев

5. Георги Стефанов Георгиев

БНО

1. Георги Чавдаров Христов

2. Веселин Иванов Миков

БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД

1. Анелия Христова Христова-Кирилова

2. Ивайло Михайлов Иванов

3. Георги Христов Бонев

4. Манол Викторов Димитров

5. Захари Ставрев Тасков

6. Пламен Светославов Пенчев

ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА

1. Димитър Александров Александров

2. Иван Александров Иванов

ПП ГЛАС НАРОДЕН

1. Николай Златев Мушников

2. Маринела Боянова Маргаритова

ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

1. Евгений Вълев Тенев

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ

1. Живко Михов Михов

2. Донка Недялкова Маринова

3. Димитър Йорданов Касъмов

4. Стоян Красимиров Огнянов

5. Митко Пенев Танев

6. Татяна Александрова Календерова

ЦЕНТЪР

1. Кольо Петков Парамов

2. Ганка Иванова Кръстева-Василева

3. Яна Петрова Христова

4. Дияна Димитрова Дечева-Георгиева

5. Георги Пеев Сотиров

6. Магдалена Николаева Георгиева

7. Марин Господинов Узунов

КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА

1. Веселин Иванов Георгиев

2. Христо Николов Мавродиев

3. Румен Дарев Пенков

4. Марин Кирилов Киров

5. Димитър Петров Шипанов

НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/

1. Пламен Панайотов Пасков

2. Евгения Николаева Колева

3. Стоян Стефанов Великов

4. Тодор Георгиев Тодоров

5. Янко Илиев Тенев

6. Георги Иванов Костов

КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ)

1. Елена Стефанова Попова

2. Красимир Костадинов Алексиев

3. Любомир Малинов Васев

4. Петя Стоянова Петкова

5. Андрея Панайотов Андреев

6. Виолета Георгиева Димитрова

7. Станимир Иванов Господинов

8. Петя Андреева Андреева-Берова

9. Иван Йорданов Кръстев

10. Станимира Миткова Николова

11. Недко Николов Петков

12. Румяна Вълкова Кунева

ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ

1. Димитър Желев Иванов

2. Николина Димитрова Гандова

3. Ваня Любомирова Панайотова

4. Божидар Антонов Катевски

ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

1. Мария Димитрова Балъкчиева

2. Милен Тенев Иванов

3. Ралица Димитрова Станева

4. Венцислав Томчев Стефанов

5. Тоня Йорданова Йорданова

6. Иван Андонов Иванов

7. Момка Колева Михайлова

8. Янко Николов Николов

9. Георги Иванов Георгиев

ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

1. Боян Пламенов Цветков

2. Виолета Иванова Казакова-Георгиев

3. Николай Георгиев Вълчев

4. Таня Драганова Златкова

Партия на ЗЕЛЕНИТЕ

1. Николай Иванов Гарвански

2. Цветомир Димитров Начев

ПП МЕЧ

1. Зафир Пенчев Гочев

2. Николай Живков Петров

3. Димитър Славов Славов

4. Илия Минчев Минчев

5. Станимир Станчев Димитров

БСДД – БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ

1. Арлин Григоров Антонов

2. Светла Михайлова Милушева

ПП ВЕЛИЧИЕ

1. Росен Тодоров Петров

2. Добромир Йорданов Сотиров

3. Радко Иванчев Радев

4. Стоян Иванов Тодоров

5. Милен Георгиев Неделчев

НИЕ ИДВАМЕ

1. Пламен Петров Петров

2. Мариян Илиев Недев

3. Юрий Велчев Стоянов

4. Ваня Стойкова Иванова

5. Иван Савов Алфьоров

ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ

1. Мартин Михайлов Заимов

2. Георги Николаев Кочев

ЕДИНЕНИЕ

1. Десислава Стоянова Тенева

2. Зойко Никодимов Миленков

3. Данка Георгиева Рангелова

КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ)

1. Владимир Цеков Христов

2. Дамян Атанасов Начев

3. Васил Йорданов Ангелов

4. Василка Димитрова Петрова

5. Васил Христов Узунов

6. Петър Тодоров Чолаков

7. Митко Алексиев Митев

8. Димитър Славов Димитров