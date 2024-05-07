Вижте всички кандидати за депутати от Видин (05-и МИР)

Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 9 юни 2024 г. в 05-и МИР Видин.
ГЕРБ-СДС:
1.Росица Кирова
2.Тихомир Станчев
3.Валери Г. Димитров
4.Александра Рачева
5.Алекс Асенов
6.Стефан Ванчев
7.Дорина Йорданова
8.Никола Лилков
ПП-ДБ:
1.Любен Иванов
2.Андрей Цеков
3.Велин Младенов
4.Мариела Савкова
5.Марин Филчев
6.Стела Стайкова
7.Петър Миланов
8.Радослав Георгиев
ДПС:
1.Иво Цанев
2.Ваньо Костин
3.Светослав Скорчев
4.Калин Петров
5.Светла Ангелова
6.Красимир Колев
7.Адриан Маринов
8.Николай Василев
ПП „Възраждане":
1.Вера Александрова
2.Бисерка Борисова-Спасова
3.Иван Хартарски
4.Любка Георгиева
5.Наташка Базова
6.Дарка Живина
7.Максимка Дечева
БСП:
1.Румен Гечев
2.Найден Йонов
3.Фидел Петров
4.Стефан Стефанов
5.Иван Николов
6.Лъчезар Предоев
7.Татяна Любенова
8.Деян Проданов
ИТН:
1.Милен Милчев
2.Цветан Предов
3.Ивайло Милушев
4.Светослав Цветанов
5.Маргарита Милчева
6.Звезделин Вайтишев
7.Леoнора Лалкова
8.Йоан Христов
Солидарна България:
1.Георги Кадиев
2.Владимир Младенов
3.Павел Петков
4.Кристина Марковска
5.Борислав Борисов
Синя България:
1.Вили Лилков
2.Красимира Елисеева
3.Валери Велков
4.Виолета Дочкова
5.Димитър Тонев
6.Маргарет Димова
7.Верислава Пандолфини
Български възход:
1.Борислав Крумов Василев
2.Цецка Петрова Хаджигеоргиева
3.Благуна Евтимова Николова
4.Цветомир Любенов Цветков
5.Борислав Валериев Христов
6.Елвира Александрова Василева
7.Радослав Василев Костов
Левицата!:
1.Михаил Миков
2.Димитър Велков
3.Зоя Василева
4.Калоян Борисов
5.Йоанна Ортова
6.Тихомир Иванов
7.Владимир Петров
8.Ваня Ставрева
ВМРО-БНД:
1. Петър К. Берон
2.Петьо Цеков
3.Николай П. Петров
4.Лъчезар Кръстев
5.Корнелия Иванова
6.Димчо Георгиев
7.Тодорка Атанасова
ПП МЕЧ:
1. Николай Радулов
2. Людмила Йолова
3. Румяна Дикова
4. Станислав Кънчев
5. Александър Станев