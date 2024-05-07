Вижте всички кандидати за депутати от Видин (05-и МИР)

Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 9 юни 2024 г. в 05-и МИР Видин.

ГЕРБ-СДС:

1.Росица Кирова

2.Тихомир Станчев

3.Валери Г. Димитров

4.Александра Рачева

5.Алекс Асенов

6.Стефан Ванчев

7.Дорина Йорданова

8.Никола Лилков

ПП-ДБ:

1.Любен Иванов

2.Андрей Цеков

3.Велин Младенов

4.Мариела Савкова

5.Марин Филчев

6.Стела Стайкова

7.Петър Миланов

8.Радослав Георгиев

ДПС:

1.Иво Цанев

2.Ваньо Костин

3.Светослав Скорчев

4.Калин Петров

5.Светла Ангелова

6.Красимир Колев

7.Адриан Маринов

8.Николай Василев

ПП „Възраждане":

1.Вера Александрова

2.Бисерка Борисова-Спасова

3.Иван Хартарски

4.Любка Георгиева

5.Наташка Базова

6.Дарка Живина

7.Максимка Дечева

БСП:

1.Румен Гечев

2.Найден Йонов

3.Фидел Петров

4.Стефан Стефанов

5.Иван Николов

6.Лъчезар Предоев

7.Татяна Любенова

8.Деян Проданов

ИТН:

1.Милен Милчев

2.Цветан Предов

3.Ивайло Милушев

4.Светослав Цветанов

5.Маргарита Милчева

6.Звезделин Вайтишев

7.Леoнора Лалкова

8.Йоан Христов

Солидарна България:

1.Георги Кадиев

2.Владимир Младенов

3.Павел Петков

4.Кристина Марковска

5.Борислав Борисов

Синя България:

1.Вили Лилков

2.Красимира Елисеева

3.Валери Велков

4.Виолета Дочкова

5.Димитър Тонев

6.Маргарет Димова

7.Верислава Пандолфини

Български възход:

1.Борислав Крумов Василев

2.Цецка Петрова Хаджигеоргиева

3.Благуна Евтимова Николова

4.Цветомир Любенов Цветков

5.Борислав Валериев Христов

6.Елвира Александрова Василева

7.Радослав Василев Костов

Левицата!:

1.Михаил Миков

2.Димитър Велков

3.Зоя Василева

4.Калоян Борисов

5.Йоанна Ортова

6.Тихомир Иванов

7.Владимир Петров

8.Ваня Ставрева

ВМРО-БНД:

1. Петър К. Берон

2.Петьо Цеков

3.Николай П. Петров

4.Лъчезар Кръстев

5.Корнелия Иванова

6.Димчо Георгиев

7.Тодорка Атанасова

ПП МЕЧ:

1. Николай Радулов

2. Людмила Йолова

3. Румяна Дикова

4. Станислав Кънчев

5. Александър Станев