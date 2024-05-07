Вижте всички кандидати за народни представители в 13-ти МИР - Пазарджик

Коалиция от партии „ГЕРБ - СДС"
1.Екатерина Спасова Гечева-Захариева
2.Валери Стефанов Вълков
3.Дафинка Аспарухова Семерджиева
4.Стефан Неделчев Мирев
5.Борис Александров Владов
6.Борис Димитров Димитров
7.Николай Георгиев Ангелов
8.Малина Георгиева Консулова-Златева
9.Йордан Кирилов Кожухаров
10.Илиян Красимиров Траянов
11.Гергана Димитрова Сеферинкина
12.Светослав Стоянов Рашайков
13.Илия Николов Минчев
14.Елена Иванова Абаджиева
15.Росица Стоянова Георгиева
16.Таня Николаева Генурова
Коалиция от партии „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ"
1.Ивайло Валентинов Шотев
2.Василена Димитрова Загорска
3.Петър Христов Цикалов
4.Виктория Сергеева Вачева
5.Ивайло Ангелов Иванов
6.Никола Цветанов Голомеев
7.Александра Георгиева Станчева
8.Стоян Николов Самунев
9.Надежда Петьова Михайлова
10.Валери Йорданов Петракиев
11.Христо Иванов Дурев
12.Виктория Спасова Димитрова
13.Мартин Богомилов Пенов
14.Костадин Атанасов Шишков
15.Елица Александрова Джуренова-Радева
16.Христо Петров Стефанов
Политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
1.Искра Димитрова Михайлова-Копарова
2.Небие Исмет Кабак
3.Осман Акчай Мурадов
4.Айредин Мустафа Еюпов
5.Цанко Бенчов Молов
6.Мустафа Фейзи Алиш
7.Мехмед Муса Мандраджиев
8.Асан Метин Садък
9.Веселина Николаева Димитрова
10.Фатима Юсуф Дъбева
11.Самир Айдън Коджаали
12.Мустафа Хюсеин Бухов
13.Юлиян Емилов Лещаров
14.Муса Мехмедали Мандраджи
15.Ибрахим Али Фатих
16.Исмаил Ахмедов Сираков
Политическа партия „ВЪЗРАЖДАНЕ"
1 Стоян Николов Таслаков
2 Иван Русинов Маринов
3 Мария Георгиева Джуркова – Пискюлева
4 Иванка Николова Кърджийска
5 Лазарин Панев Николчев
6 Момчил Емилиянов Хаджиев
7. Цвятко Константинов Стефанов
8 Атанас Иванов Атанасов
9 Надежда Димитрова Христоскова
10 Павел Борисов Александров
Коалиция от партии „БСП за БЪЛГАРИЯ"
1.Драгомир Велков Стойнев
2.Петя Николаева Цанкова
3.Лиляна Димитрова Мърхова-Присадникова
4.Жечка Ташева Ташева
5.Веска Димитрова Андонова
6.Васил Георгиев Аврамов
7.Иван Петров Ряхов
8.Димитър Йорданов Жилков
9.Гергана Атанасова Ганева
10.Златка Филипова Златанова
11.Петя Цокова Цокова
12.Димитрия Петкова Митова
Политическа партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД"
1.Андрей Иванов Чорбанов
2.Димитър Стоянов Гърдев
3.Тинко Василев Василев
4.София Карменова Балинова
5.Атанас Петров Петров
6.Петьо Михайлов Новаков
7.Тодор Александров Велчев
8.Иво Бориславов Любенов
9.Яна Венциславова Йотова
10.Димитър Илиев Данчев
11.Илиян Георгиев Йовчев
12.Антон Симеонов Спасов
13.Любка Николаева Димитрова
14.Крум Иванов Иванов
15.Рилка Минкова Галчева
16.Никола Костадинов Колев
Коалиция от партии „СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ"
1.Борислав Владимиров Сертов
2.Асен Володев Дечев
3.Силвия Венцеславова Сиракова
4.Себастиян Благов Нонов
5.Златомир Спасов Николов
6.Николай Стоянов Шопов
7.Петя Тодорова Тоткова
8.Петър Василев Мечкаров
9.Петър Атанасов Георгиев
10.Антон Георгиев Манчев
Коалиция от партии „СИНЯ БЪЛГАРИЯ"
1.Димитър Любомиров Петков
2.Димитрина Георгиева Александрова
3.Малин Стоилов Комсийски
4.Иван Петров Аврамов
5.Пейо Пейов Петраков
6.Марио Александров Кърджев
7.Ивайло Спасов Спасов
8.Гочо Александров Праков
Политическа партия „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД"
1.Николай Йорданов Бозев
2.Ангел Минков Минков
3.Иван Миланов Шопов
4.Виктор Денчев Кантарджиев
5.Иван Николов Иванов
6.Георги Николаев Стойчев
7.Борис Димитров Чинев
Коалиция от партии „ЛЕВИЦАТА!"
1.Лидия Стойкова Стойкова-Чорбанова
2.Стойно Проданов Чачов
3.Боян Любомиров Дуранкев
4.Елена Георгиева Костова-Петкова
5.Мария Ангелова Киркова-Гечева
6.Стоян Георгиев Палийски
7.Катерина Петрова Стойчева
8.Иван Борисов Вучев
9.Нина Илиева Змийчарова-Димова
10.Ангел Минков Сираков
11.Николай Стоянчов Търлев
Политическа партия „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ"
1 Александър Иванов Атанасов
2 Ганчо Костадинов Николов
Политическа партия „НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА"
1.Станимира Цанкова Златкова
2.Петър Генов Генов
Политическа партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ"
1. Любка Иванова Тодорова
2.Боряна Атанасова Янкулова
3.Георги Илиев Йорданов
4.Христо Начев Иванов
Политическа партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ"
1.Юлиан Кръстев Ангелов
2.Стефан Иванов Балабанов
3.Георги Димитров Коприщенов
4.Нина Георгиева Гьошева
5.Величко Ангелов Керин
6.Стефан Бориславов Владов
7.Татяна Борисова Попатанасова
8.Иван Георгиев Гълев
9.Марияна Костадинова Стоянова
10.Мильо Тодоров Милев
11.Румен Иванов Хаджийски
12.Атанаска Николова Дамянова
13.Ивайло Стоянов Докузанов
Политическа партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ
1.Иван Георгиев Столинчев
2.Елиана Андонова Бонева
3.Димитър Николов Петков
4.Янко Петков Василев
5.Марина Боянова Веселинова
6.Ангел Атанасов Спасов
7.Илиян Симеонов Симеонов
8.Данаил Тодоров Данев
9.Георги Сотиров Георгиев
Политическа партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ"
1.Георги Илиев Йорданов
2.Христо Начев Иванов
Политическа партия „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ"
1.Филипа Иванова Каменова
2.Димитър Жоров Сербезов
Коалиция от партии „ЦЕНТЪР"
1.Васил Крумов Божков
2.Петър Георгиев Стефанов
3.Йордан Маринов Тодоров
4.Климент Стефанов Петков
5.Иван Георгиев Казаков
6.Костадин Георгиев Драганов
7.Емил Димитров Лазаров
8.Стоян Венков Георгиев
9.Исмаил Славейков Талипов
10.Иво Иванов Лулчев
Политическа партия „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ"
1.Антоан Стоянов Кръстев
2.Кирил Костадинов Демерджиев
3.Илка Тодорова Велчева
4.Иван Константинов Киселов
5.Николай Тихомиров Петров
6.Димитър Валентинов Борисов
Политическа партия „ГЛАС НАРОДЕН"
1.Добромир Славейков Йорданов
2.Пресиян Димитров Иванов
Политическа партия „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ"
1.Иван Иванов Георгиев
2.Христо Николов Дунчев
3.Светослава Иванова Горанова
Политическа партия „НИЕ ИДВАМЕ"
1.Цветанка Иванова Иванова-Стоянова
Коалиция от партии „НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ"
1.Андриан Димитров Атанасов
2.Стефан Димитров Попов
3.Калин Димитров Владов
4.Добринка Антимова Генчева - Атанасова
5.Благой Любомиров Босаков
6.Диана Минева Георгиева
7.Георги Красимиров Първанов
8.Стоименка Трендафилова Владова
9.Тодор Куртев Цоков
10.Латинка Миткова Петкова
11.Спас Цветанов Шиков
Коалиция от партии „ГРАЖДАНСКИ БЛОК"
1.Десислава Йорданова Костадинова-Гушева
2.Георги Янков Янков
3.Димитър Ангелов Велев
4.Петър Христов Петров
5.Снежана Петрова Лазарова
6.Николина Василева Фиркова
7.Борис Костадинов Фолев
8.Дейвид Дианов Вишев
Политическа партия „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ"
1. Дафин Гълъбов Цанков
2. Бистра Василева Василева
3. Мари Василев Кемчев
4. Цветан Борисов Стоянов
Политическа партия „ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ"
1.Виктор Георгиев Атанасов
Политическа партия „МОРАЛ ЕДИНСТВО ЧЕСТ"
1.Антоанета Анатолиева Линкова
2.Вилимир Юлиянов Митрев
3.Спас Стоянов Кънев
4.Николай Любомиров Павлов
5.Стефан Стоянов Грънчаров
6.Ваньо Николов Найденов
Политическа партия „ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ"
1.Костадин Стефанов Деянов
2.Веселин Георгиев Дургов
3.Красимира Лука Тодорова
Коалиция от партии „НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/"
1.Георги Иванов Янкулов
2.Николай Делчев Георгиев
3.Димитър Николаев Димитров
4.Валентин Иванов Георгиев
5.Георги Димитров Майоров
6.Иванка Борисова
7.Петко Илчев Петков
Коалиция от партии „КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА"
1.Любен Иванов Колев
2.Красимир Сотиров Сотиров
3.Красимир Кирилов Христов
4.Силвия Бойчева Златкова
5.Зоя Иванова Евтимова
Политическа партия „ВЕЛИЧИЕ"
1.Йордан Атанасов Мицикулев
2.Николай Костадинов Николов
3.Христо Василев Янков
4.Лариса Борисова Савова
5.Вихрен Величков Илиев
6.Мария Желева Иванова
7.Лазарина Рангелова Павлова
8.Илия Луков Немски
Политическа партия „ЕДИНЕНИЕ"
1.Стоян Викторов Барев
2.Иванка Георгиева Атанасова
3.Мария Колева Гюлеметова
4.Мариан Ангелов Велев