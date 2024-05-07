Вижте всички кандидати за депутати от Враца (6-и МИР)

Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 9 юни 2024 г. в 06-и МИР Враца.
ГЕРБ-СДС:
1.Красен Кръстев
2. Мартин Харизанов
3.Мирослав Аспарухов
4.Стефан Плешоев
5.Д-р Емил Миленков
6.Дамян Петров
7.Илиян Еленков
8.Мариана Петкова
9.Пламена Цветанова
10.Яна Бецинска
11.Цветомила Христова
12.Илонка Петрова
ПП-ДБ:
1.Деница Симеонова
2.Галя Илиева
3.д-р Тодор Тодоров
4.Деян Войкин
5.Владислава Лакова
6.Ивайло Минков
7. Стефан Красимиров
8.Малинка Кръстева
9.Кирил Кунгалов
10.Радослава Спасова
11.Диан Дамянов
12.Даниела Бресковски
ДПС:
1.Валентин Тончев
2.Каролина Кьолер
3.Христо Найденов
4.Марин Цветков
5.Стефан Вълков
6.Мехти Димитров
7.Христо И. Иванов
8.Светлин Герасимов
9.Стефан Ангелов
10.Вероника Петкова
11.Бранимир Бочев
12.Мирчо Мирчев
ПП „Възраждане":
1.Ивайло Папов
2.Виолин Бинчев
3. Лилиан Петков
4.Димитър В.Георгиев
5.Тихомир Р.Тодоров
6.Цветелина Стефанова
7.Евгени Спасов
БСП:
1.Генади Събков
2. Георги Берчев
3. д-р Митка Лечева
4. Ивайло Иванов
5. Пепи Туртански
6. Йоана Петрова
7. Михаела Тошкова
8. Наташка Маринова – общински съветник
9. Д-р Богомил Павлов
10. Цветан Коцев
11. Юлия Малкетова
12.Христина Белинска
ИТН:
1.Иван Клисурски
2.Цоло Цолов
3.Климент Иларионов
4.Пламен Панчев
5.Илиян Иванов
6.Деница Каменова
Солидарна България:
1.Владимир Владимиров
2.Йордан Гергов
3.Мариела Маринова
4.Милчо Стефанов
5.Георги Павлов
6.Апостол Пилчев
7.Веселин Костов
8.Цветомир Цветанов
9.Огнян Вачов
10.Красимир Николов
Синя България:
1.Петко И. Петков
2.Евгени Генов
3.Ивайло Русинов
4.Мирослав Евтимов
5.Соня Симеонова
6.Георги Василев
7.Диана Димитрова
8.Петър П. Петров
Български възход:
1.Камелия Каменова
2.Георги Василев
3.Цветан Димитров
4.Михаил Иванов
Левицата!:
1.Йордан Малджански
2.Стефка Томова
3.Генчо Линков
ВМРО-БНД:
1.Красимир Богданов
2.Момчил Янков
3.Красимир Ангелов
4.Гергана Ценкова
5.Цветан Симеонов
6.Пламен Кюковски
7.Бетина Иванова
8.Ивайло Иванов
9.Румяна Витньова
10.Цветомир Марков
11.Ивайло Ненков
12.Петьо Цеков
Коалиция „Граждански блок" :
1.Георги Младенов
2. Данаил Николов
3.Евгения Лиловска
4.Камен М. Младенов
5. Илиян Илиев
6.Веселин Тодоров
7.Петър Спасов
БНО:
1. Калин Кръстев
2. Ивайло Кюпарски
ПП Център:
1. Веселин Цветков
2. Гриша Босашки
3. Бано Върбанов
4. Валери Викентиев
5. Ели Илиева
6. Николай Ангелов
Пряка демокрация:
1.Любка Тодорова
ПП МЕЧ:
1. Красимир Манов
2. Мирела Темелкова
3. Адриана Костова
4. Иво Андреев
5. Венцислав Цоновски
6. Петър Кожухаров