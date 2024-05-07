Вижте всички кандидати за депутати от Враца (6-и МИР)

Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 9 юни 2024 г. в 06-и МИР Враца.

ГЕРБ-СДС:

1.Красен Кръстев

2. Мартин Харизанов

3.Мирослав Аспарухов

4.Стефан Плешоев

5.Д-р Емил Миленков

6.Дамян Петров

7.Илиян Еленков

8.Мариана Петкова

9.Пламена Цветанова

10.Яна Бецинска

11.Цветомила Христова

12.Илонка Петрова

ПП-ДБ:

1.Деница Симеонова

2.Галя Илиева

3.д-р Тодор Тодоров

4.Деян Войкин

5.Владислава Лакова

6.Ивайло Минков

7. Стефан Красимиров

8.Малинка Кръстева

9.Кирил Кунгалов

10.Радослава Спасова

11.Диан Дамянов

12.Даниела Бресковски

ДПС:

1.Валентин Тончев

2.Каролина Кьолер

3.Христо Найденов

4.Марин Цветков

5.Стефан Вълков

6.Мехти Димитров

7.Христо И. Иванов

8.Светлин Герасимов

9.Стефан Ангелов

10.Вероника Петкова

11.Бранимир Бочев

12.Мирчо Мирчев

ПП „Възраждане":

1.Ивайло Папов

2.Виолин Бинчев

3. Лилиан Петков

4.Димитър В.Георгиев

5.Тихомир Р.Тодоров

6.Цветелина Стефанова

7.Евгени Спасов

БСП:

1.Генади Събков

2. Георги Берчев

3. д-р Митка Лечева

4. Ивайло Иванов

5. Пепи Туртански

6. Йоана Петрова

7. Михаела Тошкова

8. Наташка Маринова – общински съветник

9. Д-р Богомил Павлов

10. Цветан Коцев

11. Юлия Малкетова

12.Христина Белинска

ИТН:

1.Иван Клисурски

2.Цоло Цолов

3.Климент Иларионов

4.Пламен Панчев

5.Илиян Иванов

6.Деница Каменова

Солидарна България:

1.Владимир Владимиров

2.Йордан Гергов

3.Мариела Маринова

4.Милчо Стефанов

5.Георги Павлов

6.Апостол Пилчев

7.Веселин Костов

8.Цветомир Цветанов

9.Огнян Вачов

10.Красимир Николов

Синя България:

1.Петко И. Петков

2.Евгени Генов

3.Ивайло Русинов

4.Мирослав Евтимов

5.Соня Симеонова

6.Георги Василев

7.Диана Димитрова

8.Петър П. Петров

Български възход:

1.Камелия Каменова

2.Георги Василев

3.Цветан Димитров

4.Михаил Иванов

Левицата!:

1.Йордан Малджански

2.Стефка Томова

3.Генчо Линков

ВМРО-БНД:

1.Красимир Богданов

2.Момчил Янков

3.Красимир Ангелов

4.Гергана Ценкова

5.Цветан Симеонов

6.Пламен Кюковски

7.Бетина Иванова

8.Ивайло Иванов

9.Румяна Витньова

10.Цветомир Марков

11.Ивайло Ненков

12.Петьо Цеков

Коалиция „Граждански блок" :

1.Георги Младенов

2. Данаил Николов

3.Евгения Лиловска

4.Камен М. Младенов

5. Илиян Илиев

6.Веселин Тодоров

7.Петър Спасов

БНО:

1. Калин Кръстев

2. Ивайло Кюпарски

ПП Център:

1. Веселин Цветков

2. Гриша Босашки

3. Бано Върбанов

4. Валери Викентиев

5. Ели Илиева

6. Николай Ангелов

Пряка демокрация:

1.Любка Тодорова

ПП МЕЧ:

1. Красимир Манов

2. Мирела Темелкова

3. Адриана Костова

4. Иво Андреев

5. Венцислав Цоновски

6. Петър Кожухаров