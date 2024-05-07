Вижте всички кандидати за депутати от 27-и МИР - Стара Загора

КП "ГЕРБ - СДС"
1. Красимир Георгиев Вълчев
2. Маноил Минчев Манев
3. Илиана Петкова Жекова
4. Антон Тодоров Тонев
5. Десита Динкова Петкова
6. Пламен Едрев Иванов
7. Красимир Костов Пейчев
8. Манчо Георгиев Димитров
9. Бояна Тихомирова Танева Манова
10. Светлин Стоянов Стойчев
11. Дарина Атанасова Василева
12. Пламен Георгиев Георгиев
13. Светозар Тодоров Ялъмов
14. Ваня Златкова Петрова
15. Пламен Костов Костов
16. Иванка Колева Михайлова
17. Ростислав Здравков Попов
18. Тихомир Грудев Динев
19. Рая Димитрова Драчева
20. Николай Иванов Николов
21. Виктория Минчева Минчева
22. Емил Любославов Трифонов
КП "ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ"
1. Радослав Стефанов Рибарски
2. Атанас Владиславов Славов
3. Радослав Красенов Василев
4. Бончо Григоров Григоров
5. Борислав Руменов Вълчев
6. Явор Велчев Янулов
7. Яница Милканова Господинова
8. Георги Танев Стоянов
9. Станка Стоянова Хърсева
10. Пенка Стайкова Василева
11. Татяна Деянова Гюзелева-Манолова
12. Станислав Енчев Бойчев
13. Магдалена Владимирова Овчарова
14. Стоянка Найденова Андреева
15. Пламен Мартинов Бойчев
16. Стефан Петров Стайков
17. Станислав Сашков Петков
18. Теньо Димов Арабаджиев
19. Надежда Петрова Христова
20. Силяна Юриева Божилова
21. Стефан Стойчев Ганчев
Политическа партия "Движение за права и свободи - ДПС"
1. Халил Реджепов Летифов
2. Иса Емин Бесоолу
3. Николай Тонев Колев
4. Шендоан Ремзи Халит
5. Мехмед Неджми Зейнел
6. Дженал Ниази Топалова Ц Яшар
7. Метин Ялзер Качан
8. Тунджай Рамадан Йoзтюрк
9. Юзеир Али Кенан
10. Иван Енев Костадинов
11. Мелиса Мустафова Черкезова
12. Васил Тодоров Василев
13. Венелина Стефанова Маджарова-Саид
14. Неделчо Радославов Миланов
15. Есмерай Руфкиева Байрямова
16. Айгюн Радванов Хаджиисмаилов
17. Силвия Иванова Иванова
18. Емилиян Цонев Тотев
19. Юлия Емилова Кехайова
20. Ростислав Руменов Лефтеров
21. Зюлер Муталип Емин
22. Ангел Владов Атанасов
Политическа партия "ВЪЗРАЖДАНЕ"
1. Искра Михайлова Михайлова
2. Даниел Станиславов Проданов
3. Димитър Пламенов Пашев
4. Яна Мартинова Динева
5. Ива Серьожева Ангелкова
6. Тодор Руменов Делчев
7. Наталия Данчева Змеева
8. Симеон Тодоров Шопов
9. Дончо Кънчев Радев
10. Красимир Славов Колев
11. Стоил Михайлов Минев
12. Максим Колев Дренчев
13. Стилян Христов Христов
14. Милка Матева Костадинова
15. Диана Георгиева Кирилова
16. Станимир Георгиев Стойчев
17. Венелин Петров Славчев
18. Петър Иванов Динев
19. Богдана Рускова Тонева
20. Георги Пламенов Узунов
21. Илиана Славова Сребрева
22. Галин Господинов Динев
КП "БСП за БЪЛГАРИЯ"
1. Драгомир Велков Стойнев
2. Неделчо Кръстев Маринов
3. Мариана Атанасова Тодорова
4. Георги Димитров Йорданов
5. Галина Куманова Господинова
6. Момчил Донев Ненов
7. Динко Колев Господинов
8. Тодор Стайков Ковачев
9. Пламен Илчев Запрянов
10. Неделин Костадинов Марков
11. Камен Ивов Мартинов
12. Милена Златева Данкова
13. Владимир Любомиров Грамовски
14. Радослав Георгиев Георгиев
15. Мая Лефтерова Славова
16. Стефан Генчев Стойчев
17. Драго Янков Коев
18. Димитър Ганчев Димитров
19. Мария Тодорова Танева
20. Марийка Митева Илиева
21. Димка Колева Нейкова
22. Кристина Иринова Денева
Политическа партия "ИМА ТАКЪВ НАРОД"
1. Александър Николов Вълчев
2. Павела Василева Митова
3. Тихомир Гочев Тенев
4. Живка Михалева Железова
5. Владимир Юриев Радков
6. Николай Русенов Колев
7. Борислава Георгиева Борисова
8. Нели Нейкова Цанева
9. Иван Андреев Андреев
10. Ружа Филипова Андролова
11. Братана Красимирова Кънчева
12. Георги Петров Дачев
13. Николай Ангелов Миков
14. Станимир Колев Иванов
15. Силвия Тодорова Александрова-Георгиева
16. Станислав Димов Танев
17. Стамен Иванов Ведричков
18. Дончо Бончев Йорданов
19. Иванка Иванова Милева
20. Ивелина Павлова Стоянова
21. Соня Костадинова Капсъзова
КП "СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ"
1. Щерьо Атанасов Щерев
2. Йордан Маринов Йорданов
3. Божидар Христов Станчев
4. Мариана Иванова Христова
5. Диана Иванова Искрева-Идиго
6. Венка Панова Василева
7. Владимир Динков Динев
8. Стефан Митрев Димов
9. Галина Иванова Младенова
10. Господин Иванов Иванов
11. Петър Матеев Стоянов
КП "СИНЯ БЪЛГАРИЯ"
1. Борислава Пламенова Пенева
2. Борис Йорданов Тасков
3. Михаил Христов Михов
4. Боян Димитров Славов
5. Юлия Тенева Кючукова
6. Ваня Георгиева Шомова
ПП "БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД"
1. Красимир Христов Янков
2. Генади Белчев Генов
3. Данислав Маринов Дончев
4. Милена Стоянова Бойчева
5. Никол Тенева Нанева
6. Петър Георгиев Карагьозов
7. Драган Георгиев Попов
КП "ЛЕВИЦАТА"
1. Цветeслава Иванова Гълъбова
2. Жара Веселинова Пенева
3. Вяра Николова Захариева
4. Радион Василев Попов
5. Койчо Динчев Койчев
6. Атанас Христов Мангъров
7. Стоян Минчев Стоянов
8. Силвия Иванова Иванова
9. Десислава Ганчева Ракова
10. Светослав Тодоров Тарълов
11. Камелия Димчева Стаматова-Йовчева
12. Панайот Динев Донев
13. Красимир Цанев Цанев
Политическа партия "ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ"
1. Венко Янчев Динев
2. Ангел Димитров Стоянов
3. Андон Недялков Андонов
4. Иван Господинов Иванов
5. Блага Василева Торкова
6. Ели Косева Желязкова
7. Вълчо Господинов Петров
8. Керана Руменова Ангелова
9. Васил Светославов Даскалов
10. Андон Маринов Андонов
11. Красимир Недялков Желязков
Политическа партия "НИЕ ИДВАМЕ"
1. Николай Ангелов Николов
2. Теодор Петров Ангелов
КП "ЦЕНТЪР"
1. Боянка Колева Янкова
2. Румен Василев Стоянов
3. Каролина Георгиева Пенчева
4. Стойчо Христов Чичеков
5. Галина Николаева Киркова
6. Кольо Дончев Колев
7. Нина Минчева Пенчева
8. Тихомир Митев Трифонов
9. Радка Марчева Динева Йолез
10. Ивелин Иванов Христов
11. Детелина Димова Кабакова
12. Светлозар Орлинов Христов
13. Иван Тодоров Иванов
14. Октай Орхан Сали
15. Теодор-Джулиън Георгиев Атанасов
16. Янко Стайков Янков
17. Фатме Саитова Тинева
18. Станимира Нейчева Грозева-Георгиева
19. Станислав Пламенов Иванов
20. Димитър Минев Алексиев
21. Нина Красимирова Иванова-Георгиева
22. Радослав Николаев Донев
Политическа партия "Партия на ЗЕЛЕНИТЕ"
1. Анна Георгиева Кирилова
2. Иван Велев Иванов
Политическа партия "ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ"
1. Георги Петров Мъндев
2. Калин Димитров Крулев
3. Силвия Александрова Цветкова
4. Емил Йорданов Кънев
5. Десислав Маринов Цветков
6. Илиян Росенов Велчев
Политическа партия "ВМРО - БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ"
1. Красимир Симеонов Червилов
2. Атанас Николов Боев
3. Димо Колев Димитров
4. Иван Генков Илиев
5. Валентин Ангелов Ангелов
6. Николай Величков Марков
7. Елеонора Вангелова Динева
8. Владимир Борисов Йорданов
9. Мария Ангелова Нанева
10. Константин Жеков Балабанов
11. Димитър Невилинов Димитров
12. Константин Илчев Делчев
13. Николай Георгиев Киров
14. Илиан Иванов Иванов
15. Манол Димитров Желев
16. Николай Желязков Монев
Политическа партия "ГРАЖДАНСКИ БЛОК"
1. Димитър Милков Ламбовски
2. Нина Стефанова Владимирова
3. Пламен Диянов Димов
4. Тотко Станимиров Ангелов
5. Атанас Димитров Георгиев
6. Памела Тодорова Георгиева
Политическа партия "ГЛАС НАРОДЕН"
1. Маринела Боянова Маргаритова
2. Мариус Валериев Стоянов
3. Веселин Антонов Христов
4. Николай Златев Мушников
Политическа партия "БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "НАРОДНА ДЕМОКРАЦИЯ"
1. Денис Стратиев Генев
2. Иван Николаев Караколев
3. Николай Георгиев Балтаджиев
4. Йордан Атанасов Петров
5. Мариела Георгиева Топалска
6. Зоя Андреева Рангелова
7. Петър Димитров Цветков
8. Ян Ивов Стоименов
9. Орлин Иванов Пандарев
10. Илия Галинов Гюров
11. Мартина Пламенова Шикова
Политическа партия "БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ"
1. Христо Генчев Георгиев
2. Мустафа Али Асан
3. Асен Огнянов Асенов
Политическа партия "МОРАЛ ЕДИНСТВО ЧЕСТ"
1. Красимир Цветков Манов
2. Веселин Веселинов Скравенски
3. Георги Николов Михайлов
4. Калоян Ангелов Атанасов
5. Атанас Тодоров Атанасов
6. Виктор Проданов Янчев
7. Георги Валентинов Георгиев
8. Грозьо Петров Маринов
9. Станимир Бойков Иванов
10. Цветелин Иванов Кирилов
11. Петър Любенов Станков
Политическа партия "ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ"
1. Маргарит Йорданов Карабуров
Политическа партия "НАРОДНА ПАРИТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА"
1. Иван Александров Иванов
2. Недялко Иванов Танев
3. Танка Младенова Попова
4. Теодора Стефанова Славова
КП "НИЕ ГРАЖАНИТЕ"
1. Пламен Панайотов Пасков
2. Димо Нецов Нецов
3. Иван Стефанов Иванов
4. Живко Христов Димитров
5. Тихомир Динев Томов
6. Йонко Станев Димов
КП "КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА"
1. Гарабед Ардашес Минасян
2. Георги Минков Минков
3. Теодора Стоянова Арнаудова
4. Екатерина Величкова Хубчева
5. Михаил Георгиев Михайлов
6. Христо Красимиров Рашев
7. Иван Николов Арнаудов
8. Минко Георгиев Минков
9. Галя Сашева Пенева
КП "НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ"
1. Атанас Ралчев Панчев
2. Михаил Минчев Минчев
3. Милен Петров Петров
4. Йорданка Димитрова Петкова
5. Красимир Минков Ботев
6. Кольо Пенев Бобчев
7. Анелия Атанасова Ваклинова
8. Деян Пейчев Гутев
9. Гочо Димов Жеков
10. Стоил Сребрев Авуски
11. Петър Господинов Петров
12. Румен Георгиев Стамов
13. Юлиана Веселинова Матеева
ПП "ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ"
1. Петко Костадинов Ковачев
2. Михаела Енчева Джонсън
3. Милен Тенчев Тенев
4. Ваня Атанасова Ангелова
5. Цветелина Петрова Костадинова
ПП "БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ"
1. Деян Сашев Александров
2. Галина Пенчева Иванова
3. Виктор Стефанов Вътев
ПП "БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ"
1. Иван Борисов Грозданов
2. Румен Генов Генов
3. Гено Иванов Георгиев
4. Митко Пенев Танев
5. Надежда Иванова Димова-Денева
6. Мирослав Николаев Вълчев
7. Красимира Костадинова Златева
ПП "ВЕЛИЧИЕ"
1. Красимира Петкова Нинова-Катинчарова
2. Стоян Иванов Тодоров
3. Иван Митков Митев
4. Златина Николаева Иванова
ПП "ЕДИНЕНИЕ"
1. Яни Иванов Андреев
2. Милена Драганова Спасова
3. Апостол Устиянов Мушмов
4. Манол Миленов Миланов
5. Димитър Атанасов Атанасов
6. Калоян Багрянов Йорданов
7. Иван Радков Зарков
8. Светослав Жечков Еленков