Вижте всички кандидати за депутати от 28-и МИР - Търговище

КП "ГЕРБ-СДС"
1. Теменужка Петрова Петкова
2. Константин Стоянов Манев
3. Никола Тошков Джамбазов
4. Явор Димитров Александров
5. Мустафа Адемов Ахмедов
6. Анелия Веселинова Ангелова
7. Васил Николаев Богословов
8. Борис Костадинов Димитров
КП "ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ"
1. Илина Симеонова Мутафчиева
2. Стефан Христов Асенов
3. Христо Колев Христов
4. Деан Маринов Русев
5. Елена Димитрова Дамянова
6. Сюлейман Исмаилов Лешков
7. Метин Сабриев Ахмедов
8. Елица Йорданова Христова-Анастасова
ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
1. Джейхан Хасанов Ибрямов
2. Неждет Джевдет Шабан
3. Езхар Хасанова Ибрямова - Сеидова
4. Джем Ямен Яменов
5. Джейхан Ахмедов Ибрямов
6. Сашка Асенова Стефанова
7. Неслихан Кямилова Хамидова
8. Росен Севдалинов Мутафов
ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"
1. Веселин Миленов Вешев
2. Красимир Станимиров Стоилов
3. Чавдар Тодоров Чанков
4. Касим Юстюнгел Садък
5. Иван Йорданов Петров
6. Драгомир Стоянов Драганов
7. Галина Георгиева Спасова
8. Мирослав Стойчев Кьосев
КП "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ"
1. Йорданка Стефанова Георгиева
2. Десислава Евгениева Петрова
3. Светослав Христов Загоров
4. Павлинка Иванова Тасева
5. Диян Руменов Рафаилов
6. Християн Цветанов Цонев
7. Деница Константинова Костова
8. Тодор Тодоров Атанасов
Политическа партия "ИМА ТАКЪВ НАРОД"
1. Тезджан Исмаил Сабри
2. Васил Стефанов Иванов
3. Илиян Мариов Иванов
4. Михаил Чавдаров Рогачев
ПП "СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ"
1. Радмила Радева Сапунджиева
2. Ралица Николова Димова
3. Валентина Пенева Върбанова
4. Цветелина Николаева Петкова
5. Русан Борисов Лазаров
КП "СИНЯ БЪЛГАРИЯ"
1. Христо Иванов Радев
2. Гергана Викторова Велева
3. АннаЦМария Бисерова Христова
4. Наталия Олег Шулика - Фотакиева
ПП "БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД"
1. Сашо Стефанов Евлогиев
2. Мариян Бориславов Дерменджиев
3. Стоян Василев Стоянов
4. Никола Иванов Начев
КОАЛИЦИЯ "ЛЕВИЦАТА"
1. Светлозар Стоянов Златев
2. Ивайло Павлов Първанов
3. Андрей Димов Георгиев
4. Петър Данчев Илиев
5. Венцислав Маринов Илиев
6. Милен Николаев Манев
7. Бисер Йосифов Тодоров
8. Венцислав Пенев Иванов
ПП "ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ"
1. Христо Христов Дунчев
2. Георги Христов Търнев
ПП "ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ"
1. Евгений Вълев Тенев
2. Иван Михайлов Дончовски
КП "ГРАЖДАНСКИ БЛОК"
1. Ешреф Хасанов Ешрефов
2. Джефер Хасанов Ешрефов
3. Захари Пламенов Стефанов
4. Петя Пенчева Янева
5. Ешреф Хюсеин Ешреф
6. Иван Руменов Димитров
7. Мустафа Алиев Мустафов
8. Хатче Джеферова Хасанова
КП "НИЕ ГРАЖДАНИТЕ"
1. Мадлена Николова Пенчева - Кирчева
2. Ася Иванова Иванова
3. Андрей Димитров Попов
4. Димитър Маринов Панайотов
КОАЛИЦИЯ ЦЕНТЪР
1. Тоника Колева Колева
2. Хасан Ешрефов Хасанов
3. Галина Стефанова Мирчева
4. Младен Любенов Донев
5. Стелиян Иванов Стоянов
6. Мартин Надков Маринов
7. Иван Панайотов Ваков
8. Дико Проданов Стамов
ПП "БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НОВА ДЕМОКРАЦИЯ"
1. Елена Кирилова Ваташка
2. Младен Сашков Михайлов
3. Йохан Николаев Киров
4. Ивайло Пламенов Христов
КП "КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА"
1. Силвия Чернева Георгиева
2. Цветан Димитров Стоянов
3. Венцислав Иванов Нинов
4. Петя Ивайлова Стоянова
ПП "ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ"
1. Емил Йорданов Кънев
2. Десислав Маринов Цветков
ПП "НИЕ ИДВАМЕ"
1. Цветан Иванов Цонев
ПП "БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ - БНО"
1. Евелина Валентинова Димитрова
2. Мартин Славов Кехайов
ПП "МОРАЛ ЕДИНСТВО ЧЕСТ"
1. Гергана Павлова Колева
2. Валентин Иванов Георгиев
3. Владимир Петров Панайотов
4. Деница Иванова Тодорова
5. Ивайло Максимов Атанасов
ПП "БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ"
1. Димитър Николов Димитров
2. Любомир Георгиев Димитров
3. Веселка Милчева Василева - Аризанова
4. Кръстю Кирилов Кръстев
ПП "ГЛАС НАРОДЕН"
1. Александър Христов Демирев
2. Николай Руменов Радев
3. Николай Стефанов Ангелов
ПП "НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА"
1. Иван Ганчев Маринов
2. Милен Руменов Панчев
ПП "ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ"
1. Милен Благоев Стоянов
2. Костадин Стефанов Деянов
ПП "ЕДИНЕНИЕ"
1. Павел Атанасов Костадинов
2.Илия Костадинов Костадинов
3.Мария Йорданова Атанасова
ПП "ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ"
1. Андрей Александрович Ваховски
КП "НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ"
1. Валентин Груев Григоров
2. Азис Азизов Мехмедов
3. Безат Безат Ахмед
4. Пламен Стефанов Петров
5. Атанас Стефанов Петров
6. Веселин Стоянов Веселинов
ПП "БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ /БСДП/"
1. Неделчо Костадинов Неделчев
2. Десислава Георгиева Георгиева
ПП "ВЕЛИЧИЕ"
1. Илонка Борисова Иванова
2. Ивелина Кирилова Николова
3. Едис Гюнай Муса
4. Светослав Иванов Топалов
5. Генади Колев Георгиев
ПП "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ"
1. Евгени Петков Коев
2. Милчо Димитров Марков
3. Цветомир Анчев Анчев
4. Георги Мирославов Георгиев
5. Георги Петров Дракалиев
6. Николай Георгиев Стоянов
7. Емилия Аврамова Колева
8. Явор Цеков Якимов