Вижте всички кандидати за депутати от 17-и МИР – Пловдив-област

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Вижте всички кандидати за депутати от Пловдивска област - 17-и многомандатен избирателен район, който изпраща в парламента 11 народни представители.

ГЕРБ-СДС

Цвета Вълчева Караянчева

Иван Йовков Червенков

Йордан Стоянов Кръстанов

Младен Николов Шишков

Доньо Тодоров Тодоров

Пламен Димитров Спасов

Александър Бисеров Иванов

Весела Иванова Тошкова

Живко Иванов Здравков

Цветелина Костадинова Дурданова

Иван Николов Петков

Асен Стоянов Витанов

Ваня Ангелова Лазарова

Петър Димитров Матрев

Ивайло Стефанов Сираков

Иван Дончев Мусеров

Нели Маринова Минчева

Пантелей Атанасов Тодоров

Румяна Димитрова Апостолова

Кристиан Владимиров Йосифов

Генчо Добрев Кинаров

Енислав Стоянов Велков

ПП-ДБ

Богдан Валериев Богданов

Катя Максимова Панева

Христо Йорданов Даскалов

Андрей Димов Кръстев

Антония Тодорова Добрева

Георги Иванов Гюлев

Кристина Трифонова Влашка

Константин Петков Смиленов

Павел Милков Бодушки

Георги Борисов Качев

Деница Иванова Георгиева

Никола Димитров Мандев

Христо Николаев Близнаков

Петър Жечев Радевски

Димитър Иванов Въчков

Цветелина Иванова Атанасова

Йордан Антонов Джамбазов

Евелин Николов Ангелов

Владимир Бонов Славенски

ДПС



Рамадан Байрам Аталай

Ердуан Сали Мехмед

Джемил Ахмед Караали

Денис Себахтин Христова

Сезгин Ариф Мехмед

Селим Айнур Емин

Сюзан Орхан Моллаюсеин

Ахмад Луай Мохамед Рифат Ал-Юсеф

Стелиян Пламенов Шалски

Рангел Христов Божков

Ердем Ерол Читали

Надя Стефанова Манолова

Сибел Юксел Рамаданова

Сабри Халилов Кърмаджиев

Суат Бирол Али

Онур Фетхи Мурад

Джанер Иляз Яхачауш

Атанас Иванов Василев

Ахмед Адемов Ислямов

Берна Мехмед Смаил

Бирджан Ерджан Алимолла

Кемал Мустафов Тинев

"Възраждане"

Кръстьо Стоянов Врачев

Димитър Валентинов Гюрев

Чавдар Ангелов Земярски

Румяна Иванова Иванова

Георги Янков Самаров

Ангелина Тодорова Русинова

Владимир Христов Топалов

Маргарита Димова Димова

Стойчо Димитров Босев

Димитър Емилов Махнев

Иванка Славчева Танчевска

БСП за България

Веска Маринова Ненчева

Ралица Костадинова Сатанска

Мария Петкова Мустакова

Иван Йосифов Яков

Запрян Трифонов Христев

Симеон Рангелов Иванов

Тодор Рашков Личев

Алекс Цеков Гигов

Илиян Стоев Марков

Никола Петков Иванов

ИТН

Станислав Светозаров Балабанов

Лъчезар Иванов Бакърджиев

Васил Атанасов Петлешков

Иван Веселинов Генов

Радослав Ангелов Ангелов

Мария Иванова Минчева

Костадин Петров Кеков

Владимир Иванов Недялков

Георги Костадинов Червенков

Христин Димитров Димитров

Росина Тодорова Дойчевска

Боян Илиев Чалъков

Захари Михайлов Захариев

Кирил Стоянов Дешев

„Солидарна България"

Атанас Илиев Кръстев

Марин Стефанов Ножаров

Георги Стоянов Батакчиев

Борислав Владимиров Сертов

Иван Гошев Стойков

Емил Кирилов Хаджиев

Мартин Леонидов Бурнарски

Румен Минков Минков

Георги Тодоров Начев

Огнян Петров Найденов

Иван Димитров Гюров

Георги Борисов Топузов

Петър Василев Гидженов

Детелин Весков Кънчев

Иван Красимиров Попов

Николай Стефанов Андонов

„Синя България"

Борис Янков Ячев

Елена Филипова Филева

Костадин Николов Дамянов

Александър Андонов Андонов

Надежда Асенова Гърбева

Евгени Коцев Костенаров

Галина Петкова Карауланова

Андон Боянов Андонов

Иван Добрев Шишков

Пенка Иванова Деведжиева

Евгени Аргиров Караиванов

Манол Иванов Чакъров

Тодор Иванов Танковски

Димитрийка Петкова Лалова

Емануил Йорданов Запрянов

Георги Фотев Белев

„Български възход"

Димитър Ангелов Чолаков

Яни Панайотов Иванов

Апостол Панков Тименов

Атанас Борисов Къцов

Мария Димитрова Колева

Христо Христов Боричев

Генка Стефанова Дребчева

Недко Стоилов Стоянов

София Василева Илиева

Димитър Александров Ковачев

Димитър Илиев Илиев

Христо Николов Христов

"Левицата!"

Александър Андреев Андреев

Мариян Тонев Дечев

Иван Цвятков Хаджийски

Христина Александрова Жукова

Лидия Василева Данчева

Георги Костадинов Илчев

Николай Шанков Бонев

Найден Павлов Павлов

Христо Тодоров Кисов

Иван Димов Зънзов

ВМРО

Никола Георгиев Ликов

Светлозар Аргиров Янков

Диана Запрянова Барабанова

Венцислав Георгиев Михалакев

Даниела Тодорова Пирянкова

Пламен Тодоров Кабаков

Радослав Иванов Угренов

Димитър Юриев Димитров

Петя Любенова Гогова

Димитър Иванов Трунгов

Стоянка Тодорова Николова

Стефан Йорданов Послийски

„Ние идваме"

Гънчо Койчев Гънчев

Деница Нешева Чонова

Живка Ангелова Атанасова

Владимир Николов Чанков

Красимир Георгиев Димитров

Зарко Крумов Матев

Мария Вескова Малчева

Асен Димитров Панайотов

Атанас Николов Гургов

Виолета Петрова Манолова

Любомир Спиридонов Раков

„Зелено движение"

Мая Христова Христозова

Тома Георгиев Белев

Даниел Стефанов Начев

Иван Василев Бояджиев

Стоилко Николов Апостолов

Христо Трайков Граматиков

Мария Иванова Кръстанова

Даниел Иванов Ангелов

Екатерина Любомирова Великова

„Глас народен"

Стоян Сашов Кръстанов

Йордан Иванов Атанасов

Красимир Владимиров Куцаров

Драгомир Александров Стоянов

Теодора Иванова Георгиева

„Граждански блок"

Стефан Христев Шипкалиев

Ива Любомирова Христова

Георги Димитров Чинин

Люба Петрова Шопова

Янка Христова Атанасова

Милена Стефанова Шипкалиева

Люба Илиева Шопова

Лазар Кирилов Бакалов

Невена Василева Нешева

„Народна партия "Истината и само истината"

Атанас Георгиев Танев

Христо Велинов Стоянов

„Неутрална България"

Марко Христев Петров

Димитър Павлов Шишков

Кръстьо Запрянов Цветков

Иванка Господинова Хаджиева

Гошо Петров Дамянов

Петко Ангелов Петков

Иван Тотев Стоянов

Валерий Благоев Бръмбаров

Методи Иванов Спасов

Стоян Крумов Мирчев

Васил Петров Пачалиев

Вълю Раев Илиев

Христо Димитров Шишков

„Български съюз за директна демокрация"

Вилина Димитрова Дишева

Саша Видева Видева

„Общество за нова България"

Венелина Венкова Балтаджиева

Надежда Косева Йорданова-Рамдан

Михаил Костадинов Влахов

Иван Ненков Нейчев

Рафаел Йоан Левиев

„Партия на зелените"

Михаил Емилов Груев

Георги Петров Петров

Евтим Георгиев Лозанов

„Пряка демокрация"

Атанас Василев Василев

Славко Василев Дончев

Антоанета Стефанова Джельова

Георги Богоев Богоев

Никола Петров Кайряков

Живко Петров Стоев

„Български гласъ"

Михаил Янков Мутафчиев

Марчело Стоянов Ризов

Васил Георгиев Адамов

Здравец Николов Хайтов

Славка Богданова Цакова

Стоян Красимиров Огнянов

Димитър Йорданов Касъмов

„Ние, гражданите"

Чавдар Демиров Борачев

Искра Благоева Павлова

Цвета Иванова Павлова

Камен Ненчев Илиев

Силвия Милчева Тошева

Лозан Благов Пенов

Иван Благоев Кочев

„Център"

Румен Василев Стоянов

Николай Гавраилов Чилингиров

Фанка Божкова Владимирова

Златко Димитров Павлов

Недялка Пламенова Рангелова

Николай Денков Гидиков

Ангел Иванов Иванов

Фикрет Хюдаетов Шабанов

Боньо Дончев Кърджалийски

Стоян Христов Каменов

Анастас Иванов Костов

Атанас Йорданов Петков

Жанко Димитров Бояджиев

Ивайло Дончев Дeнев

Добромир Павлев Иванов

Емил Тодоров Цветков

Спас Стоянов Абрашев

„Български национален съюз „Нова демокрация"

Георги Христов Бонев

Атанас Ангелов Петров

Георги Славчев Крънчев

Йордан Атанасов Петров

Галин Недялков Петров

Орлин Иванов Пандарев

Йохан Николаев Киров

Марина Боянова Веселинова

Кирил Костадинов Чинов

Живка Стойчева Стойчева

Анелия Христова Христова-Кирилова

„Морал, единство, чест"

Красимир Димчев Дончев

Марин Георгиев Поповски

Иван Калоферов Калоферов

Борислав Атанасов Георгиев

Марчело Иванов Вълков

Тодор Руменов Алексиев

Веселина Стефанова Ангелова

Светослав Жоров Лавчиев

Димитър Данчев Данев

Иван Василев Трифонов

Георги Петров Коловски

Стефка Николова Николова

„Българско национално обединение"

Петър Евтимов Евтимов

Теодор Лъчезаров Захариев

„Единение"

Николай Костадинов Найденов

Николай Емануилов Янков

Иванка Георгиева Атанасова

Мариан Ангелов Велев

Николай Петков Камбуров

Александър Георгиев Кошов

Анелия Георгиева Георгиева

Рангел Тодоров Николов

Теодора Петрова Кръстева

Найден Славов Стайков

Петър Асенов Казаков

Христо Георгиев Стоянов

„Величие"

Дарин Димитров Георгиев

Костадин Илиев Хаджийски

Ивайло Валентинов Симеонов

Димитър Пламенов Захариев

Христо Стефанов Стефанов

Димитър Иванов Тосев

Димитър Иванов Тухлов

Христо Димитров Нечев

Ема Делчева Карачоджукова

Никола Пламенов Минков

Илия Луков Немски

„Коалиция на розата"

Стефан Иванов Методиев

Благой Атанасов Савов

Георги Стоянов Захариев

Димитър Петров Методиев

Милчо Райков Минчев

Петка Иванова Димитрова

Ивайло Атанасов Василев

Златка Вълкова Иванова

Стефан Георгиев Харизанов

Любомир Иванов Славков

Лъчезар Димитров Димитров

Николай Кунев Колев

„За велика България"

Рада Семкова Марова