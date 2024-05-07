Вижте всички кандидати за депутати от 18-и МИР - Разград

Разград
ГЕРБ-СДС
1. Делян Александров Добрев
2. Гюнай Хюсмен Хюсмен
3. Владимир Димитров Димитров
4. Теодор Борисов Ролев
5. Валентина Маркова Френкева-Белчева
6. Христо Йорданов Аргилов
7. Цветомир Сашков Цонев
8. Мустафа Гюрджанов Мустафов
КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ДБ
1. Антоанета Димитрова Цонева
2. Джипо Николов Джипов
3. Онур Сали Гьочгелди
4. Мирослав Тодоров Грънчаров
5. Митко Иванов Ханчев
6. Диана Ангелова Нейкова
7. Евгени Пенев Енчев
8. Ирина Маринова Бакърджиева
ДПС
1. Джевдет Ибрям Чакъров
2. Хабибе Кязим Расим
3. Мехмед Реджеб Салим
4. Едис Рухиев Даудов
5. Севим Халилова Рамаданова
6. Анифе Алиосманова Салиева
7. Зейнеб Кязим Халил
8. Шукри Мехмедов Джамферов
Възраждане
1. Ивайло Иванов Хъневски
2. Станислав Димитров Ангелов
3. Венцислав Михайлов Георгиев
4. Йорданка Христова Отт
5. Касим Юстюнгел Садък
6. Сийка Иванова Американова
БСП за БЪЛГАРИЯ
1. Симеон Славчев Славчев
2. Николай Пламенов Пенчев
3. Кремена Рашкова Радева
4. Найден Хинков Късов
5. Гретина Руменова Колева
6. Цветомир Стоянов Савов
7. Станислав Веселинов Стоянов
8. Галин Николов Савов
ИМА ТАКЪВ НАРОД
1. Тезджан Искамил Сабри
2. Мариян Любомиров Радев
3. Силвия Веселинова Матеева
4. Мартин Василев Капралов
5. Блага Тодорова Димитрова
6. Милен Петранов Русев
СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ
1. Симеон Панов Изворов
2. Али Байрямов Буковски
3. Снежана Иванова Желязкова
СИНЯ БЪЛГАРИЯ
1. Йосиф Трифонов Новаков
2. Бисер Ганчев Николов
3. Ирина Стоянова Иванова
4. Анелия Петкова Костурова
5. Лилия Огнянова Каранейчева
БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
1. Симона Мариусова Христова
2. Драган Георгиев Попов
ЛЕВИЦАТА!
1. Милен Христов Христов
2. Цветанка Цонева Цонева
3. Емил Стефанов Дочев
4. Петър Манев Петров
5. Пламен Киранов Маринов
ПП МЕЧ
1. Камелия Росенова Кръстева
2. Румен Цанков Колев
3. Недрет Джемал Асенов
Център
1. Диян Юлиян Димов
2. Боян Ванев Маринов
3. Димо Красимиров Димов
4. Станимир Райков Стойчев
5. Павел Петков Миров
6. Павлин Маринов Павлов
ПП Народна партия Истината и само истината
1. Иван Ганчев Маринов
2. Милен Руменов Панчев
3. Юлиян Мишев Ангелов
БНО
1. Миню Стайков Стайков
2. Филип Людмилов Каменов
Български национален съьз – НД
1. Наум Асенов Наумов
2. Костадин Панайотов Димитров
3. Цветан Райков Младенов
ПП Глас Народен
1. Михаил Ростиславов Русинов
2. Симеон Георгиев Златарев
3. Искра Ангелова Димитрова
4. Димитър Йорданов Запрянов
Пряка Демокрация
1. Георги Тодоров Тодоров
2. Мирослав Николаев Станчев
Политичаска партия Български Гласъ
1. Васил Димитров Петров
2. Виолина Христова Каменова
3. Дилян Добромиров Муткуров
4. Диян Христов Йорданов
КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА
1. Николай Петров Минков
2. Румен Огнянов Гълъбов
3. Лидия Тодорова Ташева
4. Пламен Теодосиев Иванов
НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/
1. Кирил Владимиров Гумнеров
2. Валентин Боянов Хараламбиев
3. Камен Ненчев Илиев
4. Веселин Василев Вътев
КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ)
1. Танер Гафур Илияз
2. Шенол Гафур Илияз
3. Нурай Али Федаил
ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ
1. Кремена Красимирова Николова
2. Татяна Йорданова Лисичкова
ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
1. Младен Минков Аспарухов
2. Емил Боянов Гиздов
3. Ростислав Христов Касабов
4. Асен Иванов Даскалов
5. Пресиян Петров Костадинов
6. Николай Цветомиров Петров
7. Деян Ангелов Стайков
8. Владо Владимиров Владов
ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ
1. Йоанна Радославова Колева
2. Цветелин Георгиев Гергов
Партия на ЗЕЛЕНИТЕ
1. Борислав Атанасов Даскалов
2. Георги Недялков Славчев
БСДД – БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ
1. Тони Димитров Баждаров
2. Цветан Борисов Стоянов
ПП ВЕЛИЧИЕ
1. Калин Иванов Тухлов
2. Йоанна Миленова Ганева
3. Мирослав Стефанов Йотов
4. Иван Маринов Джунлиев
НИЕ ИДВАМЕ
1. Зорница Димитрова Дикова-Ранева
Зелено движение
1. Ивайло Георгиев Стоименов
2. Райна Дацева Николова - Стоименова
3. Ростислав Юриев Кандиларов
ЕДИНЕНИЕ
1. Красимир Радославов Кутев
2. Радостин Илиянов Йорданов
3. Джамал Джамалов Ахмедов
КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ)
1. Иван Пенчев Пенчев
2. Владимир Николаевич Жбанов