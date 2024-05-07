Вижте всички кандидати за депутати от 11-и МИР - Ловеч

Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 9 юни 2024 г. в 11-и МИР Ловеч.

ГЕРБ-СДС

Николай Нанков Нанков

Ирина Любенова Митева

Красимир Драгнев Батолов

Красимир Цанков Дончев

Иван Радославов Цветанов

Андриана Йорданова Младенова

Виктор Юлиянов Симеонов

Павлин Йовков Йотов

ПП-ДБ

Искрен Цветославов Арабаджиев

Ирен Сергеева Кривошиева – Досева

Иван Романов Цветков

Мирослав Василев Йонков

Пламен Якимов Георгиев

Станимир Петров Краевски

Владимиров Панчев Ганчев

Свилен Цонев Андреев

ДПС

Атидже Байрямова Алиева-Вели

Красимир Огнянов Красимиров

Исай Младенов Милев

Мюслюм Шабанали Дурмуш

Сашо Мирославов Иванов

Синан Сабет Емин

Виктория Добромирова Въцова

Божидар Христов Митков

ВЪЗРАЖДАНЕ

Ивелин Първанов Първанов

Милен Василев Белев

Глория Емилова Данчева

Моника Петрова Петрова

Марин Нинов Генов

Юлия Станчева Василева

Снежана Георгиева Линджова

Ташо Цвятков Цоков

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Ирена Тодорова Анастасова

Младен Павлев Богдански

Борислав Иванов Илевски

Тодор Иванов Тодоров

Христомир Лазаров Маринов

Мария Валентинова Николова

Иво Асенов Манов

Валентина Венциславова Георгиева

ИТН

Филип Маринов Станев

Цветелина Николаева Георгиева

Биляна Станимирова Атанасова

Милка Момчилова Андреева

СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ

Ивайло Цветанов Баровски

Соня Валериева Стоянова

Марио Иванов Петков

Евгений Драгомиров Кавалски

СИНЯ БЪЛГАРИЯ

Марин Тодоров Вутов

Цветан Валентинов Георгиев

Яна Диянова Борисова

Хрисимира Иванова Стайковска

Георги Валентинов Георгиев

Минчо Стефанов Копрински

Йоана Емилова Илиева

Марияна Веселинова Стоянова

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

Антон Ненков Димитров

Христо Цанков Стоянов

Дарин Богданов Тошев

Илия Милчев Христов

Ивайло Петров Атев

Данислав Маринов Дончев

Мария Миткова Колева

Христо Йорданов Христов

ЛЕВИЦАТА

Гриша Нешев Нинов

Евгени Милков Елисеев

Виктория Тодорова Кръстева

Иван Петков Георгиев

Веселина Христова Исикийска

Иван Митев Газдов

ЕДИНЕНИЕ

Ралица Христова Димитрова

Никола Йорданов Тодоров

Ивайло Василев Димитров

Хашим Мустафов Реджебов

ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ

Светослав Тодоров Тодоров

Валентин Стефанов Недев

Светослав Димитров Димитров.

ВЕЛИЧИЕ

Ирена Николаева Негинова

Йордан Атанасов Мицикулев

Пламен Деянов Петров

Владимир Николов Николов

КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА

Стефан Йосифов Гецов

Маргарита Иванова Любенова

Росица Цветкова Шотинска

Добромир Георгиев Димитров

ГРАЖДАНСКИ БЛОК

Филип Игнатов Филипов

Цветелин Иванов Кочев

Валери Гюлчев Павлов

НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ

Стойко Пелов Стойков

Румен Стоянов Йорданов

Пламен Георгиев Александров

Йонита Цветанова Курданска

Тодор Атанасов Тодоров

Ивайло Тодоров Ценов

НИЕ ИДВАМЕ

Марин Маринов Ичев

Иван Петров Пръвчев

Людмил Митков Кехайов

Румен Спасов Иванов

ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ

Грета Иванова Йорданова

Христо Спасов Йорданов

БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ"

Румен Стоименов Ночев

Емил Ясенов Бошнаков

Красимира Илианова Милчева

Даниела Атанасова Петрова

Кристиян Иванов Димитров

БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ

Таско Цанчев Тасков

Златко Спасов Здравков

Силвия Здравкова Златкова

Николай Христов Ангелов

Любомир Евгениев Александров

Йоана Руменова Арабаджиева

Румен Илиев Арабаджиев

Владимир Георгиев Пенев

ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

Петко Минчев Минков

Радослав Василев Цанков

Георги Тотев Георгиев

Силвия Христова Костадинова

Моника Прашкова Тонкова – Генчева

Младена Димитрова Екова

НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/

Кирил Владимиров Гумнеров

Ивайло Стефанов Стефанов

Ясен Юриев Стоянов

Пламен Лалев Герганов

ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ

Иван Велев Иванов

Димитър Цветанов Тодоров

Христо Николов Дунчев

ГЛАС НАРОДЕН

Дончо Мончев Върбанов

Иван Христов Минев

Генчо Христов Цонев

БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ

Албена Георгиева Митева

Дафин Гълъбов Цанков

ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

Атанас Тодоров Гарфалски

МОРАЛ ЕДИНСТВО ЧЕСТ

Христо Цветанов Расташки

Калчо Найденов Марешки

Валери Мариянов Димитров

Кремена Андреева Андреева

ЦЕНТЪР

Роман Кирилов Банев

Метин Яшар Али

Паоло Спасов Панчев

БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ"

Румен Стоименов Ночев

Емил Ясенов Бошнаков

Красимира Илианова Милчева

Даниела Атанасова Петрова

Кристиян Иванов Димитров

ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

Валя Иванова Петрова

Петър Иванов Димитров

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ

Димитър Стефанов Бунов

Асен Огнянов Асенов

НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА

Красимир Радев Александров

Станислав Емилов Сашев

Симеон Стоянов Тодоров