Вижте всички кандидати за депутати от 15-и МИР - Плевен

Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 9 юни 2024 г. в 15-и МИР Плевен.

ГЕРБ-СДС

Пламен Тачев Петров

Валери Пламенов Лачовски

Тодор Пламенов Иванов

Йоана Даниелова Дичкова

Димитър Петев Тончев

Рая Бисерова Драгоева

Ралица Мирославова Цветанова

Виолина Атанасова Вълева-Лопез

Ивайло Иванов Даков

Тони Николаев Доров

Цветан Любчов Попов

Борислав Светлинов Борисов

Светослава Николаева Конова

Радослав Радославов Хитов

Йоана Георгиева Георгиева

Огнян Василев Симеонов

ПП-ДБ

Богдан Валериев Богданов

Свилен Петров Трифонов

Виолета Георгиева Иеремиева

Драгомир Бориславов Рангелов

Ангел Данчев Йорданов

Людмил Георгиев Софрониев

Тодор Георгиев Еленков

Антон Петров Димитров

Константин Димитров Господинов

Петя Валериева Николова

Златко Илиев Урумов

Александър Драгомиров Ганчев

Владимир Тодоров Цветков

Иван Михайлов Мишев

Александър Пенков Йотков

Елена Иванова Илиева

ДПС

Марио Киров Рангелов

Радослав Петров Иванов

Васил Методиев Петков

Айлян Гюнайдънов Пашала

Стефан Тошков Стефанов

Юлиян Александров Йовков

Валентин Петров Банчев

Емил Методиев Шишманов

Катерина Георгиева Миткинска

Добромир Пламенов Маринов

Агнеса Драгомирова Алексиева

Накрие Кемалова Селейдинова

Йосиф Генадиев Илиев

Исмаил Ертурулов Гюлянлиев

Асен Красимиров Асенов

Илиан Севелинов Селимски

ВЪЗРАЖДАНЕ

Ивелин Първанов Първанов

Кирил Тодоров Тодоров

Николай Ивалинов Иванов

Тихомир Радославов Стойков

Нели Иванова Симеонова

Ивайло Мариянов Ивайлов

Ралица Петрова Мусакова - Гетева

Богомил Георгиев Димитров

Ирина Петрова Ценкова

Диан Иванов Янков

Емил Ангелов Атанасов

БСП

Георги Страхилов Свиленски

Стефан Иванов Бурджев

Антонио Владимиров Василев

Татяна Борисова Кюркчиева

Руслан Георгиев Тасин

Светла Милчева Илиева

Анжела Венциславова Вайкарова

Толя Димитрова Първанова

Симеон Цонов Цонов

Румен Иванов Иванов

ИТН

Станислав Тодоров Трифонов

Александър Атанасов Александров

Христинка Илийчева Иванова

Федя Стефанов Анов

Гергана Красимирова Богданова

Ралица Николова Рачева

Галина Миткова Дякова

Симеон Димитров Пацов

Димитър Ангелов Ангелов

Красимир Георгиев Иванов

СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ

Юлиян Милчев Ненчев

Илия Николов Николов

Поля Христова Коларова-Цветкова

Христо Димитров Киров

Нора Анчева Симеонова

Бисер Иванов Варнаджиев

Наталия Христова Петрова

Любка Живкова Бумбарова

Красимир Петров Тодоров

Николай Генов Колев

Красимир Димитров Тунев

Силвия Димитрова Александрова

Огнян Ангелов Попов

Мая Найденова Иванова

Мирослав Митев Георгиев

Иван Филипов Иванов

СИНЯ БЪЛГАРИЯ

Иван Пламенов Петков

Ивана Невелинова Маринова

Мариян Евтимов Лазаров

Стефан Димитров Петков

Захари Янев Петков

Андриана Данаилова Илиева

Християн Божидаров Петров

Камелия Георгиева Джанабетска

Тихомир Будиславов Иванов

Силвия Руменова Маринова

Христо Цветанов Цветанов

Силвия Илиева Илиева

Тихомир Маринов Маринов

Калоян Недков Начев

Богдан Калинов Беров

Сашо Христов Радоловски

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

Веселка Венкова Венкова

Юри Петков Йорданов

Семьон Ценов Вълов

Евгения Георгиева Николова

Нели Маринова Кючукова-Лазарова

Йордан Весков Мишев

Владислав Динков Гюрецов

Николай Захариев Иванов

Преслав Ивайлов Дянков

Нина Георгиева Цветанова

Владислав Йотов Диков

Цветан Георгиев Трифонов

Румен Ноев Ноев

Лиляна Лакова Филипова

Росен Пачев Маринов

Станислав Веселинов Георгиев

ЛЕВИЦАТА

Янко Любенов Янев

Иван Дянков Пачев

Деница Иванова Иванова

Красимир Веселинов Иванов

Огнян Божинов Янчев

Николай Стефанов Добрев

Валентин Любомиров Пандинов

Веселин Николаев Радев

Мирослав Росенов Кунев

Християн Марио Ангелов

Момчил Петров Стоянов

Галя Йотова Лазарова

Елка Любенова Иванова

Михаил Петков Блъсков

Александър Спасов Трайков

ПП ВЕЛИЧИЕ

Христо Симеонов Борисов

Десислава Иванова Николова

Илия Цоков Илиев

Калин Илчев Илиев

Деян Милко Петров

Калоян Стоянов Костадинов

Николай Костадинов Николов

ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ

Албена Симеонова Върбанова

Росен Тодоров Цонев

Светослав Тодоров Тодоров

Никола Янков Ноколов

КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК

Петър Стефанов Димитров

Латинка Николаева Дилова

Дечко Лазаров Бонев

Лилия Цветанова Данчева

Стефан Михайлов Михайлов

Генадий Петков Иванов

Николай Владимиров Лазаров

Георги Петков Маринов

НИЕ ГРАЖДАНИТЕ

Душко Ненков Душков

Магдалена Владимирова Трифонова

Мариян Павлов Тодоров

Филип Георгиев Димитров

Асен Максимов Асенов

Малинка Димитрова Табакова

ПП ЕДИНЕНИЕ

Чавдар Маркос Христанов

Грета Петрова Димова

Красимир Николов Кондов

Калоян Йорданов Багрянов

Николай Атанасов Борисов

Ана Георгиева Топалова

Борислав Иванов Ботев

Митко Цветанов Гетов

Панайот Стефанов Първанов

ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ

Петър Илиянов Витев

Илиян Петков Витев

Пламен Цветанов Ганов

ПП "ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ"

Красимир Дончев Каракачанов

Венцислав Цветанов Грозев

Николай Николов Маринов

Валери Здравков Босилков

Аксиния Тодорова Ватковска

Борислав Пламенов Георгиев

Антонио Валериев Иванджиков

Даниела Светославова Бакърджиева

Ивайло Иванов Христов

Александър Стефанов Богданов

Дарин Георгиев Кинов

Калин Николов Поповски

ПП "НИЕ ИДВАМЕ"

Йордан Кирилов Крумов

ПП "БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ"

Николай Миланов Николов

Мария Сотирова Пелайо Мендез

НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ

Пламен Георгиев Александров

Пламен Борисов Йончев

Тотка Димитрова Конова

Тодор Атанасов Тодоров

Ивайло Тодоров Ценов

Стефан Димитров Цветков

Ивалина Петкова Стаменова

Никола Асенов Бенчев

Красимир Георгиев Кузманов

Стефчо Атанасов Стефанов

ПП "БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ"

Илия Димитров Конов

Николай Василев Костадинов

ПП "НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА"

Мариета Проева Керчева

Златка Иванова Георгиева

ПП "ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ"

Владимир Герчев Атанасов

МОРАЛ ЕДИНСТВО ЧЕСТ

Деян Петев Петков

Ивайло Петров Ценкулов

Тереза Николова Анчева

Момчил Федев Манолов

Александър Стефанов Станев

Симеон Георгиев Илиевски

Николай Валентинов Пешев

Калин Богданов Даков

Мариета Георгиева Пешева

ПП "БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ"

Златко Спасов Здравков

Стелиан Свиленов Караманов

Ивайло Калчев Калчев

Ленко Бисеров Асенов

Иво Драгомиров Дечев

Силвия Данчева Калчева

Росица Младенова Караманова

Стефан Бойков Мавров

Румяна Иванова Атанасова-Александров

ЦЕНТЪР

Антон Петев Томов

Анатоли Бориславов Борисов

Радослав Юлиев Костадинов

Паоло Спасов Панчев

Снежана Димитрова Белова

Мирослав Здравков Петков

Веселин Стефанов Радков

Константин Георгиев Пъшев

ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ

Цвета Петрова Филипова

Райна Веселинова Милева

ПП ДБЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ ДНОВА ДЕМОКРАЦИЯФ

Мартин Серьожев Вълев

Пламен Иванов Топчиев

Йонка Красимирова Иванова

Анатоли Петров Антонов

Димитър Маринов Димитров

Николай Първанов Григоров

Петко Георгиев Колев

Параскева Никифорова Желева

Любомир Красимиров Цеков

ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

Маргарит Владимиров Мицев

Пламен Илиев Мирчев

Валя Иванова Петрова

КП "КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА"

Лъчезар Аспарухов Аврамов

Диан Ненов Гешев

Данаил Николов Вълов

Елеонора Василева Велева

Веселин Иванов Георгиев

Марин Кирилов Киров

ПП "ГЛАС НАРОДЕН"

Цветелина Венелинова Христова

Анелия Богомилова Сестримска