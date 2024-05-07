Вижте всички кандидати за депутати от 22-ри МИР - Смолян

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Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 9 юни 2024 г. във 22-ри МИР Смолян.

От този район ще бъдат избрани 4 депутати.

ГЕРБ-СДС

1. Красимир Митков Събев

2. Тодор Тодоров Батков

3. Васил Димов Седянков

4. Андриян Георгиев Петров

5. Нина Юлиянова Карова

6. Радослав Валентинов Филизов

7. Петя Колева Касабова

8. Иван Димитров Стоев

КП ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1.Михал Григоров Камбарев

2.Риза Ферхадов Брахимбашев

3.Цветомира Христова Вакева

4.Цанко Юриев Карталов

5.Славка Василева Чакърова

6.Благовест Бориславов Босев

7.Радост Танева Караиванова-Чейрекова

8.Михаил Весков Тодоров

Движение за права и свободи – ДПС

1. Хайри Реджебов Садъков

2. Анджей Веселинов Джандев

3. Николай Неделчев Юруков

4. Велко Велинов Хаджиев

5. Стамен Драгомиров Гочев

6. Деним Ризов Брахомов

7. Филип Костадинов Делисивков

8. Савина Ремзиева Моллова

ВЪЗРАЖДАНЕ

1. Ангел Жеков Георгиев

2. Елена Христова Данчева

3. Юлия Пенчева Ненова

4. Янко Златилов Стайков

5. Радослав Руменов Жеков

6. Вахди Ахмедов Бучев

7. Александър Алексиев Чандъров

8. Здравко Юрданов Гюров

БСП за БЪЛГАРИЯ

1. Емил Минков Хумчев

2. Петър Петров Каварджиев

3. Севдалин Бойков Хъшинов

4. Николай Петров Люнчев

5. Ина Михайлова Василева

6. Валентин Карамфилов Колаклиев

7. Марина Димитрова Хаджииванова

8. Недялка Димова Митева

ИМА ТАКЪВ НАРОД

1.Андрей Руменов Кадишев

2.Борислав Климентов Пешев

3.Евелин Веселинов Бозов

4.Александър Федев Василев

5.Йордан Савов Фотев

6.Мария Василева Дамянова

7.Тодор Костадинов Папучаров

8.Йордан Крумов Йорданов

СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ

1.Севдие Лютвиева Кабакова

2.Росен Антимов Багрянов

3.Хари Мирославов Куцев

4.Юлиян Емилов Каменов

5.Стефка Мариянова Делова

6.Веселин Димитров Николов

СИНЯ БЪЛГАРИЯ

1. Емил Асенов Руженов

2. Мария Атанасова Томова

3. Николина Филипова Бялкова

4. Даница Петрова Иванова

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

1. Митко Енчев Димитров

2. Наташа Александрова Ряхова

3. Лидия Иванова Караиванова-Димитрова

4. Недялка Хараламбиева Коровска

КП ЛЕВИЦАТА!

1.Бойчо Тодоров Мошев

2.Димитър Тодоров Сивенов

3.Елена Тодорова Лапавичева

4.Росен Димитров Владимиров

БНО

1. Радослава Асенова Тодорова

2. Мартин Славов Кехайов

БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД

1. Петър Христов Виденов

2. Ждан Вадимов Чаушев

3. Борис Филипов Иванов

4. Иванка Ангелова Петрова

ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА

1. Огнян Николаев Симеонов

2. Велика Димитрова Радева

3. Николай Йорданов Даскалов

ПП ГЛАС НАРОДЕН

1. Соня Мирославова Илиева

2. Исмет Мустафов Кехайов

3. Сема Джевджет Куцарова

ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

1. Валери Тодоров Ценков

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ

1. Александър Юлиянов Каров

2. Димитриос Василиос Адамопулос-Дамис

ЦЕНТЪР

1. Анастас Георгиев Караджов

2. Кольо Петков Парамов

3. Йоан Ивов Уюров

4. Веселин Бисеров Михтарски

5. Борислав Фиданов Солаков

КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА

1. Тихомир Валериев Василев

2. Захари Стефанов Руженов

3. Цветко Борисов Попов

4. Антим Антимов Балталиев

НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/

1. Максим Генов Велков

2. Петър Дивинишев Пацев

3. Габриел Георгиев Герасимов

КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ)

1. Камен Василев Христов

2. Ангел Димитров Ангелов

3. Мариян Благоев Борисов

4. Жана Антонова Илиева

ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ

1. Павлина Иванова Влъчкова

ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

1. Никола Щонов Киряков

ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

1. Светослав Сашов Савелев

2. Георги Василев Георгиев

Партия на ЗЕЛЕНИТЕ

1. Любомир Димитров Кьосев

2. Михаил Емилов Груев

ПП МЕЧ

1. Стоян Митков Ковачев

2. Кристиян Бисеров Кабадозов

3. Ивайло Владков Гроздев

4. Васил Костадинов Трендафилов

5. Аргир Станимиров Вълчев

БСДД – БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ

1. Невена Георгиева Георгиева

2. Мари Василев Кемчев

ПП ВЕЛИЧИЕ

1. Кристиан Малинов Карабельов

2. Лариса Борисова Савова

3. Ема Делчева Карачоджукова

4. Крум Борисов Савов

НИЕ ИДВАМЕ

1. Гънчо Койчев Гънчев

2. Деница Нешева Чонова

3. Живка Ангелова Атанасова

4. Владимир Николов Чанков

Зелено движение

1. Борислав Димитров Сандов

2. Маргарита Илиева Иванова

3. Румяна Александрова Иванова

4. Анна Иванова Атанасова

5. Теодор Евгениев Антонов

КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ)

1. Петър Георгиев Георгиев

2. Калин Викторов Божков

3. Тотка Димитрова Конова

4. Стоян Валентинов Цековски

ЕДИНЕНИЕ

1. Андрей Георгиев Андонов

2. Николай Костадинов Найденов

3. Джамал Джамалов Ахмедов

4. Ахмед Мустафа Чолак