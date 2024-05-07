Вижте всички кандидати за депутати от 23-и МИР в София

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Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 9 юни 2023 г. в 23-и МИР София.

С промените в мандатите, направени след данните от последното преброяване, в този столичен район вече се избират общо 19 народни представители.

ГЕРБ-СДС

1. Георги Валентинов Георгиев

2. Александър Койчев Иванов

3. Тома Любомиров Биков

4. Николай Нидал Алгафари

5. Владимир Андонов Данаилов

6. Александър Руменов Ненков

7. Юлиян Пламенов Пейчев

8. Кристиян Руменов Маджуров

9. Мартин Веселинов Милев

10. Анжелина Любенова Тотева

11. Георги Лъчезаров Захариев

12. Атанас Андонов Бояджиев

13. Таня Иванова Сотирова

14. Теодора Маринова Ангелова

15. Никола Красимиров Скорчелиев

16. Полина Николова Петрова

17. Борис Христов Борисов

18. Павлинка Александрова Долашка

19. Стефан Костов Маджаров

20. Анна Първанова Манчева-Димова

21. Живко Динев Дервенов

22. Румяна Стефанова Георгиева

23. Мирослав Георгиев Спасов

24. Волен Йорданов Борисов

25. Димитър Стефанов Хаджикотев

26. Слав Василев Петков

27. Надежда Дмитриевна Атанасова

28. Виктор Валериев Костов

29. Николай Георгиев Амзин

30. Ирина Славчева Вълчовска-Петкова

31. Станислава Йорданова Иванова

32. Димитър Атанасов Германов

33. Диана Методиева Цекова

34. Пламен Пламенов Петров

35. Георги Петров Иванов

36. Момчил Валентинов Драганов

37. Виктория Викторова Карабашева

38. Никола Стоянов Статев

КП "ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ"

1. Кирил Петков Петков

2. Атанас Петров Атанасов

3. Вяра Методиева Тодева

4. Васил Стефанов Стефанов

5. Надежда Георгиева Йорданова

6. Венко Николов Сабрутев

7. Божидар Пламенов Божанов

8. Настимир Ананиев Ананиев

9. Полина Валентинова Крайнева

10. Борислав Георгиев Ганчев

11. Георги Марков Клисурски

12. Христо Христов Петков

13. Лена Здравкова Бориславова

14. Теодор Стойчев Михайлов

15. Явор Руменов Божанков

16. Мирослав Богданов Дачев

17. Петър Ангелов Грибнев

18. Благовестина Манчева Петрова

19. Стоил Владимиров Моллов

20. Иво Георгиев Михайлов

21. Виталий Викторович Анточ

22. Джани Хариева Антова

23. Мартин Бойков Темелков

24. Стоил Христов Далевски

25. Милена Тонева Райкова

26. Албена Димитрова Линкова

27. Светлан Симеонов Георгиев

28. Виктор Николаев Николов

29. Йона Йорданова Генчева

30. Емил Иванов Соколов

31. Антон Йорданов Тонев

32. Ивайло Николаев Мирчев

ДПС

1. Тимур Ахмедов Халилов

2. Рахим Зафер Юмерефенди

3. Дин Ахмед Онбаши

4. Таня Александрова Иванова

5. Вайде Решидова Вазова

6. Реджеб Мехмед Акахмед

7. Глория-Никол Емилова Найденова

8. Росен Димитров Димитров

9. Радостин Георгиев Димитров

10. Григор Исмаил Рахими

11. Албена Малинова Аврамова

12. Аспарух Аспарухов Карастоянов

13. Айше Юсеин Крали

14. Ахмед Хюсеин Хаккъ

15. Лютви Хюсни Хаджиалиш

16. Методи Сашев Кацаров

17. Вадим Ангелов Кехайов

18. Мюжгян Феимова Камберова

19. Димитър Георгиев Бетов

20. Иван Георгиев Кинов

21. Любомир Йорданов Христов

22. Недялко Бончев Русков

23. Петър Владимиров Шиников

24. Стефан Веселинов Юруков

25. Тодор Георгиев Станев

"Възраждане"

1. Цончо Томов Ганев

2. Виолета Радева Кърпачева

3. Ивайло Георгиев Чорбов

4. Христо Събев Милев

5. Панайот Бориславов Бориславов

6. Александър Георгиев Алексиев

7. Ани Ставрева Павлова

8. Лидия Георгиева Дуйна-Соколова

9. Виктор Красимиров Неделчев

10. Георги Николаев Узунов

11. Калинка Василева Ганчева

12. Боян Василев Александров

13. Иванка Тодорова Луканова

14. Георги Александров Костадинов

15. Николай Лазаров Бадев

16. Стефка Георгиева Захариева

17. Георги Стоянов Стаматов

18. Димо Димитров Димитров

19. Мирослав Цветанов Христов

БСП за БЪЛГАРИЯ

1. Христо Танчев Проданов

2. Николай Милчев Николов

3. Мария Петрова Колева

4. Валери Петров Иванчев

5. Таня Найденова Митова

6. Ивайло Георгиев Маринов

7. Юлиян Асенов Генов

8. Емил Симеонов Велев

9. Николай Димов Димов

10. Сава Иванов Диков

11. Руси Иванов Статков

12. Елизабет Буен Тодорова

13. Методи Володиев Крумов

14. Пламен Веселинов Пувков

15. Ирена Момчилова Парунева

16. Паолина Димитрова Желева

17. Бойко Георгиев Митов

18. Янита Цолова Димитрова

19. Владимир Божидаров Маринов

20. Йордан Георгиев Политов

21. Никола Николов Димитров

22. Весела Константинова Кирова

23. Славина Николаева Николова

24. Георги Ганчев Георгиев

25. Надежда Александровна Караджинова

26. Десислава Стойчева Тренева- Георгиева

ИМА ТАКЪВ НАРОД

1. Павела Василева Митова

2. Александър Николов Вълчев

3. Александър Викторов Рашев

4. Иван Руменов Клисурски

5. Цветелин Минчев Хорозов

6. Маргарита Пламенова Кънчева

7. Здравко Ангелов Михайлов

8. Борислав Климентов Пешев

9. Елисавета Илиева Пенчева

10. Илия Ганчев Иванов

11. Климент Кирилов Иларионов

12. Диана Николаева Христова

13. Васил Мирчев Михов

14. Людмила Петрова Георгиева

15. Боян Дуков Боянов

16. Владимир Петров Владимиров

17. Сокол Кънев Киров

18. Антония Танева Тонева-Исаева

19. Станимир Динев Господинов

СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ

1. Мая Божидарова Манолова - Найденова

2. Никола Николов Вапцаров

3. Иван Борисов Генов

4. Виктор Владимиров Йочев

5. Антон Антонов Кръстев

6. Борис Генадиев Панкин

7. Петко Димитров Петков

8. Иван Андреев Петров

9. Юлиян Милчев Ненчев

10. Христо Христов Бозуков

11. Нора Анчева Симеонова

12. Карло Андреев Луканов

13. Антонио Валентинов Николов

14. Добри Олег Цолов

15. Стефан Атанасов Куртев

16. Стефан Красимиров Йоков

17. Силвия Иванова Сиркова

18. Лилия Иванова Ванчева

19. Асен Стоянов Попов

20. Антон Димитров Димов

21. Петя Тодорова Тоткова

22. Красимир Костов Костов

23. Христо Димитров Киров

24. Лора Светославова Светославова

25. Яна Ивайлова Георгиева

26. Мартин Владимиров Георгиев

27. Виктория Огнянова Мучанова

28. Кристиян Живков Киров

29. Димитър Симеонов Костадинов

30. Силвия Мариянова Димитрова

31. Александра Христова Мукарева

32. Лиана Красимирова Николова

33. Илияна Янчева Илиева

34. Юлиан Стойков Малинов

35. Анна Петрова илиева

36. Мария Иванова Гочева

37. Али Байрямов Буковски

38. Георги Стоянов Кадиев

СИНЯ БЪЛГАРИЯ

1. Вили Младенов Лилков

2. Иван Руменов Тодоров

3. Ваньо Евгениев Шарков

4. Жаклин Ваклуш Толева

5. Виктор Петьов Блъсков

6. Росица Желязкова Рачева

7. Маноела Йорданова Георгиева

8. Константин Ангелов Йорданов

9. Ануш Езник Езегелян

10. Янко Стоянов Стоянов

11. Ангел Николов Иванов

12. Екатерина Георгиева Славова

13. Венцислав Георгиев Трифонов

14. Александър Иванов Загорски

15. Дорота Виталиева Хамбарджиева

16. Йордан Владимиров Балканджиев

17. Людмил Николов Стоянов

18. Людмила Станойчева Божилова-Николова

19. Весела Миткова Катрова

20. Йорданка Димитрова Панайотова

21. Светослав Михайлов Живков

22. Мима Цанкова Пандова

23. Магдалена Христова Иванова

24. Белин Марков Белев

25. Снежинка Иванова Костова

26. Стамат Стоянов Узунов

27. Мартин Руменов Павлов

28. Валя Димитрова Станимирова

29. Диана Костова Костова

30. Иван Пламенов Панов

31. Марио Стефанов Сарафов

32. Виктория Цветанова Иванова

33. Радостина Иванова Минина

34. Мария Иванова Попсавова

35. Елена Савова Попсавова

36. Любомир Младенов Канов

"БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД"

1. Красимир Христов Янков

2. Димитър Ангелов Чолаков

3. Димитър Георгиев Бакалов

4. Христо Цанков Стоянов

5. Олга- Жаклин Нури Садик Ал-Ахмед

6. Георги Коев Ботев

7. Силвия Кирилова Димитрова

8. Красимир Янакиев Янакиев

9. Венцислав Дианов Стоянов

10. Татяна Иванова Педерсен

11. Даниела Георгиева Генова

12. Станислав Емилов Сираков

13. Андрея Любомирова Дацова

14. Марияна Емилова Маринова-Касабова

15. Лиляна Николова Вардарова

16. Симона Мариусова Христова

17. Петър Илиев Петров

18. Теодора Недялкова Кръстева

19. Андрей Маринов Маринов

20. Ангел Ангелов Касабо

21. ---

22. Владислав Александров Апостолов

ЛЕВИЦАТА!

1. Татяна Дончева Тотева

2. Данаил Валериев Георгиев

3. Георги Светломиров Петров

4. Боян Любомиров Дуранкев

5. Любомир Тодоров Халачев

6. Явор Бориславов Генов

7. Марчо Митков Апостолов

8. Гавраил Дончев Хрусанов

9. Огнемир Александров Пенчев

10. Пламен Марков Марков

11. Николета Калчева Лингорова-Христова

12. Димитър Стилиянов Минков

13. Красимира Лука Джартазанова-Котение

14. Марина Сергеевна Драгомирецкая

15. Иван Димитров Янев

16. Атанас Петров Янчев

17. Атанас Димитров Шмидт

18. Стефка Ганева Въжарова

19. Бойчо Тодоров Мошев

20. Емил Николов Тарасов

21. Миглена Тодорова Ганева

22. Христо Любенов Русинов

23. Марияна Георгиева Георгиева

24. Надежда Василевна Петкова

25. Иван Велинов Ганев

26. Петър Петров Павлов

27. Мариян Димитров Минчев

28. Васко Петров Иванов

29. Димитър Иванов Злидолски

30. Виолета Иванова Блажева

31. Стефка Томова Томова

32. Иван Николаев Събев

33. Добринка Иванова Манева

34. Лидия Стойкова Стойкова-Чорбанова

35. Валери Мирчев Жаблянов

ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

1. Карлос Арналдо Контрера

2. Христо Панчев Смоленов

3. Христо Валериев Иванов

4. Михаил Благовестов Оцетов

5. Димитър Борисов Антов

6. Величко Ангелов Керин

7. Калина Николаева Калинкова-Раданова

8. Владимир Владимиров Христов

9. Петя Иванова Станчева

10. Иван Валентинов Стойнев

11. Тодор Александров Александров

12. Тодор Величков Недков

13. Никол Иванова Стоянова

14. Мирчо Руменов Войчин

15. Мария Йорданова Цветкова

„ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ"

1. Петър Николаев Клисаров

2. Калин Николов Павлов

3. Мирослава Людмилова Пешева

4. Анна Стоянова Орозова

Партия на ЗЕЛЕНИТЕ

1. Владимир Димитров Николов

2. Владимир Милчев Апостолов

3. Николай Иванов Гарвански

4. Светослава Иванова Горанова

5. Любомир Димитров Кьосев

6. Георги Христов Търнев

7. Цвета Петрова Филипова

8. Антон Людмилов Милчов

9. Калоян Мирославов Маринов

10. Георги Петров Петров

ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ

1. Борислав Димитров Сандов

2. Иван Георгиев Велов

3. Иван Калчев Калчев

4. Русислава Стефанова Захариева-Георгиева

5. Зорница Велинова Стратиева

6. Мартин Ивайлов Величков

7. Любомир Йорданов Попйорданов

8. Вера Веселинова Петканчин

9. Росен Тодоров Цонев

10. Румяна Александрова Иванова

11. Петър Пламенов Кърджилов

12. Жана Иванова Иванова

13. Валентин Стефанов Недев

14. Петко Димитров Цветков

15. Юлия Иванова Йорданова

16. Стефан Бориславов Радев

17. Тодора Стоянова Янева

18. Стоян Димитров Йотов

19. Боряна Димитрова Хрисимова

20. Андрей Николаев Ковачев

21. Петър Димитров Нончев

22. Ивайло Георгиев Стоименов

НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/

1. Светозар Стоянов Съев

2. Катина Никос Анастасова

3. Соня Иванова Иванова

4. Габриел Георгиев Герасимов

5. Стефан Колев Данчев

6. Георги Методиев Христов

7. Михаил Бойков Зарев

8. Георги Стефанов Стоев

9. Иван Георгиев Вачев

10. Златко Бориславов Илиев

ПП МЕЧ

1. Кирил Атанасов Веселински

2. Деян Петев Петков

3. Румен Бончев Дунев

4. Теодора Кирилова Личева

5. Ивайло Владков Гроздев

6. Капка Михайлова Константинова

7. Ивайло Димитров Костадинов

8. Християн Ивалинов Запрянов

9. Мариета Георгиева Пешева

10. Екатерина Иванова Рангелова

11. Виктор Пламенов Георгиев

12. Станислав Петров Кънчев

13. Иван Владимиров Петров

14. Станил Станиславов Станилов

15. Петър Каменов Бонев

КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ)

1. Спас Николов Спасков

2. Десислава Йорданова Костадинова-Гушева

3. Никола Йорданов Илиев

4. Адриана Георгиева Брънчева-Драганова

5. Кристиян Веселинов Достинов

6. Мартин Драгомиров Димитров

7. Борянка Стойкова Дряновска-Кайкълар

8. Рая Александрова Георгиева

9. Габриела Георгиева Дакова

10. Нина Стефанова Владимирова

11. Теодора Панайотова Карагьозова

"ГЛАС НАРОДЕН"

1. Стефан Радославов Цончев

2. Явор Николаев Нанев

3. Тодор Станимиров Сотиров

НИЕ ИДВАМЕ

1. Арман Агоп Бабикян

2. Георги Георгиев Иванов

3. Мерал Бехатова Бакалова

4. Нели Костадинова Чакалова

5. Надка Бориславова Готева

6. Станислава Иванова Николова

7. Веселина Евстатиева Благоева - Василева

8. Али Назиф Моллахалил

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ

1. Николай Георгиев Дренчев

2. Иво Георгиев Русчев

3. Пламен Найденов Кръстев

4. Савина Иванова Иванова-Оряшкова

5. Даниел Йорданов Йорданов

6. Теодор Василев Василев

7. Владимир Божидаров Тасев

8. Георги Емилов Димитров

9. Младен Георгиев Христов

10. Борис Димков Димчев

11. Тодор Димитров Мадолев

12. Ивана Андреева Влахова

13. Иван Василев Тодоров

14. Димитър Кирилов Конов

15. Георги Иванов Денчев

16. Славка Богданова Цакова

17. Светлана Георгиевна Филипова

18. Чавдар Цветанов Погачев

19. Асен Георгиев Никодимов

20. Галина Николаевна Катеринова

21. Тинка Йорданова Сиракова

22. Александра Лука Петкова

23. Али Фадаей Мофкхан

24. Ганчо Иванов Попов

БСДД – БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ

1. Ангел Методиев Тасев

2. Росица Петрова Кавазова

3. Даниел Кирилов Божилов

4. Десислава Георгиева Георгиева

5. Тодор Живков Станков

6. Хриска Георгиева Маркова

7. Мариана Асенова Дражева

8. Елена Петрова Породинска

9. Кристиана Красимирова Костадинова

10. Атанас Владимиров Йосифов

11. Мирослава Антонова Личова

12. Мария Сотирова Пелайо Мендез

13. Александър Симеонов Симеонов

14. Цветан Николов Тодоров

"ЕДИНЕНИЕ"

1. Андрей Георгиев Андонов

2. Апостол Устиянов Мушмова

3. Искра Страхилова Микова

4. Росица Желязков Мутафчиева

5. Биън Мен Джен

6. Васви Асанов Сахатчиев

7. Кирил Георгиев Петров

8. Пламен Петров Иванов

9. Димитър Симеонов Симеонов

10. Борис Георгиев Кулинов

11. Теодора Красимирова Михова

ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ

1. Георги Иванов Иванов

2. Силва Милева Иванова

3. Розалия Стоянова Божилова

4. Тодор Хараламбиев Ламбев

5. Иван Борисов Панов

6. Станислав Георгиев Виларов

7. Александър Трендафилов Етимов

8. Кристиян Вилиянов Бачев

9. Валентин Сашков Малкочев

10. Александър Ангелов Павлов

11. Мартин Тодоров Стойков

БНО

1. Димитър Цонков Иванов

2. Стефан Владов Миланов

3. Евелина Валентинова Димитрова

БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД

1. Мариян Иванов Белоев

2. Венцислав Венциславов Узунов

3. Петър Димитров Цветков

4. Параскева Никифорова Желева

5. Георги Борисов Драганов

6. Любомир Красимиров Цеков

7. Кристиян Божидаров Вучков

8. Красимира Илианова Милчева

10. Иванка Ангелова Петрова

11. Слави Петров Бонев

12. Михаил Стефанов Паликов

13. Стефан Маринов Парлапански

14. Добромир Георгиев Славов

15. Томи Константинов Каракостов

16. Владимир Драгомиров Савов

КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА

1. Димитър Александров Митев

2. Васил Георгиев Младенов

3. Никола Костадинов Вучев

4. Борислав Панайотов Неделков

5. Иванка Матеева Благоева

6. Румен Огнянов Гълъбов

7. Огнян Боянов Божилов

8. Тодор Монов Янкулов

9. Малинка Ангелова Тонова - Иванова

10. Весела Ангелова Стефанова

11. Димитър Иванов Иванов

12. Ивайло Венциславов Нинов

13. Георги Крумов Стоянов

ЦЕНТЪР

1. ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ ЮРУКОВ

2. МАРИЯ НИКОЛОВА КАЛАЙДЖИЕВА

3. ПЕЙЧО ДИМИТРОВ КАСЪРОВ

4. АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ СТОЯНОВ

5. РАДОСЛАВ ТОДОРОВ РАДИНСКИ

6. ЦВЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

7. РОСТИСЛАВА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА

8. ВИКТОР ЙОРДАНОВ ПОПОВ

9. ЕДУАРД БАДУИ ФАДЕЛ

10. ВАЛЕРИ ВАЛЕРИЕВ МИЛУШЕВ

11. ПЛАМЕН ИЛИЕВ ДЖУРОВ

12. ВЛАДИМИР МИЛЧЕВ ШАРКОВ

13. СТЕФАН НИКОЛАЕВ ГУРГУШИНОВ

14. СВЕТЛА ЦОНЕВА СТОЯНОВА-ЮРУКОВА

15. АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ДРАГИЕВ

16. МАЯ ВАСИЛЕВА СТОЯНОВА

17. КИРИЛ ГЕОРГИЕВ КОШНИЧАРСКИ

18. БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ

19. ЕЛИ ХРИСТОВА ИЛИЕВА

20. СТЕФАН СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ

21. СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

22. АНЖЕЛА ИЛИЕВА ВАНКОВА

23. ТИХОМИР МАКСИМОВ ЛИПЧЕВ

24. ИВА НИКОЛАЕВА ДОБРЕНОВА

25. ГЕРГАНА ВАСИЛЕВА КЬОСЕВА

26. АДЕЛИНА СЛАВЧЕВА ДЕЯНСКА

27. КАМЕН БОЖКОВ РАДОВАНОВ

28. НАДЯ ДИМИТРОВА ИВАНОВА

29. ЯНА ПЕТРОВА ХРИСТОВА

30. РАДОСЛАВА РАДОСЛАВОВА РАДКОВА

31. МЕТИН ЯШАР АЛИ

32. МИХАЛ ПЕТРОВ ПАВЛОВ

33. ВАСИЛ НИКОЛАЕВ ГРИГОРОВ

ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

1. Маргарит Владимиров Мицев

2. Венцеслав Боянов Колев

3. Мира Рашкова Атанасова

4. Марин Неделчев Тодоров

5. Юлия Николова Вълчева-Трифонова

КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ)

1. Александър Димитров Паунов

2. Румен Николов Георгиев

3. Галина Вескова Николова

4. Радослав Петров Пешлеевски

5. Красимир Георгиев Кузманов

6. Калин Недев Еников

7. Юлиана Веселинова Матеева

8. Владимир Николов Жиянски

9. Виктория Добромирова Добрева

10. Стоян Маринов Божков

11. Тодор Атанасов Кънев

12. Людмил Александров Костадинов

13. Румен Иванов Ерменков

14. Милчо Петков Александров

15. Христо Йотов Йотов

16. Любомир Славов Георгиев

17. Милка Кирилова Петрова

18. Анка Пенева Ганчева

19. Богомил Върбанов Върбанов

20. Росен Фидосиев Риджолски

21. Пламен Йорданов Пеев

22. Веско Иванов Паунов

"Народна партия Истината и само истината"

1. Огнян Николаев Симеонов

2. Мартин Банков Иванов

ПП ВЕЛИЧИЕ

1. Георги Панчев Куков

2. Владимир Иванов Величков

3. Росен Кирилов Димов

4. Росен Божанов Сиромахов

5. Милена Цветанова Лекова

6. Валентин Бориславов Неделков