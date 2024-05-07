Вижте всички кандидати за депутати от 2-ри МИР-Бургас

От този регион ще бъдат избрани общо 14 депутати
ГЕРБ - СДС
1. Жечо Дончев Станков
2. Любен Любенов Дилов
3. Галя Стоянова Василева
4. Андрей Стоянов Рунчев
5. Мартин Неделчев Богданов
6. Емил Христов Кючуков
7. Дечо Димитров Коешинов
8. Вежди Кемал Орманов
9. Цветелина Огнянова Иванова
10. Ваня Енчева Христова
11. Илиан Христов Щерев
12. Светлана Тодорова Чакърова
13. Валентин Георгиев Ганчев
14. Марин Стоянов Комитов
15. Андон Атанасов Михайлов
16. Чани Димов Стойчев
17. Георги Николов Вдовичин
18. Георги Насков Гунев
19. Тодор Димчев Станков
20. Станислав Райков Андреев
21. Марина Велкова Димитрова
22. Стефана Любенова Караджова
23. Продан Пеев Димитров
24. Ивелин Василев Ефендиев
25. Панайот Киров Панайотов
26. Димитър Панайотов Янчев
27. Тодор Михайлов Михалев
28. Ангел Димитров Петков
ПП-ДБ
1. Николай Денков Денков,
2. Димитър Георгиев Найденов
3. Александра Красимирова Стеркова,
4. Емил Иванов Соколов,
5. Георги Генчев Перпелиев
6. Михаил Николаев Михов
7. Тодор Веселинов Терзиев
8. Дилян Димитров Георгиев
9. Николай Симеонов Найденов
10. Атанас Тодоров Пъчков
11. Калина Бориславова Константинова
12. Мирослава Петрова Петрова
13. Филип Димитров Шавов
14. Яни Димитров Георгиев
15. Захари Диянов Тенев
16. Венета Андонова Христова
17. Николай Желязков Георгиев
18. Иво Георгиев Михайлов
19. Иван Георгиев Иванов
20. Николай Емилов Христов
21. Милена Неделчева Димитрова
22. Камелия Кирова Славейкова
23. Божидар Пламенов Божанов
Движение за права и свободи – ДПС
1. Севим Исмаил Али
2. Ешереф Кязим Ешереф
3. Фатме Хасан Рамадан
4. Ружди Хикмет Хаджен
5. Бейхан Али Мустафа
6. Сезгин Хасан Кадил
7. Александър Георгиев Делчев
8. Елван Селяхтин Атилла
9. Хюсеин Адем Халил
10. Мехмед Неджатин Хюсеин
11. Мехмед Мустафа Хюсеин
12. Неджми Адем Джелил
13. Бехчет Ремзиев Емурлов
14. Юмер Хасан Ибрам
15. Севди Севим Емин
16. Сезер Севгин Шабан
17. Хасан Абдурахим Хасан
18. Турхан Юсеин Юсеин
19. Андрей Радославов Генчев
20. Мурат Салиев Неджибов
21. Вергин Байрямов Терзиев
22. Мехмед Сюлейман Мустафа
23. Никола Тодоров Мешков
24. Дениз Ремзи Хайрула
25. Шерафет Асан Мехмед
26. Христо Димитров Ангелов
27. Шабанали Мустафа Шабанали
28. Мехмед Хасан Хамид
ВЪЗРАЖДАНЕ
1. Цончо Томов Ганев
2. Борис Димитров Аладжов
3. Звезделина Камелиева Каравелова
4. Александър Господинов Койчев
5. Димитър Петков Петков
6. Снежана Йовчева Йорданова
7. Виктория Валентинова Върбанова
8. Надежда Росенова Чолакова
9. Александър Руменов Александров
10. Галин Иванов Стойчев
11. Тодор Йорданов Ковачев
12. Атанас Димитров Аврамов
13. Драгомир Дончев Дончев
14. Димитър Илиев Мавродиев
15. Щелиян Георгиев Димитров
16. Мария Валентинова Вълкова
17. Радостин Янков Желязков
БСП за БЪЛГАРИЯ
1. Петър Георгиев Кънев
2. Тодор Байчев Байчев
3. Паруш Желев Парушев
4. Тодор Дамянов Дамянов
5. МИЛЕНА ЯНЕВА КУРТОВА-РАДЕВА
6. Таня Вълчева Иванова
7. Йона Николова Чобанова
8. Георги Георгиев Георгиев
9. Валентин Янчев Славов
10. Силвия Владимирова Митова
11. Живко Тодоров Жеков
12. Румен Христов Николов
13. Кирил Рафаилов Елевтеров
14. Аспарух Данчев Иванов
15. Георги Демирев Маринов
16. Атанас Маринов Маринов
17. Живко Михов Бараков
18. Светлана Танева Василева
19. Ибрахим Шукри Мустафа
20. Тинка Асенова Желязкова
21. Дора Василева Петкова
22. Милка Димитрова Димитрова-Донева
23. Георги Желязков Бъклев
24. Павел Златков Стоянов
25. Живко Павлов Господинов
ИТН
1. Ивайло Ванев Вълчев
2. Силви Кирилов Петров
3. Тодор Георгиев Иванов
4. Боян Митков Хлебаров
5. Валери Красимиров Крумов
6. Стойко Георгиев Андреев
7. Драгомир Костадинов Костадинов
8. Христина Стефанова Педикова-Генева
9. Живко Тошков Димов
10. Найден Щерионов Пулакев
11. Живко Илиев Канев
12. Евгений Митков Генчев
13. Тодор Димитров Дойчев
14. расимир Георгиев Стоянов
15. Златина Петкова Забирова
16. Венцислав Георгиев Велков
17. Цветомир Динков Тачев
18. Росен Николов Костов
19. Цветомир Гинков Вълков
20. Тома Енчев Николов
21. Никола Иванов Янакиев
22. Павлина Станчева Илиева
23. Милен Методиев Левендов
СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ
1. Иван Кирилов Кирилов
2. Невен Василев Каравасилев
3. Кремена Петрова Петрова
4. Милка Иванова Бодурова
5. Кета Димитрова Лефтерова
6. Габриела Здравкова Богданова
7. Иван Пенев Тодоракев
8. Мария Иванова Тончева
9. Наталия Стоянова Ангелова
10. Александра Христова Мукарева
11. Мария Христова Димитрова
12. Пламен Иванов Николов
13. Елеонора Иванова Кирякова-Узунова
14. Светлозара Каменова Богдева
15. Анна Александрова Илиева
16. Снежанка Райчова Георгиева
17. Тодор Неделчев Тодоров
18. Стоян Маринов Алексиев
СИНЯ БЪЛГАРИЯ
1. Милен Димитров Георгиев
2. Христиан Радев Митев
3. Златина Атанасова Величкова
4. Боряна Георгиева Тодорова
5. Лидия Иванова Дренчева
6. Тодор Славков Брадов
7. Антон Жеков Стоянов
8. Пенчо Димитров Христов
9. Марияна Николаева Лефтерова
10. Павел Асенов Павлов
11. Димитър Стефанов Казаков
12. Севдалина Николова Пенева
13. Добринка Градоева Французова
14. Диана Славчева Фъртунова
15. Иван Живков Драголов
16. Даниела Панайотова Радева
17. Станислав Златев Баръмов
18. Мариана Борисова Димитрова
19. Йордан Божилов Георгиев
20. Красимира Василева Ятакчиева
БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
1. Стоян Демирев Грозев
2. Явор Мишев Жеков
3. Мариела Николаева Кирова
4. Асен Любомиров Бонджев
5. Радослав Петров Петков
6. Гошо Иванов Атанасов
7. Ангелина Кирова Мерджанова
8. Тони Лазарова Бояджиева
9. Гено Райчев Иванов
10. Николай Костов Стоянов
11. Кремена Милчева Кънчева
12. Димитър - Диман Панайотов Панчев
13. Ренета Мартинова Вефа
14. Пламен Георгиев Георгиев
15. Александр Георгиевич Станков
16. Марийка Атанасова Христова
17. Александър Димитров Станчев
18. Димитър Стоянов Калоянов
19. Стела Петкова Петкова
20. Пламен Вълев Пенев
21. Николай Манолов Стоянов
22. Валя Тодорова Георгиева
23. Мартин Стефанов Митев
24. Радка Митева Георгиева
25. Любомир Георгиев Ламбрев
26. Биляна Михайлова Михова
27. Кристиян Росенов Косев
28. Георги Николов Кузманов
Левицата
1. Румен Петков
2. Севда Гайдарова
3. Маргарита Стаматова
4. Камен Сейменлийски
5. Гергана Георгиева
6. Георги Сталев
7. Силвия Лецковска
8. Юлияна Мръчкова
9. Ирена Михайлова
10. Николай Тодоров
11. Антон Коджабашев
12. Мехмед Мехмед
13. Недка Абрашева
14. Радостина Каишева
15. Биляна Байчева
16. Стоян Стоянов
17. Деница Стирянова
18. Боян Иванов
19. Марияна Димитрова
20. Ива Тамахкярова
21. Гергана Кметска
22. Ваня Имперова
23. Яни Бойчев
ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
1. Александър Маиров Сиди
2. Георги Петров Дракалиев
3. Тодор Стаматов Стаматов
4. Стоян Транев Транев
5. Магдалена Лазарова Атанасова-Чакърова
6. Михаил Иванов Домусчиев
7. Веселин Ангелов Лафчиев
8. Борис Ясенов Гроздев
9. Емилия Аврамова Колева
10. Любомир Златинов Богойчев
11. Виктор Димов Шавов
12. Елена Георгиева Ставрева
13. Вера Валериева Георгиева
14. Павел Павлов Андреев
15. Цветанка Славянова Костадинова
16. Христо Петков Димитров
17. Димитър Валентинов Станев
18. Иван Тодоров Николов
19. Красимира Якимова Георгиева
20. Калина Михова Манева
21. Милчо Димитров Марков
22. Николай Георгиев Стоянов
НИЕ ИДВАМЕ
1. Станислав Димитров Готев
2. Георги Янакиев Янчев
3. Златин Славчев Иванов
4. Стоян Димитров Николов
5. Ваня Стойкова Иванова
6. Красимира Иванова Василева
7. Георги Николов Куртев
8. Димитър Николов Дойнов
9. Сава Ростиславов Алфьоров
10. Златин Жеков Войнов
11. Станислава Иванова Николова
12. Снежана Веселинова Найденова
13. Кирил Алексиев Кирилов
14. Деян Йотов Стоев
Зелено движение
1. Даниела Стоянова Божинова
2. Владимир Петров Димитров
3. Кремена Златева Ватева
4. Гочо Кръстев Гочев
5. Стефан Христов Пенов
6. Бистра Веселинова Матракчиева
7. Добрин Иванов Пенчев
8. Борислав Христов Борисов
9. Марина Тодорова Вълчева
10. Кристина Боянова Димитрова
11. Константин Стоянов Иванов
12. Филип Мартинов Павлов
Партия на ЗЕЛЕНИТЕ
1. Евгения Пламенова Гергова
2. Борислав Стефанов Ойков
3. Петър Сашов Лазаров
КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ)
1. Емил Стоянов Великов
2. Ани Димитрова Иванова
3. Екатерина Цветанова Вилк
4. Стойка Илиева Тодорова
5. Иван Георгиев Милев
6. Велимир Ганев Велянов
7. Добрин Йорданов Йорданов
8. Памела Тодорова Георгиева
9. Тотко Станимиров Ангелов
10. Атанас Димитров Георгиев
11. Памела Деси Вилк
12. Пламен Диянов Димов
13. Жана Антонова Илиева
14. Райна Димитрова Николова
15. Васил Георгиев Василев
16. Илиян Красимиров Мавров
17. Веселина Ботева Василева
18. Красина Николаева Иванова
19. Милена Василева Журова
20. Екатерина Николова Чаушева
21. Пламена Стоянова Георгиева
22. Павлина Стоянова Райкова
23. Петър Димитров Иванов
24. Дочка Сонева Пехливанова
25. Сабрина Антонова Маринова
26. Ирена Здравкова Апостолова
БСДД – БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ
1. Александър Киров Бояджийски
2. Петко Димов Палов
3. Николай Гичев Кузманов
4. Христо Вълканов Ангелов
ЦЕНТЪР
1. ПЛАМЕН АТАНАСОВ РУСЕВ
2. РАДИНА ДИМОВА МАРИНЧЕВА
3. КРИСТИАН КОСЕВ КРЪСТЕВ
4. МИРОСЛАВ ДИНКОВ СТОЙКОВ
5. ПАВЛИНА ИВАНОВА ВЪЛКАНОВА-ПУНЧЕВА
6. ГЕРГАНА СЛАВОВА ГОЧЕВА
7. ЙОРДАН СТОЯНОВ СТОЙКОВ
8. АЛБЕРТ ПЕТРОСОВИЧ СИМОНЯН
9. КРАСИМИР ИВАНОВ ЧУКОВ
10. РАЙНО СТОЯНОВ ИВАНОВ
11. ТОДОР СТОЯНОВ СТОЯНОВ
12. ДЕЯН СЛАВЕЙКОВ МИТРОВСКИ
КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА
1. Димитър Александров Митев
2. Гарабед Ардашес Минасян
3. Сами Сабри Ферад
4. Кирил Стоянов Стоянов
5. Диан Ненов Гешев
6. Борислав Панайотов Неделков
7. Магда Николаева Сталева
8. Лидия Тодорова Ташева
9. Николай Антонов Радев
10. Веселин Руменов Величков
11. Венцислав Иванов Нинов
12. Калина Богданова Томова
13. Петя Ивайлова Стоянова
14. Христо Руменов Станев
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ
1. Георги Захаринин Попов
2. Михаил Янков Мутафчиев
3. Далия Юлиева Антова
4. Светослав Ангелов Ангелов
5. Гергана Иванова Георгиева
6. Росен Димитров Рачев
ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
1. Красимир Манолов Стоянов
ПП ГЛАС НАРОДЕН
1. Тодор Станимиров Сотиров
2. Мариус Валериев Стоянов
БНО
1. Миню Стайков Стайков
2. Филип Людмилов Каменов
КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ)
1. Николай Симеонов Малинов
2. Женя Димитрова Илиева
3. Станчо Вълканов Павлов
4. Кирил Тодоров Куртев
5. Димитрина Росенова Петрова
6. Веселина Тодорова Димитрова
7. Велико Киряков Великов
8. Георги Стоянов Димитров
9. Трани Стоянов Транев
10. Димитър Марков Марчев
11. Василка Димитрова Петрова
12. Станьо Георгиев Стоев
13. Васил Йорданов Ангелов
14. Станимир Недялков Станков
15. Митко Алексиев Митев
НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/
1. Нако Райнов Стефанов
2. Димитър Дончев Иванов
3. Иван Цветанов Павлов
4. ЛЮБЕНА МИТКОВА НАЧЕВА-ГРИГОРОВА
5. Георги Любомиров Желязков
6. Иван Гинов Статиров
7. Виктор Александров Кръстев
ЦЕНТЪР
1. ПЛАМЕН АТАНАСОВ РУСЕВ
2. РАДИНА ДИМОВА МАРИНЧЕВА
3. КРИСТИАН КОСЕВ КРЪСТЕВ
4. МИРОСЛАВ ДИНКОВ СТОЙКОВ
5. ПАВЛИНА ИВАНОВА ВЪЛКАНОВА-ПУНЧЕВА
6. ГЕРГАНА СЛАВОВА ГОЧЕВА
7. ЙОРДАН СТОЯНОВ СТОЙКОВ
8. АЛБЕРТ ПЕТРОСОВИЧ СИМОНЯН
9. КРАСИМИР ИВАНОВ ЧУКОВ
10. РАЙНО СТОЯНОВ ИВАНОВ
11. ТОДОР СТОЯНОВ СТОЯНОВ
12. ДЕЯН СЛАВЕЙКОВ МИТРОВСКИ
БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД
1. Даниел Койчев Стамов
2. Мартин Найденов Николов
3. Гергана Димитрова Попова
4. Росен Любомиров Боев
5. Тодор Веселинов Томев
6. Христо Огнянов Христов
7. Боян Стефанов Жинов
8. Димитър Николов Петков
9. Янко Петков Василев
10. Ангел Атанасов Спасов
11. Кристиян Иванов Димитров
12. Владимир Драгомиров Савов
13. Валентин Христов Коцаков
14. Петър Стоянов Дамянов
ПП МЕЧ
1. Венцислав Иванов Петков
2. Костадин Стоянов Маджаров
3. Таня Петрова Бекярова-Стоянова
4. Димитър Диянов Петров
5. Васил Христов Иванов
6. Пламен Тодоров Иванов
7. Румяна Руменова Стоянова
8. Атанас Цветанов Атанасов
9. Мирослав Тодоров Сираков
10. Радослав Юлиянов Херонов
ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА
1. Поля Славчева Славова-Атанасова
2. Стефан Борисов Белев
3. Златка Иванова Георгиева
ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ
1. Димитър Михайлов Ташев
2. Красимир Красимиров Гюлев
3. Александър Миленов Спасов
4. Стоян Митков Радев
ПП ВЕЛИЧИЕ
1. Радостин Колев Колев
2. Валентин Янев Тодоров
3. Иван Николаев Тангарджиев
4. Ангел Николаев Стойчев
5. Иван Георгиев Стоянов