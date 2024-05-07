Вижте всички кандидати за депутати от 16-и МИР - Пловдив-град

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Вижте всички кандидати за депутати от Пловдив-град - 16-и многомандатен избирателен район, който изпраща в парламента 12 народни представители.

ГЕРБ-СДС

Бойко Методиев Борисов

Даниела Кирилова Дженева

Георги Валентинов Георгиев

Деница Пламенова Николова

Валерия Тодорова Славова

Красимир Бориславов Терзиев

Станислава Кирилова Лулчева

Антон Георгиев Георгиев

Десислава Красимирова Георгиева

Данаил Георгиев Димитров

Веселина Петрова Ботева

Йосиф Божидаров Танев

Мария Ташкова Ненчева

Адриана Димитрова Генчева

Станимир Иванов Чолаков

Христина Илиева Кашилска

Живка Радева Йовчева

Йордан Ангелов Алексиев

Петър Георгиев Троянов

Борислава Иванова Вичева

Румяна Каменова Герджикова-Благоева

Красимира Петрова Чаушева

Даниела Асенова Митева

Златка Георгиева Пеева

ПП-ДБ

Асен Васков Василев

Йордан Яворов Иванов

Стою Теодоров Стоев

Манол Костадинов Пейков

Николай Димитров Гюров

Христо Христов Петров

Владимир Бонов Славенски

Веселина Стефанова Александрова

Станчо Стоянов Проданов

Искра Огнянова Василева

Светлан Алексеев Илиев

Йоно Денев Чепилски

Лилия Николова Йовчева

Величка Славчева Анадъмска

Борислав Петров Матеев

Христо Йорданов Даскалов

Евелин Николов Ангелов

Петър Жечев Радевски

Николай Георгиев Георгиев

Дилиян Илчев Манолов

Чило Людмилов Попов

Валентин Василев Иванов

Кирил Василев Ташев

Веселка Петрова Христамян

ДПС

Танер Мехмед Али

Али Мустафа Байрам

Рангел Щерев Атанасов

Кямуран Ахмед Асан

Айри Фейми Мурад

Октай Шабан Чалъшкан

Тунай Сюлейманов Хюсеинов

Роман Красимиров Асенов

Стойко Иванов Стойков

Десислава Христова Христозова

Веселин Александров Василев

Николай Петров Петров

Яшар Смаил Асан

Асан Енвер Мехмед

Николай Руменов Рашков

"Възраждане"

Ангел Жеков Георгиев

Емил Янков Янков

Иван Димитров Пенков

Елена Георгиева Грозданова

Стойчо Димитров Босев

Господин Апостолов Апостолов

Симеон Валерий Петров

Димитър Живков Йорданов

Красим Симеонов Николов

Чавдар Ангелов Земярски

Кристиян Лъчезаров Герговски

Георги Вутев Танев

„БСП за България"

Иван Богомилов Петков

Катя Стайкова Стоилова

Теодора Георгиева Николаева

Анастас Георгиев Ангелов

Теодор Андонов Христов

Филип Николов Бакалски

Стефан Николаев Георгиев

Пламен Валериев Назаров

Йовка Божидарова Златева

Стилиян Николов Иванов

Румен Йорданов Мотреников

Наум Китанов Китанов

Николай Антонов Маринов

Николай Йорданов Аргиров

Мариана Асенова Алексиева

ИТН

Станислав Светозаров Балабанов

Танер Кадир Тюркоглу

Ради Минчев Иванов

Йордан Василев Ангелов

Димитър Стефанов Станков

Ивайло Филипов Филипов

Любомир Василев Апостолов

Маргарита Димитрова Ляскова

Мирослава Димитрова Господинова

Красимир Иванов Иванов

Светослава Лъчезарова Стойкова

Боян Илиев Чалъков

Александър Иванов Илиев

Любомир Тодоров Югов

„Солидарна България"

Ваня Руменова Григорова

Атанас Илиев Кръстев

Детелин Весков Кънчев

Добрин Стоянов Стоянов

Георги Стоянов Батакчиев

Емил Кирилов Хаджиев

Георги Борисов Топузов

Иван Гошев Стойков

Иван Красимиров Попов

Мартин Леонидов Бурнарски

Иван Димитров Гюров

Петър Василев Гидженов

Румен Минков Минков

Николай Стефанов Андонов

Марин Стефанов Ножаров

„Синя България"

Борислав Кръстев Инчев

Пенка Иванова Деведжиева

Борис Иванов Лозанов

Стоян Илиев Илиев

Максим Тодоров Петков

Стефан Пейчев Пеев

Иван Емилов Маринов

Евгени Коцев Костенаров

Анелия Милчева Алексиева

Николай Георгиев Ганев

Галина Петкова Карауланова

Манол Иванов Чакъров

Карамфила Иванова Шилева

Ивайло Спасов Спасов

Костадин Иванов Аврамов

Мариана Любенова Банева

Роза Димитрова Хаджиева

Антон Събев Крушовалиев

Цветонина Живкова Закова

„Български възход"

Стефан Динчев Янев

Яни Панайотов Иванов

Атанаска Ангелова Ангелова

Веселина Емилова Златанска

Тодор Юриев Стоянов

Георги Николов Стършанов

Пламена Тодорова Плачкова

София Василева Илиева

Станислав Нонков Маринов

Цветан Златков Стефанов

Венета Асенова Чалъмова

Христо Атанасов Шегунов

„Левицата!"

Валери Мирчев Жаблянов

Георги Костадинов Илчев

Владимир Петров Петров

Станимир Стефанов Връхаров

Александър Андреев Андреев

Тома Делчев Дичев

Живко Тодоров Тодоров

Борис Иванов Иванов

Васил Стоилов Иванов

„Зелено движение"

Албена Симеонова Върбанова

Сребрина Цвяткова Цветкова

Владимир Иванов Илиев

Павел Павлов Антонов

Веселин Ангелов Паскалев

Мая Христова Христозова

Димчо Желев Радев

Марио Иванов Шимбов

Иван Петров Андонов

Даниел Стефанов Начев

ВМРО

Ангел Чавдаров Джамбазки

Стефан Гришев Павлов

Лилия Радкова Учкунова

Васко Пламенов Вътев

Богослав Георгиев Костадинов

Иван Димитров Якимов

Траян Димитров Узунов

Павел Рангелов Милушев

Петя Любенова Гогова

Недилина Иванова Велкова

Сияна Красимирова Кехайова

Стефан Йорданов Послийски

Нина Георгиева Гьошева

Владимир Иванов Кисьов

Славчо Стоев Атанасов

„Глас народен"

Светослав Емилов Витков

Красимир Владимиров Куцаров

Йордан Иванов Атанасов

Соня Мирославова Илиева

Стоян Сашов Кръстанов

Теодора Иванова Георгиева

Драгомир Александров Стоянов

„Ние идваме"

Николай Димитров Хаджигенов

Мария Василева Капон

Асен Димитров Панайотов

Зарко Крумов Матев

Мария Вескова Малчева

Елена Димитрова Чанкова

Славена Йорданова Килиджийска

Атанас Николов Гургов

Виолета Петрова Манолова

Любомир Спиридонов Раков

Боян Иванов Михайлов

Христо Трифонов Христов

„Единение"

Иван Маркос Христанов

Павел Атанасов Костадинов

Николай Емануилов Янков

Александър Георгиев Кошов

Петър Асенов Казаков

Ивайло Димитров Попов

Илияна Миткова Хъмова

Николай Петков Камбуров

Теодора Петрова Кръстева

Свилен Николов Смиленов

Анелия Георгиева Георгиева

Христо Георгиев Стоянов

Юлиян Тодоров Шополов



„Български гласъ"

Николай Георгиев Дренчев

Иво Георгиев Русчев

Станимир Аргиров Вълчев

Атанас Георгиев Йончев

Йорданка Рангелова Рангелова

Камелия Николаева Йотова



„Величие"

Николай Георгиев Марков

Ивайло Валентинов Симеонов

Дарин Димитров Георгиев

Димитър Пламенов Захариев

Димитър Иванов Тосев

Зоя Рашкова Иванова

Вихрен Величков Илиев

Христо Василев Янков

Христо Стефанов Стефанов

Емил Григоров Атанасов

Христо Димитров Нечев

Никола Пламенов Минков

Борислав Руменов Чернев

Димитър Иванов Тухлов

„Български съюз за директна демокрация"

Десислава Йорданова Йонева

Вилина Димитрова Дишева

Саша Видева Видева

Невена Георгиева Георгиева

„За велика България"

Рада Семкова Марова

Живко Колев Кисьов

Сийка Лазарова Лазарова

Таня Христова Петрова

Валентина Валентинова Ганчева

„Коалиция на розата"

Александър Трифонов Томов

Стефан Георгиев Харизанов

Веселин Илиев Станев

Стефан Иванов Методиев

Ангел Илиев Чонев

Антония Иванова Пенева

Ивайло Атанасов Василев

Катя Иванова Ангелова

Милчо Райков Минчев

Венета Ангелова Василева

Йордан Маринов Узунов

Светла Ангелова Колева

Петка Иванова Димитрова

„Неутрална България"

Иван Пенчев Пенчев

Марко Христев Петров

Максим Александров Тополов

Александър Петров Трендафилов

Валерий Благоев Бръмбаров

Методи Иванов Спасов

Вълю Раев Илиев

Даниела Георгиева Кузмова

Елена Павлова Петрова

Здравка Георгиева Шишкова

Христо Димитров Шишков

Димитър Павлов Шишков

Кръстьо Запрянов Цветков

Иванка Господинова Хаджиева

Гошо Петров Дамянов

Петко Ангелов Петков

Стоян Крумов Мирчев

Васил Петров Пачалиев

Иван Тотев Стоянов

„Граждански блок"

Петър Христов Петров

Мартин Даниелов Василев

Димитър Ангелов Велев

Георги Янков Янков

Снежана Петрова Лазарова

Дейвид Дианов Вишев

Люба Петрова Шопова

Ива Любомирова Христова

Янка Христова Атанасова

Люба Илиева Шопова

Невена Василева Нешева

Георги Димитров Чинин

Лазар Кирилов Бакалов

„Общество за нова България"

Надежда Косева Йорданова

Венелина Венкова Балтаджиева

Михаил Костадинов Влахов

Иван Ненков Нейчев

Рафаел Йоан Левиев

„Партия на зелените"

Валентин Симеонов Симов

Павел Няголов Камбуров

Антон Людмилов Милчов

„Пряка демокрация"

Живко Петров Стоев

Антоанета Стефанова Джельова

Атанас Василев Василев

Атанас Тодоров Гарфалски

Славко Василев Дончев

Георги Богоев Богоев

Никола Петров Кайряков

„Ние, гражданите"

Чавдар Демиров Борачев

Искра Благоева Павлова

Румен Александров Младенов

Калоян Будьони Аджичев

Силвия Милчева Тошева

„Център"

Станю Николов Симеонов

Николай Гавраилов Чилингиров

Добромир Павлев Иванов

Жанко Димитров Бояджиев

Златко Димитров Павлов

Недялка Пламенова Рангелова

Руска Иванова Киришева

Анастас Иванов Костов

Ивайло Дончев Денев

Фикрет Хюдаетов Шабанов

Емил Тодоров Цветков

Ангел Иванов Иванов

Кирил Георгиев Кошничарски

Николай Денков Гидиков

Ина Раденкова Лазова

Атанас Йорданов Петков

Боньо Дончев Кърджалийски

Стоян Христов Каменов

Николай Георгиев Чолаков

Камен Божков Радованов

„Български национален съюз „Нова демокрация"

Илия Галинов Гюров

Мирослав Иванов Иванов

Александър Адриянов Суев

Георги Славчев Крънчев

Галин Недялков Петров

Начко Обретенов Плочев

Петър Йозов Топалски

Мариела Георгиева Топалска

Димитър Иванчев Мирков

Ангел Ангелов Благов

Атанас Георгиев Богоев

„Морал, единство, чест"

Радостин Петев Василев

Тошо Йозов Бъмбин

Красимир Димчев Дончев

Светослав Жоров Лавчиев

Красимир Благоев Манев

Петко Бончев Божков

Димитър Рангелов Костов

Иван Калоферов Калоферов

Гергана Димитрова Милева

Антония Тодорова Трулюс

Матей Стефанов Абаджиев

Калоян Иванов Ангелов

Александър Георгиев Титев

Трифон Любомиров Филипов

Димитър Данчев Данев

Димка Маринова Господинова

Ангел Трайков Божков

Мартин Илиев Александров

„Българско национално обединение"

Георги Чавдаров Христов

„Народна партия „Истината и само истината"

Атанас Георгиев Танев

Христо Велинов Стоянов