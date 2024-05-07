Вижте всички кандидати за депутати от 9-и МИР - Кърджали

КП ГЕРБ-СДС
1. Цвета Вълчева Караянчева
2. Милчо Любомиров Енчев
3. Весела Талева Мюмюн
4. Иван Добрев Илиев
5. Гюлферие Белятин Салиф
6. Боян Здравков Вазов
7. Кристиана Венциславова Рушанова
8. Иса Шукри Хасан
9. Стоян Иванов Гавазов
10. Адам Драганов Персенски
КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ"
1. Радослав Иванов Милев
2. Стоян Петков Георгиев
3. Стоян Георгиев Стоянов
4. Гюлчин Ерол Дурмуш
5. Борис Насков Андреев
6. Никола Петков Стоев
7. Здравко Христов Тодоров
ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС
1. Делян Славчев Пеевски
2. Байрам Юзкан Байрам
3. Айтен Байрям Сабри
4. Павлин Павлов Кръстев
5. Елван Бехчет Гюркаш
6. Абидин Мехмед Хаджимехмед
7. Сейфи Сабри Мехмедали
8. Асен Альошев Палов
9. Месру Юсеин Мюмюн
10. Ерсин Метин Юмер
ВЪЗРАЖДАНЕ
1. Георги Николаев Георгиев
2. Анета Живкова Георгиева
3. Георги Дианов Дяков
4. Мустафа Сали Вели
5. Евдокия Георгиева Щерева
6. Христо Спасов Дренков
7. Димитър Христов Димитров
„БСП за БЪЛГАРИЯ"
1. Христо Танчев Проданов
2. Ваня Стойкова Михалева
3. Костантина Илиева Карабоюкова
4. Венелин Емилов Башев
5. Есен Ясенова Устренска
6. Ангел Илиев Александров
7. Антония Ганчева Младенова
8. Милен Арсениев Филипов
9. Атанас Семерджиев
10. Георги Тончев Кючуков
ИМА ТАКЪВ НАРОД
1. Цветан Иванов Предов
2. Юлия Георгиева Чортленева
3. Виктор Станиславов Луков
4. Денис Николаев Цачев
5. Васил Стефанов Иванов
КП „СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ"
1. Иглика Цветкова Мишева- Брусева
2. Александър Феодоров Кръстев
3. Стефан Николов Дончев
4. Борислав Владимиров Борисов
КП „СИНЯ БЪЛГАРИЯ"
1. Здравко Йорданов Димитров
2. Мустафа Ахмед Юсеин
3. Динко Иванов Дяков
БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
1. Григор Александров Захариев
2. Бойко Цветков Бенеков
3. Анна Манолова Ангелова
4. Иван Георгиев Дянков
5. Младен Радев Асенов
6. Росен Емилов Хаджиев
КП „ЛЕВИЦАТА!"
1. Стефан Георгиев Базлянков
2. Ангел Ангелов Коджаманов
ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ
1. Добромира Георгиева Николова
2. Милен Михайлов Икономов
3. Десислава Петкова Влахова
4. Венцеслав Боянов Колев
ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
1. Мариан Стефанов Христов
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ
1. Пламен Найденов Кръстев
2. Емилия Бойчева Калинова
3. Веселин Иванов Янакиев
НИЕ ИДВАМЕ
1. Мерал Бехатова Бакалова
2. Елена Димитрова Чанкова
3. Тодор Василев Василев
КП ЦЕНТЪР
1. Емил Стефанов Андреев
2. Адреан Сергеев Димитров
3. Мехмед Хасанов Хабибов
4. Неше Исмаил Юсеин
5. Иван Георгиев Тачев
6. Динчер Мюмюн Мюмюн
7. Севим Хазим Мурад
8. Таня Райкова Карабелова
9. Димитър Андреев Димитров
ПП МЕЧ
1. Георги Милчев Чепишев
2. Боян Веселинов Караиванов
3. Васил Вълчев Кръстев
4. Християн Сивков Пачев
ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ
1. Владимир Димитров Николов
2. Асен Николов Караманчев
ПП ГЛАС НАРОДЕН
1. Веселин Дочев Белевски
2. Божидар Иванов Колев
КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА
1. Захари Стефанов Руженов
2. Цветко Борисов Попов
3. Антим Антимов Балталиев
4. Димитър Стефанов Руженов
ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА
1. Едип Юрал Ереджеб
2. Мартин Банков Иванов
3. Петър Генов Генов
БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД
1. Александър Адриянов Суев
2. Мирослав Иванов Иванов
3. Атанас Ангелов Петров
4. Пламен Иванов Топчиев
5. Ермина Боянова Боянова
КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ)
1. Галина Вескова Николова
2. Емил Венков Николов
3. Калин Викторов Божков
4. Стефчо Атанасов Стефанов
НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/
1. Добри Милчев Божилов
2. Лозан Благов Пенов
3. Калоян Будьони Аджичев
КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ)
1. Айлин Алтан Кайкълар
2. Мина Димитрова Попова
3. Пламен Йорданов Клинков
ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ
1. Андон Димитров Филипов
2. Иван Димитров Филипов
3. Колю Николаев Найденов
4. Румяна Колева Панайотова
5. Лидия Рашева Петкова
6. Красимира Павлова Павлова
7. Юлиян Станиславов Кьоров
8. Гюлтен Фейзула Мехмед
9. Тодорка Георгиева Ванева
ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ
1. Владимир Костов Попов
2. Димчо Желев Радев
БНО
1. Валентин Асенов Христов
2. Стефан Георгиев Сталев
ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ"
1. Павел Рангелов Милушев
2. Богослав Георгиев Костадинов
ПП „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ"
1. Мишо Георгиев Янев
2. Станислав Георгиев Савов
ПП „ВЕЛИЧИЕ"
1. Костадин Илиев Хаджийски
2. Крум Борисов Савов
3. Христо Николов Петров
4. Лазарина Рангелова Павлова
5. Мария Желева Иванова
ПП „ЕДИНЕНИЕ"
1. Нина Иванова Добрева
2. Ивайло Димитров Попов
3. Фатме Хашимова Мустафова