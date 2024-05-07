Вижте всички кандидати за кандидат-депутати от 29-и МИР - Хасково

КП ГЕРБ-СДС
1. Делян Александров Добрев
2. Георги Тенев Станков
3. Деян Красимиров Иванов
4. Иван Величков Минев
5. Стефка Здравкова Стефанова
6. Божидар Петков Петков
7. Евгения Даниелова Ангелова
8. Митко Костадинов Полихронов
9. Митко Петров Петров
10. Васил Димитров Митев
11. Атанас Емилов Асенов
12. Мариян Ненков Дервенков
13. Любомир Желев Михов
14. Теодора Стефанова Тодорова
15. Николай Стефанов Николов
16. Хавел Алдинов Карагьозов
КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
1. Асен Васков Василев
2. Катя Максимова Панева
3. Дарина Стайкова Влайкова
4. Атанас Петров Атанасов
5. Хасан Ергюн Бекир
6. Лозко Стефанов Лозев
7. Младен Тодоров Запрянов
8. Кирил Кирилов Търпов
9. Христо Стефанов Стефанов
10. Светла Емилова Симидчиева
11. Калоян Дончев Добрев
12. Климент Георгиев Киров
ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС
1. Станислав Димитров Анастасов
2. Мюмюн Сали Мюмюн
3. Серкант Сейхан Сейдамед
4. Мехмед Лятиф Шакир
5. Йозджан Расим Мехмед
6. Гюнер Гюнай Зейнал
7. Сание Рамадан Иса
8. Евгени Младенов Кисимов
9. Байрам Шенол Реджеб
10. Симеон Петев Ангелов
11. Мухлис Фариз Сербест
12. Иса Салихов Делиимамов
13. Гюлай Сюлейман Фейзи
14. Лезие Алиева Емин
15. Зелие Галиб Мюмюн
16. Братан Юлиев Шекеров
ВЪЗРАЖДАНЕ
1. Георги Николаев Георгиев
2. Венета Колева Стоянова
3. Даниел Христов Леков
4. Ясен Митков Колев
5. Красимира Петрова Христова
6. Росица Тянчева Христозова
7. Марияна Василева Иванова
8. Марин Георгиев Филипов
9. Атанас Кръстев Кръстев
10. Димитър Христов Димитров
11. Тихомир Иванов Трендафилов
12. Атанас Петров Ангелов
13. Гергана Василева Димитрова
14. Тодор Христов Тодоров
15. Минчо Тодоров Минчев
16. Евдокия Георгиева Щерева
БСП за БЪЛГАРИЯ
1. Атанас Зафиров Зафиров
2. Смиляна Николова Нитова-Кръстева
3. Пламен Минчев Панев
4. Георги Апостолов Бекяров
5. Васил Иванов Точков
6. Янка Тодорова Чолакова
7. Ясенка Киркова Симитчиева
8. Иван Петков Педев
9. Делян Митков Делчев
10. Янко Атанасов Илиев
11. Вълчан Николов Тодоров
12. Мария Красимирова Петкова
13. Надежда Иванова Янакиева
14. Георги Трифонов Соватчиев
15. Захарин Страхилов Марков
16. Коста Петков Стоев
ИМА ТАКЪВ НАРОД
1. Александър Стайков Марков
2. Божин Петров Божинов
3. Иван Петков Иванов
4. Ангел Петров Петков
5. Галина Латева Чакърова-Радославова
6. Валентин Димитров Делчев
7. Димитър Ангелов Харишев
8. Паолина Светозарова Петкова
СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ
1. Владимир Димов Вълков
2. Мирослав Стефанов Георгиев
3. Стоил Тонев Стоилов
4. Мария Трендафилова Велчева
5. Димитър Проданов Проданов
6. Теодор Кирилов Стефанов
7. Исмаил Мустафа Мюмюн
8. Иглика Цветкова Мишева- Брусева
СИНЯ БЪЛГАРИЯ
1. Петър Стефанов Москов
2. Димитрия Вълкова Колева
3. Марин Василев Калинков
4. Веселина Железанова Узунова
5. Минчо Боев Кермекчиев
6. Живко Ташев Димитров
7. Живко Ванчев Лозев
БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
1. Тихомир Недев Георгиев
2. Димитър Ивов Дамянов
3. Димитър Владимиров Асенов
4. Стефан Деянов Георгиев
5. Атанас Иванов Ванков
6. Диан Владимиров Латунов
7. Веселин Веселинов Йосифов
8. Благовест Иванов Винаров
9. Кристиян Ангелов Божинов
ЛЕВИЦАТА
1. Паскал Тодоров Желязков
2. Борислав Иванов Митрев
3. Александър Димитров Сакалов
4. Милена Вълчева Нанева
5. Ганчо Маринов Ганев
6. Мирослав Росенов Минев
7. Валентин Йорданов Стамов
8. Недялко Георгиев Думанов
9. Живко Николов Чакракчиев
10. Лъчезар Славеев Димитров
БНО
1. Стефан Георгиев Сталев
2. Валентин Асенов Христов
БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД
1. Иван Николаев Караколев
2. Здравко Иванов Димитров
3. Петьо Колев Пенчев
4. Живка Стойчева Стойчева
5. Латинка Петрова Суева
6. Иван Георгиев Столинчев
7. Петър Емилов Петров
8. Слави Петров Бонев
ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА
1. Антон Митков Желязков
2. Красимир Иванов Тодоров
3. Стоян Димитров Бабачев
4. Велика Димитрова Радева
ПП ГЛАС НАРОДЕН
1. Божидар Иванов Колев
2. Веселин Дочев Белевски
ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
1. Маргарит Йорданов Карабуров
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ
1. Росен Йорданов Димитров
2. Жечко Христов Желязков
3. Веселина Данчева Христова
4. Евгени Тодоров Матев
5. Иван Георгиев Георгиев
6. Анна Юри Меликсетян
7. Петър Стефанов Мавров
КП ЦЕНТЪР
1. Румен Боянов Райчев
2. Кирил Атанасов Николов
3. Феркан Иванов Янков
4. Петко Милков Пеневски
5. Красимир Димов Димов
6. Иван Вълчанов Иванов
7. Красимир Данчев Койчев
8. Атанас Николаев Карчев
9. Красимир Илиев Янев
10. Деян Костадинов Тенев
11. Емил Стефанов Андреев
12. Стилиян Алдинов Гигелов
КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА
1. Александър Цветанов Гарибов
2. Таня Николова Гочева
3. Иринка Стоянова Вълчева
4. Петко Стоянов Каленов
5. Минко Георгиев Минков
НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/
1. Димитър Николаев Димитров
2. Николай Делчев Георгиев
3. Валентин Иванов Георгиев
4. Цветелина Пламенова Паскова
5. Георги Иванов Янкулов
6. Иванка Борисова Илчева
7. Петко Илчев Петков
8. Георги Димитров Майоров
9. Янко Иванов Митев
10. Тенчо Христов Иванов
11. Николай Драганов Николов
КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ)
1. Марко Запрянов Марков
2. Атанас Георгиев Шидеров
3. Пламен Йорданов Клинков
ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ
1. Андон Димитров Филипов
2. Иван Димитров Филипов
3. Колю Николаев Найденов
4. Румяна Колева Панайотова
5. Лидия Рашева Петкова
6. Красимира Павлова Павлова
7. Юлиян Станиславов Кьоров
8. Гюлтен Фейзула Мехмед
9. Тодорка Георгиева Ванева
ПП БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ
1. Стефан Георгиев Сталев
2. Валентин Асенов Христов
ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
1. Александър Маиров Сиди
2. Антон Кирилов Иванов
3. Ростислава Захариева Жекова
4. Недялка Тошкова Иванова
5. Георги Скулев Димитров
6. Стоян Кирилов Каракашев
7. Надежда Валентинова Зарева-Ванчева
8. Владимир Иванов Канелов
9. Румяна Николова Андреева-Йовчева
10. Николай Неделчев Вълчев
11. Даниела Маринова Вълчева
ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ
1. Милен Михайлов Икономов
2. Марин Неделчев Тодоров
3. Добромирка Георгиева Николова
4. Георги Василев Георгиев
ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ
1. Теодора Валентинова Симова
2. Владимир Милчев Апостолов
ПП МЕЧ
1. Венцислав Иванов Петков
2. Росен Красимиров Иванов
3. Мариела Василева Петропулу
4. Свилен Стайков Георгиев
БСДД – БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ
1. Мишо Георгиев Янев
2. Станислав Георгиев Савов
ПП ВЕЛИЧИЕ
1. Костадин Веселинов Враджалиев
2. Христо Николов Петров
НИЕ ИДВАМЕ
1. Валентина Василева Василева-Филаделфевс
2. Красимир Георгиев Димитров
3. Нели Костадинова Чакалова
4. Христо Трифонов Христов
5. Боян Иванов Михайлов
ЕДИНЕНИЕ
1. Яни Иванов Андреев
2. Фатме Хашимова Мустафова
3. Нина Иванова Добрева
КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ)
1. Атанас Ралчев Панчев
2. Йорданка Димитрова Петкова
3. Станислав Добчев Василев
4. Ваня Атанасова Георгиева
5. Димитър Славов Димитров
6. Веселин Митков Иванов